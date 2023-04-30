إعلان مواعيد مباريات لبنان بكأس العالم للسلة

دينامو يواجه الرياضي في نهاية معارك الفاينال

{ بيروت –وكالات: يلتقي الرياضي بيروت بمواجهة دينامو لبنان، في مواجهة أخيرة ضمن منافسات الجولة الأخيرة من الفاينال 8 لمنافسات الدوري اللبناني لكرة السلة. ويتصدر دينامو جدول الترتيب برصيد 52 نقطة، في حين يحتل الرياضي المركز الثاني من المجموعة الأولى ب49 نقطة. وستكون المباراة هامشية على صعيد جدول الترتيب، إنما مهمة معنويا للفريقين قبل مواجهات الفاينال 8. وستقام المواجهة على ملعب الرياضي بالمنارة، حيث يسعى الرياضي بقيادة مدربه أحمد فران إلى تحقيق انتصار جديد، في حين يأمل دينامو بقيادة مدربه جاد الحاج إلى استعراض عضلاته. وتسلط الأنظار في هذه المباراة على اللاعبين بلال طبارة من الرياضي والذي سجل 61 نقطة في الجولة الماضية، برقم تاريخي أمام هومنتمن، بالإضافة إلى اللاعب الأمريكي جون لوال الذي سجل بمفرده 51 نقطة أمام ليدرز. ومن المرتقب أن تحضر جماهير الرياضي بكثافة في هذه المباراة، إذ أنها بروفة لمباريات المربع الذهبي الذي ينطلق الأسبوع المقبل.

حضور جماهيري

وعلى الصعيد الفني، فإن حظوظ الفريقين وافرة للفوز في المباراة بدون أفضلية لأي منهما، سوى بالحضور الجماهيري المتوقع بأن يصب في صالح الرياضي. يذكر أن الرياضي ودينامو يمتلكان نخبة من الأجانب على غرار ديوب ريث وكيفن مورفي من الأول، وجون لوال وزاك لوفتن من الثاني.

كما أعلن الاتحاد الدولي لكرة السلة، مواعيد مباريات المنتخبات المشاركة في بطولة كأس العالم لكرة السلة. وستقام البطولة في إندونيسيا، الفلبين واليابان من 25 أغسطس/آب المقبل حتى 10 سبتمبر/أيلول المقبل. ويشارك لبنان في المجموعة الثامنة التي تضم كلا من لاتفيا، كندا وفرنسا. وبحسب برنامج الاتحاد الدولي فيبا، يلتقي لبنان في أولى مواجهاته منتخب لاتفيا يوم 25 أغسطس/آب المقبل، ثم كندا في المباراة الثانية يوم 27 من نفس الشهر. ويختتم منتخب الأرز مبارياته في الدور الأول يوم 29 أغسطس/آب المقبل بمواجهة فرنسا. ويقود لبنان المدرب الوطني جاد الحاج، والذي يأمل بتحقيق الإنجاز بتأهل تاريخي إلى الدور الثاني.

و يسعى الإيفواري مولوكو سليمان دياباتيه لاعب فريق بترو لواندا الأنجولي لكرة السلة، لتحقيق إنجاز جديد له، خلال مشاركته ببطولة دوري أبطال أفريقيا BAL 3 المقامة حاليا في مصر، بصالة الدكتور حسن مصطفى بمدينة 6 أكتوبر. ويأمل الإيفواري في التتويج بالبطولة القارية للمرة الثالثة على التوالي، لتسجيل رقم قياسي فريد. ويعد دياباتيه اللاعب الوحيد المتوج بالبطولة القارية المدعومة من رابطة السلة الأمريكية NBA في نظامها الجديد مع ناديين مختلفين: الزمالك المصري في 2021? والاتحاد المنستيري التونسي 2022. ويسعى النجم الإيفواري للتتويج بالبطولة مع ناد ثالث: بترو دي لواندا. ولا تعد ملاعب مصر غريبة على دياباتيه لا سيما أنه حمل قميص 3 أندية مصرية خلال مشواره: الزمالك وسموحة والاتحاد، حيث تميز كثيرا مع الأبيض بينما عاندته ظروف الإصابة لاحقا مع ممثلي الإسكندرية. وانتقل اللاعب الإيفواري في العام الماضي إلى الاتحاد الليبي، ومنه إلى بترو دي لواندا.