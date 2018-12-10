ديمستورا‭ ‬يتحدث‭ ‬عن‭ ‬مرحلة‭ ‬تغير‭ ‬الوضع‭ ‬على‭ ‬الأرض‭ ‬والأردن‭ ‬غير‭ ‬راض‭ ‬عن‭ ‬الدور‭ ‬العربي‭ ‬في‭ ‬سوريا‭ ‬

دمشق‭: ‬القوات‭ ‬الأميركية‭ ‬والفرنسية‭ ‬والتركية‭ ‬تنقب‭ ‬عن‭ ‬الأثار

دمشق‭ – ‬بيروت‭ – ‬الزمان‭ ‬

اتهمت‭ ‬دمشق‭ ‬الاثنين‭ ‬القوات‭ ‬الأميركية‭ ‬والفرنسية‭ ‬والتركية‭ ‬المنتشرة‭ ‬في‭ ‬مناطق‭ ‬واسعة‭ ‬في‭ ‬شمال‭ ‬سوريا‭ ‬بالقيام‭ ‬بأعمال‭ ‬تنقيب‭ ‬“غير‭ ‬شرعية”‭ ‬عن‭ ‬الأثار،‭ ‬وفق‭ ‬ما‭ ‬نقلت‭ ‬وكالة‭ ‬الأنباء‭ ‬السورية‭ ‬الرسمية‭ ‬(سانا)‭ ‬عن‭ ‬مصدر‭ ‬في‭ ‬وزارة‭ ‬الخارجية‭.‬فيما‭ ‬اجرى‭ ‬المبعوث‭ ‬الدولي‭ ‬دي‭ ‬ميستورا‭ ‬مباحثات‭ ‬حول‭ ‬سوريا‭ ‬في‭ ‬الاردن‭ ‬وعبر‭ ‬ايمن‭ ‬الصفدي‭ ‬وزير‭ ‬الخارجية‭ ‬الاردني‭ ‬عن‭ ‬عدم‭ ‬رضا‭ ‬بلاده‭ ‬عن‭ ‬الدور‭ ‬العربي‭ ‬في‭ ‬سوريا‭ .‬

وقال‭ ‬المصدرالسوري‭ ‬الرسمي‭ ‬“تدين‭ ‬وزارة‭ ‬الخارجية‭ ‬والمغتربين‭ ‬في‭ ‬الجمهورية‭ ‬العربية‭ ‬السورية‭ ‬أعمال‭ ‬الحفر‭ ‬والتنقيب‭ ‬غير‭ ‬الشرعية‭ ‬عن‭ ‬الآثار‭ ‬التي‭ ‬تقوم‭ ‬بها‭ ‬القوات‭ ‬الأميركية‭ ‬والفرنسية‭ ‬والتركية‭ ‬وعملائها‭ ‬في‭ ‬منبج‭ ‬وعفرين‭ ‬وإدلب‭ ‬والحسكة‭ ‬والرقة‭ ‬وغيرها‭ ‬من‭ ‬المناطق‭ ‬الواقعة‭ ‬تحت‭ ‬احتلالها”‭.‬

ودعت‭ ‬الخارجية‭ ‬منظمة‭ ‬الأمم‭ ‬المتحدة‭ ‬للتربية‭ ‬والثقافة‭ ‬والعلوم‭ ‬(اليونسكو)‭ ‬إلى‭ ‬“إدانة‭ ‬هذه‭ ‬الانتهاكات‭ ‬الجسيمة‭ ‬التي‭ ‬تطال‭ ‬التراث‭ ‬الثقافي‭ ‬السوري‭ ‬وفضح‭ ‬الأدوات‭ ‬المنفذة‭ ‬والجهات‭ ‬التي‭ ‬تقف‭ ‬وراءها”‭.‬

وتعتبر‭ ‬دمشق‭ ‬تواجد‭ ‬قوات‭ ‬التحالف‭ ‬الدولي‭ ‬ضد‭ ‬تنظيم‭ ‬الدولة‭ ‬الإسلامية‭ ‬والقوات‭ ‬التركية‭ ‬في‭ ‬شمال‭ ‬البلاد‭ ‬“احتلالاً”‭ ‬لأراضيها‭.‬

ونفى‭ ‬المتحدث‭ ‬باسم‭ ‬التحالف‭ ‬شون‭ ‬راين‭ ‬رداً‭ ‬على‭ ‬سؤال‭ ‬لوكالة‭ ‬فرانس‭ ‬برس‭ ‬اتهامات‭ ‬دمشق،‭ ‬وقال‭ ‬إن‭ ‬“التحالف‭ ‬موجود‭ ‬فقط‭ ‬لالحاق‭ ‬الهزيمة‭ ‬تنظيم‭ ‬الدولة‭ ‬الاسلامية”‭.‬

