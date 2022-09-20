ديالى تهيئ أصنافاً نادرة من التمور للتصدير

ديالى – سلام الشمري

أكد عضو الاتحاد المحلي للجمعيات الفلاحية قاسم الراشدي ،أن 12 صنفا نادرا من التمور جاهز للتصدير الى الاسواق خارج العراق.وقال الراشدي في تصريح تابعته (الزمان) امس ان (التمور المحلية باتت تأخذ حيزا جيدا في أسواق العديد من الدول سواء في آسيا أو أفريقيا خلال الاعوام الاخيرة مع فتح أبواب التصدير،برغم ان ملف التسويق لا يزال متواضعا مقارنة بالدول العربية المنتجة للتمور سواء في الخليج أو مصر)، وتابع انه (ابتداءً من تشرين الأول المقبل سيتم تصدير دفعات متتالية من التمور ،ولاسيما النادرة منها التي عليها إقبال في الأسواق وتضم كمرحلة أولى 12 صنفا وفق المعطيات،وان الزهدي وبقية الأصناف تتأخر في عمليات الجني الى بداية كانون الأول).

لافتا الى ان (إنتاج التمور في بساتين ديالى بنفس معدلات الموسم الماضي ،وهذا يعني بأن الآلاف من الأطنان ستكون مهيئة للتصدير قريبا).