فاتح‭ ‬عبد‭ ‬السلام‭ ‬

‭ ‬في‭ ‬محافظة‭ ‬ديالى‭ ‬المتاخمة‭ ‬للحدود‭ ‬الايرانية‭ ‬من‭ ‬جهة‭ ‬والممتدة‭ ‬نحو‭ ‬خاصرة‭ ‬بغداد‭ ‬من‭ ‬جهة‭ ‬أخرى،‭ ‬مساحة‭ ‬ظاهرة‭ ‬على‭ ‬السطح‭ ‬من‭ ‬‮«‬الجريمة‭ ‬الأمنية‮»‬‭ ‬معلومة‭ ‬الابعاد‭ ‬وشخوصها‭ ‬معروفون‭ ‬أو‭ ‬في‭ ‬أصعب‭ ‬الأحوال،‭ ‬من‭ ‬السهل‭ ‬اكتشافهم‭ ‬حين‭ ‬يتخفون،‭ ‬وهم‭ ‬في‭ ‬الأول‭ ‬والآخر‭ ‬ليسوا‭ ‬كفلول‭ ‬تنظيم‭ ‬داعش‭ ‬المتناثرين‭ ‬والمختبئين‭ ‬والذين‭ ‬يظهرون‭ ‬في‭ ‬غفلة‭ ‬ليضربوا‭ ‬هدفا‭ ‬هنا‭ ‬أو‭ ‬هناك،‭ ‬وإنّما‭ ‬يعلم‭ ‬بهم‭ ‬الناس‭ ‬ويرونهم‭ ‬غالباً‭ ‬عبر‭ ‬ظاهرة‭ ‬السلاح‭ ‬المنفلت‭ ‬أو‭ ‬السلاح‭ ‬المتخذ‭ ‬من‭ ‬شرعية‭ ‬مؤازرة‭ ‬القوات‭ ‬الأمنية‭ ‬ذريعة‭ ‬لتنفيذ‭ ‬أجندات‭ ‬خاصة‭.‬

ما‭ ‬قاله‭ ‬رئيس‭ ‬الحكومة‭ ‬في‭ ‬اجتماعه‭ ‬مع‭ ‬القادة‭ ‬الأمنيين‭ ‬في‭ ‬ديالي‭ ‬التي‭ ‬زارها‭ ‬بعد‭ ‬أيام‭ ‬من‭ ‬رعب‭ ‬أمني‭ ‬يشبه‭ ‬ما‭ ‬قبل‭ ‬الانهيار‭ ‬الكبير،‭ ‬يدل‭ ‬على‭ ‬جسامة‭ ‬التقصير‭ ‬الوظيفي‭ ‬للقادة‭ ‬الأمنيين‭ ‬والعسكريين‭ ‬،‭ ‬وانّهم‭ ‬في‭ ‬افضل‭ ‬الأحوال‭ ‬مستلَبو‭ ‬الإرادة‭ ‬لسبب‭ ‬ما‭ ‬جعلهم‭ ‬عاجزين‭ ‬او‭ ‬بطيئين‭ ‬في‭ ‬اتخاذ‭ ‬القرار‭ ‬الفوري‭ ‬المستحق‭ ‬واخماد‭ ‬اية‭ ‬بؤرة‭ ‬مسلحة‭ ‬تريد‭ ‬التحول‭ ‬الى‭ ‬دولة‭ ‬داخل‭ ‬دولة‭ ‬استغلالاً‭ ‬لحالة‭ ‬عامة‭ ‬من‭ ‬الفهم‭ ‬المتداول‭ ‬في‭ ‬التعاطي‭ ‬مع‭ ‬امتلاك‭ ‬السلاح‭ ‬واستخدامه‭ ‬وحيازته‭ ‬برخصة‭ ‬نظامية‭ ‬أو‭ ‬رخصة‭ ‬بفتوى‭ ‬أو‭ ‬رخصة‭ ‬عشائرية‭.‬

‭ ‬مهلة‭ ‬الأسبوعين‭ ‬لإصلاح‭ ‬الوضع‭ ‬الأمني‭ ‬في‭ ‬ديالى‭ ‬جاءت‭ ‬متأخرة،‭ ‬وكان‭ ‬ينبغي‭ ‬لأجهزة‭ ‬الاستخبارات‭ ‬ان‭ ‬تقرأ‭ ‬الوضع‭ ‬في‭ ‬هذه‭ ‬المحافظة‭ ‬قراءة‭ ‬استباقية‭ ‬مبكرة‭ ‬منذ‭ ‬أربعة‭ ‬اشهر‭ ‬في‭ ‬الأقل،‭ ‬وان‭ ‬تكون‭ ‬هناك‭ ‬عملية‭ ‬استنفار‭ ‬ونفض‭ ‬الوهن‭ ‬في‭ ‬الجسم‭ ‬والعقل‭ ‬لقادة‭ ‬أمنيين،‭ ‬يبدو‭ ‬انهم‭ ‬يعطون‭ ‬أذناً‭ ‬للدولة‭ ‬وأذناً‭ ‬لسواها،‭ ‬لذلك‭ ‬يكون الوهن‭ ‬والتلكؤ‭ ‬والضعف‭ ‬في‭ ‬اتخاذ‭ ‬قرارات‭ ‬الحسم‭ ‬في‭ ‬فرض‭ ‬القانون‭ ‬وتطهير‭ ‬البقعة‭ ‬الملوثة‭ ‬بالإجرام‭ ‬مبكراً‭.‬

واجهوا‭ ‬الحقيقة‭ ‬على‭ ‬أرض‭ ‬الواقع،‭ ‬المسألة‭ ‬في‭ ‬ديالى‭ ‬او‭ ‬سواها‭ ‬حين‭ ‬ينفلت‭ ‬الأمن،‭ ‬ليست‭ ‬أمنية‭ ‬فحسب،‭ ‬وانّما‭ ‬هي‭ ‬سياسية‭ ‬ومليشياوية‭ ‬وخارجية‭ ‬أيضاً،‭ ‬ولابدّ‭ ‬ان‭ ‬تكون‭ ‬الدولة‭ ‬العراقية‭ ‬قادرة‭ ‬على‭ ‬التعاطي‭ ‬العزوم‭ ‬والمقتدر‭ ‬مع‭ ‬الابعاد‭ ‬الثلاثة‭ ‬الأخرى‭ ‬المصاحبة‭ ‬لأية‭ ‬مشكلة‭ ‬أمنية‭ ‬كبيرة‭ ‬الحجم‭.‬

رئيس التحرير-الطبعة الدولية

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