بدوره،‭ ‬نفى‭ ‬نائب‭ ‬رئيس‭ ‬هيئة‭ ‬الاثار‭ ‬التابعة‭ ‬للإدارة‭ ‬الذاتية‭ ‬الكردية‭ ‬في‭ ‬محافظة‭ ‬الحسكة‭ ‬اتهامات‭ ‬دمشق‭. ‬وقال‭ ‬لفرانس‭ ‬برس‭ ‬“هذه‭ ‬الاخبار‭ ‬عارية‭ ‬عن‭ ‬الصحة‭ ‬تماماً”‭.‬

وأضاف‭ ‬أن‭ ‬مديريات‭ ‬الأثار‭ ‬التابعة‭ ‬للإدارة‭ ‬الذاتية‭ ‬“سعت‭ ‬جاهدة‭ ‬في‭ ‬سبيل‭ ‬حماية‭ ‬الممتلكات‭ ‬الثقافية‭ ‬ومن‭ ‬ضمنها‭ ‬المواقع‭ ‬الاثرية”،‭ ‬مؤكداً‭ ‬أنه‭ ‬“لا‭ ‬يوجد‭ ‬أي‭ ‬مشاريع‭ ‬تتعلق‭ ‬بعمليات‭ ‬تنقيب”‭.‬

فيما‭ ‬قال‭ ‬الموفد‭ ‬الدولي‭ ‬الخاص‭ ‬إلى‭ ‬سوريا‭ ‬ستافان‭ ‬دي‭ ‬ميستورا‭ ‬عقب‭ ‬محادثات‭ ‬مع‭ ‬وزير‭ ‬الخارجية‭ ‬الاردني‭ ‬أيمن‭ ‬الصفدي‭ ‬الاثنين‭ ‬في‭ ‬عمان‭ ‬ان‭ ‬هناك‭ ‬“صفحة‭ ‬ستطوى‭ ‬بسبب‭ ‬تغير‭ ‬الوضع‭ ‬على‭ ‬الارض”‭ ‬في‭ ‬سوريا‭.‬

وأضاف‭ ‬للصحافيين‭ ‬“من‭ ‬الواضح‭ ‬أن‭ ‬هناك‭ ‬صفحة‭ ‬ستطوى‭ ‬ليس‭ ‬بسبب‭ ‬رحيلي،‭ ‬في‭ ‬كانون‭ ‬الاول/ديسمبر‭ ‬الحالي‭ ‬لأسباب‭ ‬شخصية،‭ ‬ولكن‭ ‬بسبب‭ ‬تغير‭ ‬الوضع‭ ‬على‭ ‬الارض‭ ‬وعلى‭ ‬الصعيد‭ ‬السياسي”‭.‬

وأوضح‭ ‬دي‭ ‬ميستورا‭ ‬“من‭ ‬أجل‭ ‬تحقيق‭ ‬ما‭ ‬نطمح‭ ‬اليه‭ ‬جميعا‭ ‬وهو‭ ‬الاستقرار‭ ‬في‭ ‬سوريا،‭ ‬هناك‭ ‬حاجة‭ ‬إلى‭ ‬بداية‭ ‬موثوقة‭ ‬لعملية‭ ‬سياسية‭ ‬ذات‭ ‬مصداقية،‭ ‬لذا‭ ‬ستكون‭ ‬أكثر‭ ‬اللحظات‭ ‬حساسية‭ ‬في‭ ‬20‭ ‬من‭ ‬الشهر‭ ‬الحالي‭ ‬عندما‭ ‬اقدم‭ ‬على‭ ‬الأرجح‭ ‬تقريري‭ ‬الاخير‭ ‬لمجلس‭ ‬الأمن”‭.‬

وتابع‭ ‬“ما‭ ‬زلنا‭ ‬نعمل‭ ‬كل‭ ‬يوم‭ ‬للتأكد‭ ‬من‭ ‬امكانية‭ ‬الإعلان‭ ‬عن‭ ‬شيء‭ ‬يتعلق‭ ‬بلجنة‭ ‬الدستور،‭ ‬إذا‭ ‬لم‭ ‬يكن‭ ‬الأمر‭ ‬كذلك‭ ‬،‭ ‬فسيكون‭ ‬علينا‭ ‬أن‭ ‬نستخلص‭ ‬بعض‭ ‬استنتاجاتنا”‭.‬

