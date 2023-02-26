ديمقراطية عراقية – محمد عبد الجبار الشبوط

سألني احد القراء عن صيغة الديمقراطية التي اراها مناسبة للعراق فاجبته بما يلي:

1. عدد قليل من الاحزاب 2. الانتخاب الفردي 3. الديمقراطية العددية في مجلس النواب 4. الديمقراطية التوافقية في مجلس الاتحاد 5. فصل المسار السياسي والحزبي عن المسار الاداري والتنفيذي للدولة. 6. عدم توزير النواب 7. الالغاء التدريجي للمحاصصة الطائفية والقومية 8. تصحيح الفيدرالية المطبقة 9. التمييز بين الاحزاب المحلية والاحزاب الوطنية العامة. 10. حزب او ائتلاف احزاب حاكم مقابل حزب او مجموعة احزاب معارضة في البرلمان

وغير ذلك من النقاط ذات العلاقة.

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