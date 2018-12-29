ديالى: منظمة دولية تنظم دور ة عن التنوع في إزالة الألغام

التربية تطلق برنامجاً تدريبياً بشأن إلادارات المدارس

ديالى: منظمة دولية تنظم دورة عن التنوع في إزالة الألغام

ديالى ــ سلام عبد الشمري

اعلنت مديرية البيئة في محافظة ديالى ، عن قيام منظمة دولية بتنظيم دوره عن التنوع في برامج ازالة الالغام، مشيرة الى ان التوعية بمخاطر الألغام، من شأنها أن تسهم في تقليل المخاطر . وقال مدير البيئة عبد الله هادي الشمري لــ (الزمان) امس ان (منظمة المساعدات النرويجية / برنامج ازالة الالغام – مشروع التوعية من مخاطر الالغام والمخلفات الحربية ، اقامت دوره عن التنوع في برامج ازالة الالغام واثره في تقديم خدمه شامله لكل فئات المجتمع المستفيد ). واكد الشمري، ان (التوعية بمخاطر الألغام، إضافة إلى إزالة الألغام ، من شأنها أن تسهم في تقليل المخاطر أو الحدّ من احتمالات التعرّض لإصابات بدنية بسبب الألغام والذخائر التي لم تنفجر والتي تلوّث الأرض بالفعل) . ومن جانب آخر دعا عضو مجلس محافظة ديالى عامر الكيلاني الحكومة المركزية الى (إيجاد صيغة مثالية ومناسبة لغرض تقديم الدعم إلى شريحة الفقراء والنازحين وذوي الدخل المحدود) . واضاف الكيلاني لــ (الزمان) ، ان (استمرار التدهور في ايصال مفردات البطاقة التموينية الغذائية من عام الى آخر وحذف مواد ضرورية وحجب بعضها الى أشهر، اصبحت مادة للاحاديث ، ولا سيما الفقراء الذين تجاوز عددهم اكثر من ثلث سكان العراق، وهم يعتمدون كلياً على البطاقة التموينية لتأمين احتياجاتهم ) ، لافتا الى ان (الحكومة عجزت كلياً عن معالجة مشاكله ، برغم الاحتجاجات المستمرة على تردي الكمية والنوعية من عام الى عام) . واكد عضو مجلس ديالى ، ان (برنامج البطاقة التموينية منهار تماماً في البلاد ومنذ سنوات عدة وهو أكبر بوابات الفساد ونهب المال العام ، داعيا الى ايجاد حلول عاجله لهذا البرنامج او ايجاد برنامج بديل عنه من اجل انصاف الشرائح الفقيرة والمحتاجة .

تدهور معيشة

لاسيما وان اعدادهم تزداد يوما بعد آخر نتيجة للتدهور الذي يعيشه البلد في كافة المجالات وخاصة في ظل انعدام التعيينات وكثرة البطالة وعدم عودة جميع النازحين الى مناطقهم المحررة وغيرها من الامور الاخرى التي ادت الى تفاقم المشاكل وصعوبة ايجاد حلول آنية لمعالجتها ، اضافة الى انشغال الحكومة في امور لا تمت بصله لمعالجة هموم مواطنيها).

الى ذلك اعلنت نقابة صيادلة محافظة ديالى ، عن خطة جديدة لمواجهة الصيدليات الوهمية بالتعاون مع مديرية الامن الوطني في المحافظة. وذكر بيان لنقابة صيادلة ديالى تلقت الــ ( الزمان) نسخه منه ، ان (نقيب صيادلة ديالى علي حسين علوان التميمي عقد اجتماع مع الجهات الامنية لمناقشة عدة محاور أهمها متابعة عمل الصيدليات ووضع آلية مناسبة لمنع بيع الأدوية في الصيدليات الوهمية).

واضاف التميمي ، أنه (تم خلال اللقاء تزويد مديرية الأمن الوطني في المحافظة بقوائم رسمية تحوي اسماء الصيدليات الرسمية والمجازة بالإضافة إلى قوائم بأسماء الصيدليات الوهمية لغرض تكثيف الجهود لمتابعتها ومحاسبتها ووفق الضوابط والتعليمات) .

