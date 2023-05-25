ديسانتيس يطلق حملته للانتخابات الرئاسية الأميركية.. بمشاكل تقنية

واشنطن (أ ف ب) – أعلن الجمهوري رون ديسانتيس ترشحه لخوض الانتخابات الرئاسية الأميركية، لكن مشاكل تقنية كبيرة أفسدت إطلاق حملة منافس دونالد ترامب كما كان يأمل.

وكان الجمهوريون الذين يبحثون عن بديل لترامب، ينتظرون بفارغ الصبر ترشح حاكم فلوريدا الذي يشارك الرئيس السابق أفكاره لكن من دون تجاوزاته.

وأعلن ديسانتيس (40 عاما) رسميا الأربعاء ترشحه في مقطع فيديو نُشر على تويتر، واعدا “بقيادة عودة كبرى للولايات المتحدة” في تعبير يذكر بالشعار الرئيسي لحملة دونالد ترامب التي أفضت إلى فوزه في 2016 “إعادة العظمة لأميركا”.

وكان يفترض أن يتحدث حاكم الولاية بتفاصيل أكبر عن ترشحه في دردشة مع إيلون ماسك عبر تويتر. لكن مشاكل تقنية مهمة عطلت تدفق المحادثة التي كان يصغي إليها مئات الآلاف من المستخدمين.

ولم يبدأ النقاش في الوقت المحدد وسُمع في البثّ صوت الملياردير ماسك وصوت المشرف على الحوار رجل الأعمال الجمهوري ديفيد ساكس، لكن شهدت المحادثة تقطعا في الصوت.

وقال إيلون ماسك في الحوار “لدينا عدد كبير من الحاضرين، لذا فإن الخوادم تواجه صعوبات لمواكبة ذلك”. وأضاف “نعيد تخصيص سعة الخادم للتعامل مع الحِمل”، قبل أن ينقطع الصوت مجدّداً.

– “هذا الرابط يعمل” –

© AFP صورة مركبة مالك مجموعة تويتر إيلون ماسك (يسار) ورون ديسانتيس أعدت في 23 أيار/مايو 2023

© اف ب/ارشيف تشيني اور, انغيلا فايس

وبذلك مالك تويتر جهودا كبيرة لتسوية هذا الوضع الفوضوي مرددا “نشكر لكم صبركم” و”ميكروفونك ليس شغالا”…

من جهته، حاول ديسانتيس عرض رؤيته للبلاد وذكر مرات عدة مثالا فلوريدا التي تحولت إلى ما يشبه مختبرا لأفكار المحافظين.

وقال “إنني ملتزم بأن أكون قائدا نشطا يعالج القضايا المهمة”، مشددا على قضايا الهجرة.

لكن رسالته بدت مشوشة بسلسلة من الأخطاء التقنية التي لم يقصّر ترامب في محاولة استغلالها. وقال متحدث باسم الرئيس السابق لوكالة فرانس برس “مشاكل فنية. صمت محرج. فشل ذريع”.

ويفترض أن ينافس الفائز في الانتخابات التمهيدية للجمهوريين في تشرين الثاني/نوفمبر 2024 المرشح الذي سيختاره الحزب الديموقراطي وسيكون على الأرجح جو بايدن.

وسارع الرئيس الثمانيني أيضا إلى السخرية من إطلاق حملة ديسانتيس. ونشر في تغريدة على تويتر رابطا للموقع الالكتروني لحملته لجمع التبرعات، مع تعليق “هذا الرابط يعمل”.

– “لا يحتاج إلى تفاعل” –

اكتسب ديسانتيس شعبية عبر إطلاقه مواقف محافظة متشددة بشأن التعليم والهجرة. وقد حوّل ولايته إلى مختبر لأفكار المحافظين باسم المعركة ضد ما يعتبره “تفكيرا سليما مزعوما”.

لكن طريقه إلى البيت الأبيض مليء بالعقبات.

فالحاكم الذي يعقد عليه عدد كبير من المحافظين آمالهم في الانتخابات الرئاسية بعد إعادة انتخابه في فلوريدا في تشرين الثاني/نوفمبر 2022، يتقدم عليه، وبفارق كبير، ترامب المرشح رسميًا منذ 16 تشرين الثاني/نوفمبر 2022، حسب عدد من استطلاعات الرأي.

لكن يجب مقاربة استطلاعات الرأي بحذر لأن الاقتراع ما زال بعيدا. إلا أن ترامب سارع إلى نشر نتائجها على شبكته الاجتماعية الثلاثاء، منذ بدء الحديث عن نية ديسانتيس إعلان ترشحه.

والعقبة الرئيسية أمام هذا الأب لثلاثة أولاد هي أنه لا يتمتع بكاريزما، الأمر الذي يشير إليه كل الأطراف ولا يتردد معسكر ترامب في مهاجمته.

قال أحد مستشاري دونالد ترامب لوكالة فرانس برس ساخرًا إن “الإعلان عن ترشحه على تويتر ينطبق تماما على شخصيته” لأنه “بهذه الطريقة لا يحتاج إلى التفاعل مع أي شخص”.

وبدأ تبادل الانتقادات بين الرجلين قبل وقت طويل من إعلان حاكم فلوريدا ترشحه رسميا.

وكتب ترامب على شبكته للتواصل الاجتماعي “تروث سوشال” ساخرا “المشكلة مع ديسانتيس هي أنه سيحتاج إلى عملية زرع شخصية”.

وسارع ترامب الغارق في التحقيقات القضائية لإطلاق سباقه الثالث إلى البيت الأبيض وحشد قاعدته التي ظلت إلى حد كبير موالية له.

وفي هذه المواجهة، يمكن لرون ديسانتيس الاعتماد على ميزانية ضخمة لمعركته تبلغ 110 ملايين دولار.

وهو ينوي الاعتماد على هذه الأموال لمحاولة تقليص الفارق بينه وبين خصمه عبر إغراق البلاد بالإعلانات الدعائية.