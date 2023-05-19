ديزني تلغي بناء موقع بقيمة 900 مليون دولار

نيويورك‭ (‬أ‭ ‬ف‭ ‬ب‭) – ‬أعلنت‭ ‬مجموعة‭ ‬ديزني‭ ‬الترفيهية‭ ‬العملاقة‭ ‬الخميس،‭ ‬في‭ ‬خضم‭ ‬معركتها‭ ‬السياسية‭ ‬مع‭ ‬حاكم‭ ‬فلوريدا،‭ ‬تخليها‭ ‬عن‭ ‬بناء‭ ‬موقع‭ ‬جديد‭ ‬لها‭ ‬تقرب‭ ‬قيمته‭ ‬من‭ ‬900‭ ‬مليون‭ ‬دولار‭ ‬قرب‭ ‬مجمعها‭ ‬الشهير‭ ‬في‭ ‬الولاية،‭ ‬في‭ ‬مشروع‭ ‬أثار‭ ‬توترا‭ ‬كبيرا‭ ‬مع‭ ‬السلطات‭ ‬المحلية‭.‬وبررت‭ ‬المجموعة‭ ‬الأميركية‭ ‬العملاقة‭ ‬التي‭ ‬أجرت‭ ‬أخيراً‭ ‬عمليات‭ ‬عصر‭ ‬نفقات‭ ‬كبيرة،‭ ‬قرارها‭ ‬هذا‭ ‬بتغير‭ ‬بيئة‭ ‬الأعمال‭ ‬منذ‭ ‬الإعلان‭ ‬عن‭ ‬مشروعها‭ ‬سنة‭ ‬2021،‭ ‬خصوصاً‭ ‬مع‭ ‬تسمية‭ ‬مدير‭ ‬عام‭ ‬جديد‭ ‬و‭”‬تطور‭ ‬الإطار‭ ‬الاقتصادي‭”‬،‭ ‬وفق‭ ‬مذكرة‭ ‬موجهة‭ ‬إلى‭ ‬الموظفين‭ ‬اطلعت‭ ‬عليها‭ ‬وكالة‭ ‬فرانس‭ ‬برس‭.‬

وكتب‭ ‬المسؤول‭ ‬عن‭ ‬متنزهات‭ ‬الترفيه‭ ‬في‭ ‬المجموعة‭ ‬جوش‭ ‬دامارو‭ ‬إن‭ ‬ديزني‭ ‬قررت‭ ‬لهذه‭ ‬الأسباب‭ “‬عدم‭ ‬مواصلة‭ ‬بناء‭ ‬المجمع‭”.‬

ويأتي‭ ‬القرار‭ ‬على‭ ‬وقع‭ ‬توترات‭ ‬سياسية‭ ‬قوية‭ ‬مع‭ ‬السلطات‭ ‬المحلية‭ ‬التي‭ ‬تصف‭ ‬ديزني‭ ‬بأنها‭ ‬تقدمية‭ ‬للغاية‭ ‬منذ‭ ‬أن‭ ‬ندد‭ ‬مديروها‭ ‬علنا‭ ‬في‭ ‬2022‭ ‬بمشروع‭ ‬قانون‭ ‬يحد‭ ‬من‭ ‬الحق‭ ‬في‭ ‬تدريس‭ ‬المواد‭ ‬المرتبطة‭ ‬بالميول‭ ‬الجنسية‭ ‬والهوية‭ ‬الجندرية‭ ‬في‭ ‬المدارس‭ ‬الابتدائية‭ ‬في‭ ‬فلوريدا‭.‬

وكان‭ ‬حاكم‭ ‬فلوريدا‭ ‬رون‭ ‬ديسانتيس،‭ ‬النجم‭ ‬الصاعد‭ ‬لليمين‭ ‬الأميركي‭ ‬والذي‭ ‬يخوض‭ ‬معركة‭ ‬ضد‭ ‬ما‭ ‬يصف‭ ‬بثقافة‭ “‬الصحوة‭”‬،‭ ‬أنهى‭ ‬في‭ ‬شباط‭/‬فبراير‭ ‬الوضع‭ ‬الخاص‭ ‬الذي‭ ‬كانت‭ ‬تتمتع‭ ‬به‭ ‬ديزني‭ ‬في‭ ‬الولاية‭ ‬منذ‭ ‬ستينات‭ ‬القرن‭ ‬العشرين‭.‬