واوضح التميمي، أنه (تم الاتفاق مع الأمن الوطني على بدء جولات مكثفة من الزيارات الميدانية بين نقابة صيادلة ديالى والأمن الاقتصادي وقسم التفتيش في دائرة صحة ديالى والجريمة الاقتصادية لغرض محاسبة المخالفين للإرشادات والتعليمات الصادرة عن النقابة ) .

واعلنت المديرية العامة لتربية محافظة ديالى، انه ضمن برنامج بناء قدرات التعليم الابتدائي والثانوي ” تحسين جودة التعليم، انطلقت دورة المدير المطور التي أقامها قسم الاعداد والتدريب في المديرية العامة لتربية ديالى حسب خطة وزارة التربية بالتعاون مع المجلس الثقافي البريطاني ولمدة خمسة ايام فعلية. واكد مدير قسم الاعداد والتدريب لطيف احمد الملا لــ (الزمان)، ان (الدورات قسمت على ثلاث وجبات كل وجبة تضم خمسمائة مدير مدرسة ابتدائي وثانوي موزعين على اثنا عشر قاعة تدريبية في مركز قضائي بعقوبة والخالص ، اضافة الى قضاء المقدادية ).

شراكة مجتمعية

واضاف الملا، ان (الدورة تتضمن منهاج محدد من قبل وزارة التربيــة يتنــاول موضوعــات التعليم والتعلم، الشراكة المجتمعية، النتائج والمخرجات، الاهتمام بالطلبة ودعمهم ، الادارة والقيادة.

مؤكدا ان الدورة تركز في توجيه المشرفين والمدراء بإرشادات للمدارس حول التقييم الذاتي والخطة التطويرية باستخدام معايير الجودة، فيما يحاضر فيها اساتذة مختصين وقادة تدريب). ومن جانب آخر كشفت قيادة شرطة محافظة ديالى، عن دخول ما أسمته “الحزام الامني” لحماية أكثر من 50 مدرسة للبنات في بعقوبة، حيز التنفيذ . وقال المتحدث الاعلامي باسم شرطة ديالى العقيد غالــــب العطية لـ (الزمان )، إن (أكثر من 50 مدرسة للبنات في بعقوبة ومحيطها دخلت حيز التنفيذ في خطة الحزام الامني لمواجهة ظاهرة التحرش). واضاف العطية، أن (الحزام الأمني هو خطة متكاملة تتضمن نشر دوريات متحركة وثابتة قرب مدارس البنات ومنع اقتراب الشباب من بواباتها، بالإضافة الى تسيير دوريات راجلة لرصد اية حالة سلبية) . واشار العطية ، إلى أن ( الحزام الأمني حول مدارس البنات جاء استجابة لشكاوى ذويهن من بعض التصرفات السلبية للشباب).

وأكد المتحدث باسم شرطة ديالى، الى أن ( أي متحرش سيتم اعتقاله فورا من قبل المفارز الامنية واتخاذ الاجراءات القانونية بحقه).

واعلن مجلس محافظة ديالى ، انه والحكومة المحلية ناقشا ايرادات الحكومة الاتحادية في المنافذ الحدودية ، مشددا على ضرورة الحد من حالات التهريب فيها.

منافذ حدودية

وقال رئيس المجلس علي الدايني لــ (الزمان) امس ان ( المجلس والحكومة المحلية ورئيس المنافذ الحدودية ناقشوا ايرادات الحكومة الاتحادية في المنافذ الحدودية وأهميتها بالنسبة للمحافظة وكيفية الحد من حالات التهريب داخلها).

واضاف الدايني، انه (تم الاتفاق على العمل المشترك للحفاظ عليها والاستفادة منها في تعظيم الايرادات الاتحادية، فيما عبر رئيس المنافذ الحدودية عن شكره للإدارة المحلية على تعاونها مع هيئة المنافذ وتوفير كافة التسهيلات للعمل داخل المحافظة).