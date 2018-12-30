ديالى تعلن ولادة أثقل طفلة خلال 2018

ديالى ــ سلام عبد الشمري

أعلنت دائرة صحة محافظة ديالى، عن ولادة أثقل طفلة في المحافظة خلال العام2018 ، واكدت انها تتمتع بصه جيدة. وقال المتحدث الاعلامي باسم الدائرة، فارس العزاوي، لـ (الزمان) امس، إن (صالة الولادة في المركز الصحي بناحية كنعان شهد ولادة أثقل طفلة في ديالى بوزن اربعة كيلوغرامات و200 غرام خلال العام الجاري 2018 )، مضيفا، أن (حالة الطفلة ووالدتها بصحة جيدة ). ومن جانب آخر اعلنت قيادة شرطة محافظة ديالى، اكمال خطة عيد راس السنة الأمنية، واصدرت أوامره مشددة حيال المفرقعات. وقال المتحدث الاعلامي العقيد غالب العطية لـ(الزمان)، إن (شرطة ديالى اكملت خطتها الامنية الخاصة براس السنة الميلادية من ناحية توزيع المهام وحماية التجمعات المحتفلة سواء في بعقوبة او بقية مناطق ديالى)، واضاف العطية، أن (الشرطة اصدرت سلسلة ارشادات حيال اطلاق المفرقعات والالعاب النارية ودعت الاهالي الى الابتعاد عنها كونها تسببت في السنوات الماضية بإصابات كثيرة وحوادث مؤسفة اضافة الى منع الاحتفالات قرب المقار الامنية) .

الى ذلك قال رئيس مجلس ناحية العظيم محمد ضيفان العبيدي، لـ (الزمان)، إن (دائرة الجنسية في الناحية تم اخلاؤها بالكامل يوم امس، ونقل الاجهزة والمعدات الى بعقوبة بشكل غامـض دون سابق انذار) . واضاف العبيدي، أن (عملية اخلاء الدائرة تمت في يوم عطلة رسمية ولم يتم ابلاغنا عن الاسباب التي دفعت الى اخلاء دائرة مهمة وحساسة) ، مبينا أن (اخلاء الدائرة سيضيف معاناة كبيرة على عاتق الاهالي الذين عليهم السفر لمسافات بعيدة جدا لإكمال معاملاتهم الرسمية) . واشار العبيدي الى أن ( الوضع الامني في العظيم مستقر وليس هناك اي اسباب موجبة تستدعي اتخاذ هذا القرار المفاجئ الذي سيكون لها ضرر بالغ لأكثر من 30 الـــف نسمة يمثلون اهـــالي الناحية والقرى المحيطة بها).