‭- “‬انتقام‭ ‬موجه‭” -‬

كما‭ ‬ندد‭ ‬الحاكم‭ ‬علناً‭ ‬بتشييد‭ ‬سجن‭ ‬قرب‭ ‬مجمع‭ “‬ديزني‭ ‬وورلد‭” ‬أو‭ ‬بفرض‭ ‬ضرائب‭ ‬جديدة‭ ‬على‭ ‬الفنادق‭ ‬الموجودة‭ ‬في‭ ‬الموقع‭ ‬الذي‭ ‬يعمل‭ ‬فيه‭ ‬75‭ ‬ألف‭ ‬شخص‭ ‬ويستقطب‭ ‬50‭ ‬مليون‭ ‬زائر‭ ‬سنوياً‭.‬

وردّت‭ “‬ديزني‭” ‬من‭ ‬خلال‭ ‬تقديم‭ ‬شكوى‭ ‬اعتبرت‭ ‬فيها‭ ‬أن‭ ‬ما‭ ‬يحصل‭ ‬ينمّ‭ ‬عن‭ “‬انتقام‭ ‬موجه‭” ‬ضدها‭ ‬لمعاقبتها‭ ‬على‭ ‬ممارستها‭ “‬حرية‭ ‬التعبير‭”.‬

ويُنظر‭ ‬إلى‭ ‬رون‭ ‬ديسانتيس،‭ ‬وهو‭ ‬أحد‭ ‬رموز‭ ‬اليمين‭ ‬الشعبوي،‭ ‬على‭ ‬نطاق‭ ‬واسع‭ ‬على‭ ‬أنه‭ ‬المنافس‭ ‬الأكثر‭ ‬جدية‭ ‬لدونالد‭ ‬ترامب‭ ‬في‭ ‬الانتخابات‭ ‬التمهيدية‭ ‬التي‭ ‬يجريها‭ ‬الحزب‭ ‬الجمهوري‭ ‬قبل‭ ‬الانتخابات‭ ‬الرئاسية‭ ‬المقبلة‭.‬

وبحسب‭ ‬وسائل‭ ‬إعلام‭ ‬أميركية،‭ ‬قد‭ ‬يعلن‭ ‬حاكم‭ ‬فلوريدا‭ ‬قريباً‭ ‬ترشيحه‭ ‬للانتخابات‭ ‬الرئاسية‭ ‬لعام‭ ‬2024‭.‬

وفي‭ ‬مؤشر‭ ‬غلى‭ ‬البعد‭ ‬السياسي‭ ‬في‭ ‬الخلاف‭ ‬مع‭ ‬ديزني،‭ ‬أعاد‭ ‬دونالد‭ ‬ترامب‭ ‬الخميس‭ ‬انتقاده‭ ‬ديسانتيس،‭ ‬متهماً‭ ‬إياه‭ ‬في‭ ‬بيان‭ ‬بأنه‭ ‬خسر‭ “‬بمفرده‭” ‬استثمار‭ ‬المجموعة،‭ ‬لأن‭ ‬الحاكم‭ “‬أضعف‭ ‬من‭ ‬أن‭ ‬يكافح‭ ‬من‭ ‬أجل‭ ‬ولايته‭”.‬

وأضاف‭ ‬الرئيس‭ ‬الأميركي‭ ‬السابق‭ ‬أن‭ “‬نزاع‭ ‬ديسانتيس‭ ‬الخاسر‭ ‬مع‭ ‬ديزني‭ ‬لم‭ ‬يساعد‭ ‬حقاً‭ ‬حملته‭ ‬الوهمية‭ ‬والضعيفة‭”.‬

