ديزني تكشف عن جديدها في دي 23 إكسبو.. وتصفيق حار لهاريسون فورد 

أناهايم‭ (‬الولايات‭ ‬المتحدة‭) (‬أ‭ ‬ف‭ ‬ب‭) – ‬كشف‭ ‬النجم‭ ‬الأميركي‭ ‬هاريسون‭ ‬فورد‭ ‬امس‭ ‬الاول‭ ‬عن‭ ‬الإعلان‭ ‬الترويجي‭ ‬الرسمي‭ ‬الجديد‭ ‬للجزء‭ ‬الخامس‭ ‬المرتقب‭ ‬من‭ ‬سلسلة‭ ‬‮ ‬إنديانا‭ ‬جونز،‭ ‬في‭ ‬اليوم‭ ‬الثاني‭ ‬من‭ ‬مهرجان‭ “‬دي‭ ‬23‭ ‬إكسبو‭” ‬الذي‭ ‬تقيمه‭ ‬استوديوهات‭ “‬ديزني‭” ‬في‭ ‬مدينة‭ ‬أناهايم‭ (‬جنوب‭ ‬لوس‭ ‬أنجليس‭)‬،‭ ‬وأعلنت‭ ‬خلاله‭ ‬عن‭ ‬أبرز‭ ‬إنتاجاتها‭ ‬الجديدة‭ ‬وبينها‭ ‬تتمة‭ ‬للشريط‭ ‬للتحريكي‭ “‬إنسايد‭ ‬آوت‭”‬،‭ ‬وآخر‭ ‬روائي‭ ‬ستطرحه‭ ‬في‭ ‬مرور‭ ‬مئة‭ ‬سنة‭ ‬على‭ ‬تأسيسها‭.‬

وصفّق‭ ‬نحو‭ ‬ستة‭ ‬آلاف‭ ‬شخص‭ ‬وقوفاً‭ ‬للممثل‭ ‬البالغ‭ ‬الثمانين‭ ‬لدى‭ ‬تقديمه‭ ‬في‭ ‬مركز‭ ‬المؤتمرات‭ ‬بأناهايم‭ ‬في‭ ‬ولاية‭ ‬كاليفورنيا‭ ‬الإعلان‭ ‬الترويجي‭ ‬لهذا‭ ‬الجزء‭ ‬الجديد‭ ‬من‭ ‬أفلام‭ ‬إنديانا‭ ‬جونز‭ ‬الذي‭ ‬تؤدي‭ ‬دور‭ ‬البطولة‭ ‬فيه‭ ‬أيضاً‭ ‬فيبي‭ ‬والر‭-‬بريدج‭.‬

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‮ ‬وقال‭ ‬جونز‭ ‬الذي‭ ‬بدا‭ ‬متأثراً‭ ‬جداً‭ “‬أنا‭ ‬فخور‭ ‬جداً‭ ‬بالقول‭ ‬إن‭ ‬هذا‭ (‬الفيلم‭) ‬رائع‭”. ‬وأضاف‭ ‬مشيراً‭ ‬إلى‭ ‬فيبي‭ ‬والر‭-‬بريدج‭ “‬وهذا‭ ‬أحد‭ ‬الأسباب‭”. ‬وما‭ ‬كان‭ ‬من‭ ‬الممثلة‭ ‬البريطانية‭ ‬إلا‭ ‬أن‭ ‬أجابته‭ ‬بقولها‭ “‬إن‭ ‬اللحاق‭ ‬بهذا‭ ‬الرجل‭ ‬مرهق‭”.‬

كذلك‭ ‬عرضت‭ ‬شركة‭ “‬لوكاسفيلم‭” ‬إعلاناً‭ ‬ترويجياً‭ ‬لمسلسلها‭ ‬الذي‭ ‬حقق‭ ‬نجاحاً‭ ‬جماهيرياً‭ ‬كبيراً‭ “‬ذي‭ ‬ماندالوريان‭”‬،‭ ‬بحضور‭ ‬الممثلين‭ ‬بيدرو‭ ‬باسكال‭ ‬وجانكارلو‭ ‬إسبوزيتو‭ ‬وكايتي‭ ‬ساكهوف‭.‬

وبرز‭ ‬أيضاً‭ ‬عرض‭ ‬الإعلان‭ ‬الترويجي‭ ‬للمسلسل‭ ‬الجديد‭ “‬أندور‭”‬،‭ ‬‮ ‬أحدث‭ ‬الإنتاجات‭ ‬ضمن‭ ‬عالم‭ “‬ستار‭ ‬وورز‭” (“‬حرب‭ ‬النجوم‭”)‬،‭ ‬ويتناول‭ ‬قصة‭ ‬تمرد‭ ‬على‭ ‬الإمبراطورية‭.‬

وكشفت‭ ‬استوديوهات‭ “‬مارفل‭” ‬النقاب‭ ‬أيضاً‭ ‬عن‭ ‬الموسم‭ ‬الثاني‭ ‬من‭ ‬مسلسل‭ “‬لوكي‭” ‬من‭ ‬بطولة‭ ‬توم‭ ‬هيدلستون‭ ‬الذي‭ ‬حضر‭ ‬من‭ ‬بريطانيا‭ ‬حيث‭ ‬صُوّرَت‭ ‬الحلقات‭.‬

وأتيح‭ ‬للحضور‭ ‬التعرّف‭ ‬بواسطة‭ ‬النظارات‭ ‬الثلاثية‭ ‬البُعد‭ ‬على‭ ‬مشاهد‭ ‬من‭ ‬فيلم‭ “‬افاتار‭: ‬ذي‭ ‬واي‭ ‬أوف‭ ‬ووتر‭”‬،‭ ‬وهو‭ ‬الجزء‭ ‬التتمة‭ ‬المرتقبة‭ ‬لفيلم‭ “‬أفاتار‭” ‬لجيمس‭ ‬كامرون‭.‬

