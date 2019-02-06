ديمقراطية ولا ديمقراطيون – فاضل ميراني

يوجد للديمقراطية تجاربها، لكنها ايمان وتفكير، قبل ان تكون شعارا، فالشعار شيء، والايمان بالشعار شيء، وتحويل الايمان لعمل مرحلة اخرى وشيء اخر. كل فكر جديدا كان ام عريقا يقابل الموروث والعرف الاقدم والاقرب لنفوس الناس، يواجه بالرد وعدم التقبل، فأن فرض الفكر الجديد نفسه دون ايمان من الجمهور، ارتبك قسم و صانع اخرون!. بمراجعات مختصرة للمستقر في الاذهان الشرق اوسطية، نجد ان حركات سياسية يصعب احصاء عديدها، قد اتخذت من بطش السلطة الاحادية بابا للوجود ومنافسا على الحكم، فدونت في ذم النظام الذي تقارعه الوف الصحائف، و مدت معها اراض لقبور شهدائها الثوريين، لكنها نسيت او فاتها انها لم تنمِ الديمقراطية وتشرح مضامينها، وقصرت الفهم على الانتخاب و التصويت و الرضى بالنتائج! اقول: ان الصندوق و الصوت الذي به، هي الية من اليات الديمقراطية فيما يخص باب الحكم عبر الانتخاب، ونجافي الفهم لو قلنا ان تلك هي الديمقراطية ولا زيادة! فلو اننا دفعنا مجاميع مقهورة لا تعرف حقها وواجبها، ولا انتماءها، ولا متاحا لها التعلم و العمل و السفر و السكن وحرية المعتقد و القبول بالاخر، ثم وضعنا الصندوق لها وطالبناها بالتصويت، فأن النتائج لن تكون بأفضل من ممارسة الدكتاتوريات للتصويت بحجة انها تراجع ذاتها! اغلب الممارسات الحكمية في الشرق الاوسط، تترنح بين البديل الاسلامي و الموجود الليبرالي، فأن خافت السمعة التي تربط بين الارهاب و الاسلام السياسي راحت تدافع عن وجودها لتدخل في حقل المشكوك فيه لحين اثبات عكس الظاهر عرضا، وان هي ارادت تقليد الغرب، لبست مسوح الليبراليين وقالت قولهم لكنها تتأخر عنهم حينما تعلم ان لليبرالية مخالب تعض ان لم تفهم بشكل صحيح. كلا الفريقين، المتخذ من الاسلام نظرية حكم و المبتعدين عن النظرية المنحولة للاسلام، لم يتدبرا النص بمضمونه، فالشورى مثلا ليست الديمقراطية، وعقد الخلافة بين الرعية و الحاكم معلق على شرط فاسخ، ينهي العقد اذا اضر الحاكم بمصالح الامة، لكن الفكرة صعب ان تستقيم بلا قواعد جماهيرية واعية لما تختار ولم. على ذلك وبسببه تنوعت ممارسات الحكم و تنوعت اشكاله في منطقتنا، فثمة جمهوريات وسلطنة و امارات و ممالك، بعض منها اسلامي الشعب بغالبه علماني بسلطته، وبعض منها اسلامي السلطة بمعالجة قومية او تخفيف من المظاهر المتخيلة عن الاسلام ضمن الوجه الذي سلكه راديكاليوه قبلا و حاضرا، حتى استقر القبول العام على نظام يزاوج بين افضل التعاليم السماوية والقبول المجتمعي، ولا احسب القارئ بحاجة للتذكير بالنزاع الكنسي ودعاة القومية الاورپية و لا بالثورات ضد الخلافة الاسلامية، فتلك الفصول التاريخية تختصرها جملة: ان دماء و مصالح عباد الله، اكرم عند الله من ان تضيع لصالح اطماع فئة. الديمقراطية لا تنافي الاسلام ولا المسيحية و لا اليهودية، حتى وان لم تذكر بشكل صريح في ايات تلك الكتب، لكن استحواذ الفريق الذي يسيس الدين لخدمة منهجه جعله يرد على المنافسين بأنهم يدعون لما لم يدعو الله له! كل المجتمع الانساني يتفق على ان رعاية مصالح الناس هي عمل صالح، يثاب عليه الفاعل، الم يقل الله تعالئ على لسان نبيه” فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا و لا يشرك بعبادة ربه احدا”؟ فأن كان كثير من المتكلمين بالحق الالهي لا يرون من النص الا عزيمة لخدمة المصالح بألية الانتخاب للفوز ثم لا يُفعّل النص فذلك قصورهم لا قصور النص، مثلما لا يرى دعاة الديمقراطية من المنافسة الا تغليب ممارسة الانتخاب وادعاء ابداعها لهم دون تعليم الناس و جعلهم يفهمون من الديمقراطية ما قبل الصندوق و ما بعده، فذلك عيبهم لا عيب الفكرة.

{ سكرتير المكتب السياسي للحزب الديمقراطي الكردستاني