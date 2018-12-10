ديمستورا‭ ‬يتحدث‭ ‬عن‭ ‬مرحلة‭ ‬تغير‭ ‬الوضع‭ ‬على‭ ‬الأرض‭ ‬والأردن‭ ‬غير‭ ‬راض‭ ‬عن‭ ‬الدور‭ ‬العربي‭ ‬في‭ ‬سوريا‭ ‬

دمشق: القوات الأميركية والفرنسية والتركية تنقب عن الأثار
دمشق – بيروت – الزمان
اتهمت دمشق الاثنين القوات الأميركية والفرنسية والتركية المنتشرة في مناطق واسعة في شمال سوريا بالقيام بأعمال تنقيب “غير شرعية” عن الأثار، وفق ما نقلت وكالة الأنباء السورية الرسمية (سانا) عن مصدر في وزارة الخارجية.فيما اجرى المبعوث الدولي دي ميستورا مباحثات حول سوريا في الاردن وعبر ايمن الصفدي وزير الخارجية الاردني عن عدم رضا بلاده عن الدور العربي في سوريا .
وقال المصدرالسوري الرسمي “تدين وزارة الخارجية والمغتربين في الجمهورية العربية السورية أعمال الحفر والتنقيب غير الشرعية عن الآثار التي تقوم بها القوات الأميركية والفرنسية والتركية وعملائها في منبج وعفرين وإدلب والحسكة والرقة وغيرها من المناطق الواقعة تحت احتلالها”.
ودعت الخارجية منظمة الأمم المتحدة للتربية والثقافة والعلوم (اليونسكو) إلى “إدانة هذه الانتهاكات الجسيمة التي تطال التراث الثقافي السوري وفضح الأدوات المنفذة والجهات التي تقف وراءها”.
وتعتبر دمشق تواجد قوات التحالف الدولي ضد تنظيم الدولة الإسلامية والقوات التركية في شمال البلاد “احتلالاً” لأراضيها.
ونفى المتحدث باسم التحالف شون راين رداً على سؤال لوكالة فرانس برس اتهامات دمشق، وقال إن “التحالف موجود فقط لالحاق الهزيمة تنظيم الدولة الاسلامية”.
بدوره، نفى نائب رئيس هيئة الاثار التابعة للإدارة الذاتية الكردية في محافظة الحسكة اتهامات دمشق. وقال لفرانس برس “هذه الاخبار عارية عن الصحة تماماً”.
وأضاف أن مديريات الأثار التابعة للإدارة الذاتية “سعت جاهدة في سبيل حماية الممتلكات الثقافية ومن ضمنها المواقع الاثرية”، مؤكداً أنه “لا يوجد أي مشاريع تتعلق بعمليات تنقيب”.
فيما قال الموفد الدولي الخاص إلى سوريا ستافان دي ميستورا عقب محادثات مع وزير الخارجية الاردني أيمن الصفدي الاثنين في عمان ان هناك “صفحة ستطوى بسبب تغير الوضع على الارض” في سوريا.
وأضاف للصحافيين “من الواضح أن هناك صفحة ستطوى ليس بسبب رحيلي، في كانون الاول/ديسمبر الحالي لأسباب شخصية، ولكن بسبب تغير الوضع على الارض وعلى الصعيد السياسي”.
وأوضح دي ميستورا “من أجل تحقيق ما نطمح اليه جميعا وهو الاستقرار في سوريا، هناك حاجة إلى بداية موثوقة لعملية سياسية ذات مصداقية، لذا ستكون أكثر اللحظات حساسية في 20 من الشهر الحالي عندما اقدم على الأرجح تقريري الاخير لمجلس الأمن”.
وتابع “ما زلنا نعمل كل يوم للتأكد من امكانية الإعلان عن شيء يتعلق بلجنة الدستور، إذا لم يكن الأمر كذلك ، فسيكون علينا أن نستخلص بعض استنتاجاتنا”.
وقد تولى دي ميستورا منذ العام 2016 رعاية تسع جولات من المحاثات غير المباشرة بين دمشق والمعارضة من دون إحراز أيّ تقدّم يذكر لتسوية النزاع الذي تسبّب منذ اندلاعه في 2011 بمقتل أكثر من 360 ألف شخص وبدمار هائل في البنى التحتية وبنزوح ولجوء اكثر من نصف السكان داخل البلاد وخارجها.
وسعى خلال الأشهر الأخيرة إلى تشكيل لجنة دستورية تضم 150 شخصا بهدف صياغة دستور جديد.
وكان دي ميستورا أبلغ الشهر الماضي مجلس الأمن أنّه قرّر التخلي عن منصبه نهاية تشرين الثاني/نوفمبر وأنّه سيعمل خلال المدّة المتبقّية لتذليل العقبات التي تعترض تشكيل اللجنة الدستورية.
ولكن مصادر في الامم المتحدة تقول انه باق في منصبه حتى 20 من الشهر الحالي على اقل تقدير.
من جهته، قال الصفدي “ثمة غياب غير مقبول للدور العربي في جهود حل الازمة، نرى اجتماعات متعددة ودول عديدة منخرطة في جهود هذا الحل وهناك غياب لهذا الدور العربي”.
ودعا الى “الحل من منطلقات واقعية وعبر مقاربات جديدة تاخذ بعين الاعتبار الحقائق على الارض”.
وأضاف “لابد من دور عربي إيجابي يساعد في التوصل إلى حل سياسي يقبله السوريون من اجل إنهاء هذه الكارثة التي أدت الى دمار كبير وكوارث كثيرة ما تزال سوريا الشقيقة والمنطقة والعالم يتعامل مع تبعاتها”.
واكد الصفدي “موقف الاردن الثابت انه لابد من التوصل لحل سياسي لهذه الازمة (…) يجب ان تنتهي الحرب وان تستعيد سوريا عافيتها”.