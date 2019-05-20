ديلون يتسلّم السعفة الذهبية الفخرية من كان السينمائي

{ كان – وكالات- تسلم الممثل الفرنسي ألان ديلون الأحد جائزة السعفة الذهبية الفخرية تقديرا لمسيرته الفنية التي امتدت لستين عاما شرفية في مهرجان كان السينمائي الدولي بعد تجاهل انتقادات نجمت عن آرائه في المرأة والمثليين. وأدت وسامة ديلون وأدواره في الأفلام الرئيسية في السينما طول فترة الستينات والسبعينات إلى جعله رمزا في فرنسا وقد استقبل بحفاوة كبيرة من قبل الجمهور خلال احتفال خاص في مهرجان كان.وأثار قرار تكريم ديلون البالغ من العمر 83 عاما جدالا ولا سيما خارج فرنسا ونُشر التماس على الانترنت في الولايات المتحدة جمع أكثر من 25500 توقيع.وقال ديلون في كلمة أمام المهرجان (إذا كان هناك شيء واحد أنا فخور به بشكل حقيقي فهذا الشيء الوحيد هو مسيرتي المهنية.وهذه السعفة الذهبية منحت لي من أجل مسيرتي وليس لشيء آخر وهذا هو سبب سعادتي وسروري ورضائي).

وتسلم ديلون الجائزة من ابنته أنوشكا ديلون. وقام ديلون ببطولة أفلام من بينها ”الفهد“ (ليوبارد) للمخرج لوتشينو فيسكونتي الذي فاز بالجائزة الكبرى في مهرجان كان عام 1963وشغل ديلون الرأي العام على مدى مسيرته مثلما حدث عندما أعلن صداقته للسياسي الفرنسي اليميني المتطرف جان ماري لوبان واعترف بصفعه نساء.وتمسك ديلون ببعض آرائه في مقابلة مع صحيفة (لو جورنال دو ديمانش) يوم الأحد وقال إن بعض التصريحات التي نسبت له حُرفت.وقال (لا أعارض زواج المثليين.. لا أهتم.. يجب أن يفعل الناس ما يشاؤون… لكنني ضد تبني زوجين من ذات الجنس للأطفال).و

أضاف (هل قلت إني صفعت امرأة؟ نعم.. لكن كان علي أن أضيف أنني تلقيت صفعات أكثر مما أعطيت بكثير. لم أتحرش بأي امرأة في حياتي. أما هن فقد تحرشن بي كثيرا).

الى ذلك قال النجم السينمائي أنطونيو بانديراس(إن نوبة قلبية تعرض لها قبل عامين دفعته إلى الاهتمام بصحته لكنها أتاحت له أيضا إعادة اكتشاف نفسه كممثل في وقت كان يستعد فيه للعب دور البطولة في فيلم المخرج بيدرو ألمودوبار الجديد وهو من أفلام السير الذاتية.

وقال بانديراس في تصريح له في كان حيث ينافس فيلم ألمودوبار (الألم والمجد) بين أند جلوري) على جائزة السعفة الذهبية (كانت النوبة القلبية درسا رائعا لحياتي). وأضاف (لم أعد أدخن. أؤدي تمارين أكثر من ذي قبل. أشعر بصفاء ذهني أكثر وأعدت اكتشاف نفسي بصورة ما).وفي الآونة الأخيرة، أدى الممثل الإسباني الذي شارك في أفلام مثل (قناع زورو) (ذا ماسك أوف زورو) و(إيفيتا) دور الرسام بابلو بيكاسو في الدراما التلفزيونية (جينياس) (العبقرية) .يدور فيلم (الألم والمجد) حول مخرج سينمائي مسن معذب يتأمل ما مضى من حياته. وجمع الفيلم مجددا بين بانديراس والممثلة بينيلوبي كروز التي عملت طويلا مع ألمودوبار.وقال الممثل (إنه لم يعرف في البدء أن ألمودوبار، وهو صديق مقرب، سينقب في حياته الشخصية بحثا عن حبكة الفيلم الجديد الذي وصفه المخرج بأنه سيرة ذاتية في جزء منه وخيال في الجزء الآخر).وقال بانديراس (طلبني (ألمودوبار) بالهاتف وقال سأرسل لك نصا ستجد فيه الكثير من الإشارات إلى أناس تعرفهم) وأضاف بانديراس (بالفعل أرسله لي وقرأته وقلت في نفسي يا إلهي إنه هو).