وكان‭ ‬هذا‭ ‬الملتقى‭ ‬الذي‭ ‬يقام‭ ‬كل‭ ‬سنتين‭ ‬وتوقف‭ ‬خلال‭ ‬جائحة‭ ‬كوفيد‭-‬19‭ ‬انطلق‭ ‬الجمعة‭ ‬بحضور‭ ‬عدد‭ ‬من‭ ‬النجوم‭ ‬بينهم‭ ‬جود‭ ‬لو‭ ‬وجايمي‭ ‬لي‭ ‬كيرتس‭ ‬وآلاف‭ ‬المعجبين‭ ‬بعالم‭ “‬ديزني‭” ‬جاؤوا‭ ‬من‭ ‬دول‭ ‬عدة‭.‬‮ ‬

وأعلنت‭ ‬استوديوهات‭ “‬ديزني‭” ‬في‭ ‬اليوم‭ ‬الأول‭ ‬عن‭ ‬تتمة‭ ‬لفيلم‭ ‬الرسوم‭ ‬المتحركة‭ ‬الناجح‭ “‬إنسايد‭ ‬آوت‭”‬،‭ ‬وعن‭ ‬فيلم‭ ‬روائي‭ ‬جديد‭ ‬بعنوان‭ “‬ويش‭” ‬ستطرحه‭ ‬السنة‭ ‬المقبلة‭ ‬في‭ ‬الذكرى‭ ‬المئوية‭ ‬لتأسيسها‭.‬

ومن‭ ‬المقرر‭ ‬طرح‭ ‬الجزء‭ ‬الثاني‭ ‬من‭ “‬إنسايد‭ ‬آوت‭” ‬في‭ ‬صيف‭ ‬‮ ‬2024‭ ‬،‭ ‬أي‭ ‬بعد‭ ‬عشر‭ ‬سنوات‭ ‬تقريباً‭ ‬على‭ ‬الجزء‭ ‬الأول‭ ‬الذي‭ ‬حقق‭ ‬نجاحًا‭ ‬كبيراً‭ ‬ونال‭ ‬جائزة‭ ‬الأوسكار‭ ‬لأفضل‭ ‬فيلم‭ ‬رسوم‭ ‬متحركة‭ ‬عام‭ ‬2016‭.‬

وتجسّد‭ ‬إيمي‭ ‬بولر‭ ‬مجدداً‭ ‬بصوتها‭ ‬الدور‭ ‬الرئيسي،‭ ‬فيما‭ ‬يتولى‭ ‬كيلسي‭ ‬مان‭ ‬الإخراج‭.‬

كذلك‭ ‬شكّل‭ ‬إعلان‭ ‬استوديوهات‭ “‬بيكسار‭” ‬التابعة‭ ‬لـ‭”‬ديزني‭” ‬عن‭ ‬فيلم‭ “‬إيليو‭” ‬مفاجأة‭ ‬كبيرة،‭ ‬وهو‭ ‬يتناول‭ ‬مغامرات‭ ‬طفل‭ ‬في‭ ‬الحادية‭ ‬عشرة‭ ‬يُرسل‭ ‬من‭ ‬طريق‭ ‬الخطأ‭ ‬إلى‭ ‬المجرّة‭ ‬فيصبح‭ ‬بمثابة‭ ‬سفير‭ ‬لكوكب‭ ‬الأرض‭.‬

وسيؤدي‭ ‬يوناس‭ ‬كيبريب‭ ‬دور‭ ‬الفتى،‭ ‬فيما‭ ‬تجسّد‭ ‬أميركا‭ ‬فيريرا‭ ‬شحصية‭ ‬والدته‭ ‬أولغا‭.‬

وعرضت‭ “‬ديزني‭” ‬لقطات‭ ‬من‭ ‬فيلم‭ “‬ويش‭” ‬الذي‭ ‬تدور‭ ‬أحداثه‭ ‬في‭ ‬مملكة‭ ‬مسحورة‭ ‬ويستكشف‭ ‬أصول‭ ‬السحر‭.‬

ويضم‭ ‬فريق‭ ‬الفيلم‭ ‬الذي‭ ‬يُطرح‭ ‬سنة‭ ‬2023‭ ‬في‭ ‬الذكرى‭ ‬المئوية‭ ‬لتأسيس‭ “‬ديزني‭” ‬الممثلة‭ ‬أريانا‭ ‬ديبوز‭ ‬التي‭ ‬حازت‭ ‬جائزة‭ ‬أوسكار‭ ‬هذه‭ ‬السنة‭ ‬عن‭ ‬دورها‭ ‬في‭ ‬فيلم‭ “‬ويست‭ ‬سايد‭ ‬ستوري‭”.‬

وتسنى‭ ‬لجمهور‭ “‬دي‭ ‬23‭ ‬إكسبو‭”‬‮ ‬الاطلاع‭ ‬على‭ ‬المشاهد‭ ‬الأولى‭ ‬من‭ ‬فيلم‭ “‬موفاسا‭” ‬الذي‭ ‬تدور‭ ‬أحداثه‭ ‬في‭ ‬زمن‭ ‬سابق‭ ‬لفيلم‭ “‬لايون‭ ‬كينغ‭” ‬الشهير،‭ ‬ومن‭ ‬اقتباس‭ ‬لفيلم‭ “‬ذي‭ ‬ليتل‭ ‬ميرميد‭” ‬منفّذ‭ ‬بتقنيات‭ ‬ما‭ ‬يسمى‭ “‬الحركة‭ ‬الحية‭”.‬