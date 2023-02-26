ديمقراطية عراقية – محمد عبد الجبار الشبوط
سألني احد القراء عن صيغة الديمقراطية التي اراها مناسبة للعراق فاجبته بما يلي:
- 1. عدد قليل من الاحزاب
- 2. الانتخاب الفردي
- 3. الديمقراطية العددية في مجلس النواب
- 4. الديمقراطية التوافقية في مجلس الاتحاد
- 5. فصل المسار السياسي والحزبي عن المسار الاداري والتنفيذي للدولة.
- 6. عدم توزير النواب
- 7. الالغاء التدريجي للمحاصصة الطائفية والقومية
- 8. تصحيح الفيدرالية المطبقة
- 9. التمييز بين الاحزاب المحلية والاحزاب الوطنية العامة.
- 10. حزب او ائتلاف احزاب حاكم مقابل حزب او مجموعة احزاب معارضة في البرلمان
وغير ذلك من النقاط ذات العلاقة.
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