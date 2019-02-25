صالون منتدى المسرح التجريبي يحتفي بالنصّار

ديمقراطية الكعب العالي قراءة للحياة العراقية

بغدا – فائز جواد

احتفى منتدى المسرح التجريبي التابع لقسم المسارح في دائرة السينما والمسرح بالمخرج والكاتب المسرحي كاظم النصار وتضمن الحفل الذي اقيم مساء الخميس الماضي توقيع كتاب النصار ديمقراطية بكعب عال وجاء الاحتفاء الذي افتتحته مدير عام دائرة السينما والمسرح اقبال نعيم وحضرته شخصيات مسرحية واكاديمية ،وهو ضمن فعاليات منتدى المسرح للعام الحالي حيث تكريم رموز العراق من المبدعين والفنانين المتميزين في صالونه الثقافي . قدم الجلسة مدير منتدى المسرح الكاتب والناقد سعد عزيز عبد الصاحب. وكاظم النصارالكاتب والمخرج المسرحي المحترف هو احد الاسماء المسرحية المثيرة للجدل الفني والجمالي وعن كتابه ديقراطية بكعب عال قال لموقع دائرة السينما والمسرح الرسمي ( الكتاب هو يوميات عن الحياة العراقية مكتوبة بطريقة ساخرة وتتضمن مشاهداتي لما يجري من تحولات اجتماعية بطيئة وغيرها.وهي امتداد لتجربتي في المسرح كتابة واخراجا في تاشير القضايا العراقية بطريقة كوميدية ).

وكتب المخرج كاظم النصار مقدمة لكتابه يقول فيها ( بفرح غامر استقبل يوميا ردود افعال رائعة وعذبة ومتفاعلة لجهة اصداري الكتاب الذي نوهت عنه في اكثر من مناسبة …اخرها صديق مثقف واعلامي سيتولى بخبرته اخراج الكتاب الى النور وهو فرح مضاعف ان يكون الكتاب في حضن القارئ ) وهذه اضاءة للكتاب كمقدمة : هذا شباك قريب من الشارع اطل من خلاله على طبيعة التحولات التي تجري ببطء للواقع العراقي ماضيا وحاضرا ومن خلاله ايضا على بعض تحولات الشرق الاوسط بربيعه وخريفه ..ان المدون الذي يطل من خلال هذه النافذة لايتوهم انه يقدم حلولا ولانظريات مجتمعية ..انه بالاحرى يرصد ويتالم ويتفاعل ويبكي ويصرخ واحيانا يلطم …هو يرصد اللهفة والفراق والغربة وحرارة الاسفلت ورنة الهاتف والمس كول والاربي جي 7وسرعة سائق الاسعاف وعطر صوفيا لورين ..كما يرصد الاصوات في سوق هرج وتفاعل البعشيقة في راس العاشق واهمية السفن اب بعد السفر واحمر الشفاه على الصبيات والتاتو والفلر والمسكارة والكاميرا الخفية وامة الثقلين وسيكارة الروث مان …والعبوة اللاصقة وحدث في مثل ذلك اليوم ..كما يرصد تحولات السامسونك والاي فون وتحولات غادة عبد الرازق الادائية وكذلك ماتنتجه هوليود من افلام عن الشرق الاوسط ورقة اليسا …وازمة البايسكلات في بنغلادش والضرائب والمحروقات في تنزانيا واللجوء للحبشة بسبب اغاني حسين غزال واستخراج السمك من بحر ايجة . كما يتبرا الكتاب من الشخصنة ويحاول رصد الظاهرة عندما تتكرس مثل العنف والهجرة والاقصاء السياسي والارهاب والتحول المجتمعي والنظر باتجاه الانساق التي تنبع منها هذه الظواهر.

وشهد الاحتفال تقديم كلمات وشهادات وباقات من الورود للمحتفى به شارك فيها عددمن الفنانين والاكاديميين الفنان هيثم عبد الزاق وحسين علي هارف وآخرون وقدمت نقابة الفنانين وزارة النفط باقات من الورد الملونة . يشار الى ان الفنان كاظم النصار كان قد وقع كتابه في معرض بغداد الدولي للكتاب في حفل رعاه نائب رئيس الوزراء وزير النفط ثامر الغضبان وعدد كبير من المهتمين بالشان الثقافي العراقي.