‭- “‬مؤسف‭” -‬

وبدأت‭ ‬تظهر‭ ‬انتقادات‭ ‬بشأن‭ ‬هذه‭ ‬المنازعة‭ ‬الكلامية‭ ‬من‭ ‬أوساط‭ ‬اليمين،‭ ‬إذ‭ ‬اعتبر‭ ‬بعض‭ ‬الجمهوريين‭ ‬أنها‭ ‬تعكس‭ ‬معركة‭ ‬مناهضة‭ ‬للشركات‭ ‬تتعارض‭ ‬مع‭ ‬تقاليد‭ ‬الحزب‭.‬

وعلى‭ ‬الجانب‭ ‬الديموقراطي،‭ ‬وصف‭ ‬المسؤول‭ ‬في‭ ‬مقاطعة‭ ‬أورنج‭ ‬التي‭ ‬تتبع‭ ‬لها‭ ‬مدينة‭ ‬لايك‭ ‬نونا‭ ‬حيث‭ ‬كان‭ ‬مقرراً‭ ‬إقامة‭ ‬المجمع‭ ‬الجديد،‭ ‬جيري‭ ‬ديمينغز‭ ‬قرار‭ ‬ديزني‭ ‬بأنه‭ “‬مؤسف‭”.‬

لكنّ‭ ‬ديمينغز‭ ‬رأى‭ ‬أن‭ ‬ما‭ ‬حصل‭ ‬يشكل‭ “‬نتيجة‭ ‬متوقعة‭ ‬عندما‭ ‬تكون‭ ‬بيئة‭ ‬العمل‭ ‬بين‭ ‬ولاية‭ ‬فلوريدا‭ ‬وأوساط‭ ‬الأعمال‭ ‬قائمة‭ ‬على‭ ‬الإقصاء‭ ‬وعدم‭ ‬التعاون‭”.‬

وكانت‭ ‬ديزني‭ ‬تفيد‭ ‬منذ‭ ‬ستينات‭ ‬القرن‭ ‬العشرين‭ ‬من‭ ‬وضع‭ ‬خاص‭ ‬يوفر‭ ‬لها‭ ‬ميزات‭ ‬عدة،‭ ‬بينها‭ ‬تسهيلات‭ ‬إدارية‭ ‬وإدارة‭ ‬ذاتية‭ ‬للموقع‭ ‬وقروض‭ ‬ميسّرة‭.‬

وأعلنت‭ ‬المجموعة‭ ‬في‭ ‬تموز‭/‬يوليو‭ ‬2021‭ ‬عزمها‭ ‬الطلب‭ ‬من‭ ‬أكثر‭ ‬من‭ ‬ألفي‭ ‬موظف‭ ‬الانتقال‭ ‬للعمل‭ ‬في‭ ‬فلوريدا‭.‬

وقد‭ ‬حظي‭ ‬المشروع‭ ‬بدعم‭ ‬المدير‭ ‬العام‭ ‬السابق‭ ‬للمجموعة‭ ‬بوب‭ ‬تشابك‭ ‬الذي‭ ‬استُبدل‭ ‬في‭ ‬تشرين‭ ‬الثاني‭/‬نوفمبر‭ ‬2022‭ ‬ببوب‭ ‬إيغر،‭ ‬بعدما‭ ‬انعكس‭ ‬الأداء‭ ‬الضعيف‭ ‬لمنصة‭ “‬ديزني‭ ‬بلاس‭” ‬للبث‭ ‬التدفقي،‭ ‬سلباً‭ ‬على‭ ‬نتائج‭ ‬المجموعة‭.‬

وكانت‭ ‬كلفة‭ ‬المجمع‭ ‬الجديد،‭ ‬وفق‭ ‬معلومات‭ ‬صحافية،‭ ‬مقدّرة‭ ‬سنة‭ ‬2021‭ ‬بـ864‭ ‬مليون‭ ‬دولار‭. ‬وقال‭ ‬جوش‭ ‬دامارو‭ ‬في‭ ‬المذكرة‭ ‬المرسلة‭ ‬الخميس‭ ‬إن‭ ‬قرار‭ ‬التخلي‭ ‬عن‭ ‬هذا‭ ‬المشروع‭ “‬لم‭ ‬يكن‭ ‬سهلا،‭ ‬لكني‭ ‬أعتقد‭ ‬أنه‭ ‬القرار‭ ‬الصائب‭”.‬