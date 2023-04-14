ديمقراطية توافقية – خالدة خليل

ماهو الإستحقاق الفردي وماعلاقته بالتوافق والمحاصصة ؟يقصد بالإستحقاق الفردي المكانة التي يصل اليها الفرد في المجتمع ، ويمكن عدّها إستحقاقاً عندما يكون هناك إشادة من الندّ خاصة للشخص الذي يتولى المنصب كما يقول د. بيل Bell في كتابه ( The coming of post – industrial Society) بمعنى أن يشيد أعداءه قبل أصدقائه بكفاءته ، ويعدّ هذا الإستحقاق حقاً مركزياً في التصور الليبرالي للمساواة .من خلال هذا التعريف يكمن الفرق بين التوافق والمحاصصة .فالتوافق هو نوع من أنواع الديمقراطيات في العالم يسمى ب( الديمقراطية التوافقية ) التي تعتبر حلاً للبلدان التي ترغب جميع أحزابها الإشتراك في الحكومة دون معارضة ، حيث تتوافق الأحزاب على توزيع المناصب وتسند لأشخاص من أحزاب عدَّة وحسب الإستحقاقات ، ولكنها تتحول الى محاصصة عندما يتم أختيار أشخاص غير كفوئين وتسند لهم المهام بحجة أن هذه الحصة هي إستحقاق مكوناتي ! وبذلك تتحول الديمقراطية التوافقية الى محاصصة !! الإستحقاق الفردي يجب أن يتناسب مع مباديء الديمقراطية التوافقية وشروطها .