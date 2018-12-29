ديون تغنّي في حفل تأبين ملكة السول

لوس انجلوس – وكالات – أعلنت أكاديمية التسجيلات وجماعات أخرى الخميس (أن المغنين سيلين ديون وكيلي كلاركسون وجنيفر هدسون وجون ليجند سيكونون من بين كوكبة من المغنين الذين سيقدمون عروضا خلال حفل لتأبين ملكة موسيقى السول الراحلة أريثا فرانكلين في 13 كانون الثاني المقبل في لوس انجلوس..كما ستؤدي المغنيات أليشيا كيز ويولاندا آدامز وباتي لابيل وجانيل مونيه أغنيات من أعمال فرانكلين خلال الحفل الذي سيقدمه الممثل والمخرج تايلر بيري .وكانت فرانكلين التي فازت بجائزة غرامي 18 مرة ويعتبرها البعض أعظم مغنية سول أمريكية، قد توفيت في آب عن عمر يناهز 76 عاما بعد صراع مع سرطان البنكرياس. وبث التلفزيون الأمريكي مراسم جنازتها التي استمرت ست ساعات وحضرتها شخصيات مثل الرئيس الأمريكي الأسبق بيل كلينتون وعشرات المغنين.