وقد‭ ‬تولى‭ ‬دي‭ ‬ميستورا‭ ‬منذ‭ ‬العام‭ ‬2016‭ ‬رعاية‭ ‬تسع‭ ‬جولات‭ ‬من‭ ‬المحاثات‭ ‬غير‭ ‬المباشرة‭ ‬بين‭ ‬دمشق‭ ‬والمعارضة‭ ‬من‭ ‬دون‭ ‬إحراز‭ ‬أيّ‭ ‬تقدّم‭ ‬يذكر‭ ‬لتسوية‭ ‬النزاع‭ ‬الذي‭ ‬تسبّب‭ ‬منذ‭ ‬اندلاعه‭ ‬في‭ ‬2011‭ ‬بمقتل‭ ‬أكثر‭ ‬من‭ ‬360‭ ‬ألف‭ ‬شخص‭ ‬وبدمار‭ ‬هائل‭ ‬في‭ ‬البنى‭ ‬التحتية‭ ‬وبنزوح‭ ‬ولجوء‭ ‬اكثر‭ ‬من‭ ‬نصف‭ ‬السكان‭ ‬داخل‭ ‬البلاد‭ ‬وخارجها‭.‬

وسعى‭ ‬خلال‭ ‬الأشهر‭ ‬الأخيرة‭ ‬إلى‭ ‬تشكيل‭ ‬لجنة‭ ‬دستورية‭ ‬تضم‭ ‬150‭ ‬شخصا‭ ‬بهدف‭ ‬صياغة‭ ‬دستور‭ ‬جديد‭.‬

وكان‭ ‬دي‭ ‬ميستورا‭ ‬أبلغ‭ ‬الشهر‭ ‬الماضي‭ ‬مجلس‭ ‬الأمن‭ ‬أنّه‭ ‬قرّر‭ ‬التخلي‭ ‬عن‭ ‬منصبه‭ ‬نهاية‭ ‬تشرين‭ ‬الثاني/نوفمبر‭ ‬وأنّه‭ ‬سيعمل‭ ‬خلال‭ ‬المدّة‭ ‬المتبقّية‭ ‬لتذليل‭ ‬العقبات‭ ‬التي‭ ‬تعترض‭ ‬تشكيل‭ ‬اللجنة‭ ‬الدستورية‭.‬

ولكن‭ ‬مصادر‭ ‬في‭ ‬الامم‭ ‬المتحدة‭ ‬تقول‭ ‬انه‭ ‬باق‭ ‬في‭ ‬منصبه‭ ‬حتى‭ ‬20‭ ‬من‭ ‬الشهر‭ ‬الحالي‭ ‬على‭ ‬اقل‭ ‬تقدير‭.‬

من‭ ‬جهته،‭ ‬قال‭ ‬الصفدي‭ ‬“ثمة‭ ‬غياب‭ ‬غير‭ ‬مقبول‭ ‬للدور‭ ‬العربي‭ ‬في‭ ‬جهود‭ ‬حل‭ ‬الازمة،‭ ‬نرى‭ ‬اجتماعات‭ ‬متعددة‭ ‬ودول‭ ‬عديدة‭ ‬منخرطة‭ ‬في‭ ‬جهود‭ ‬هذا‭ ‬الحل‭ ‬وهناك‭ ‬غياب‭ ‬لهذا‭ ‬الدور‭ ‬العربي”‭.‬

ودعا‭ ‬الى‭ ‬“الحل‭ ‬من‭ ‬منطلقات‭ ‬واقعية‭ ‬وعبر‭ ‬مقاربات‭ ‬جديدة‭ ‬تاخذ‭ ‬بعين‭ ‬الاعتبار‭ ‬الحقائق‭ ‬على‭ ‬الارض”‭.‬

وأضاف‭ ‬“لابد‭ ‬من‭ ‬دور‭ ‬عربي‭ ‬إيجابي‭ ‬يساعد‭ ‬في‭ ‬التوصل‭ ‬إلى‭ ‬حل‭ ‬سياسي‭ ‬يقبله‭ ‬السوريون‭ ‬من‭ ‬اجل‭ ‬إنهاء‭ ‬هذه‭ ‬الكارثة‭ ‬التي‭ ‬أدت‭ ‬الى‭ ‬دمار‭ ‬كبير‭ ‬وكوارث‭ ‬كثيرة‭ ‬ما‭ ‬تزال‭ ‬سوريا‭ ‬الشقيقة‭ ‬والمنطقة‭ ‬والعالم‭ ‬يتعامل‭ ‬مع‭ ‬تبعاتها”‭.‬

واكد‭ ‬الصفدي‭ ‬“موقف‭ ‬الاردن‭ ‬الثابت‭ ‬انه‭ ‬لابد‭ ‬من‭ ‬التوصل‭ ‬لحل‭ ‬سياسي‭ ‬لهذه‭ ‬الازمة‭ ‬(‭…‬)‭ ‬يجب‭ ‬ان‭ ‬تنتهي‭ ‬الحرب‭ ‬وان‭ ‬تستعيد‭ ‬سوريا‭ ‬عافيتها”‭.‬