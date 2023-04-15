الصحة: العراق يواجه نقصاً كبيراً في الملاكات الطبية

ديالى تعلن عن تحقّق حلم 12 إمرأة بالإنجاب دفعة واحدة

كربلاء – محمد فاضل ظاهر

بغداد – سلام الشمري

اعلنت دائرة صحة ديالى، عن تحقيق نجاح 13 عملية اخصاب وإنجاب لـ 13 حالة عقم، مبينا ان أحدى الحالات كانت تعاني من العقم لمدة 16 عاما.

وقال مدير اعلام الصحة فارس العزاوي لــ (الزمان ) أمس، ان (مركز معالجة العقم في بعقوبة حققت انجازات مهمة في معالجة حالات عقم صعبة ومعقدة بعد التطور الكبير بالأجهزة وتراكم الخبرات للكوادر الطبية ).

واضاف العزاوي ،ان ( المركز حقق حلم 12 امرأة بالإنجاب دفعة واحدة خلال 2023 احداهن بقيت 16 سنة تنتظر حلم ان تصبح أما).

واشار الى ان ( اعتماد المراكز ارقى البرامج العلمية ساهمت في معالجة حالات مستعصية كثيرة مؤكدا المضي في تطوير قدرات المركز وتزويده بكل الاجهزة الطبية ).

ارتفاع اصابات

وفي سياق آخر قال العزاوي، إن ( العجز الكلوي من الامراض الذي تسجل ارتفاعا خاصة في السنوات الاخيرة ) ، مبينا ان (الأرياف تنال حصة الاسد في معدل الاصابات بشكل عام ).

واضاف العزاوي، ان ( مركز الديلزة ” غسيل الكلى ” في بعقوبة يجري 500 عملية غسل للكلى اسبوعيا وهذا يعطي مؤشر عن حجم الاصابات رغم وجود مراكز غسيل في بعض المدن الاخرى ).

واشار الى ان (العجز الكلوي بالفعل بات يثير القلق) ، مؤكدا (وجود مساع من قبل صحة ديالى في فتح مراكز ديلزة جديدة لاستيعاب الزيادة الحاصلة في مرضى العجز واجراء عمليات الغسيل دون انتظار لبعض الوقت بسبب الاعداد الكبيرة ).

وكشفت وزارة الصحة، عن جود عجز في اعداد الملاكات الطبية والتمريضية داخل المؤسسات الصحية، واشارت الى سعيها لإستقطاب الملاكات الطبية في مختلف التخصصات داخل العراق وخارجه. وقال المتحدث باسم الوزارة سيف البدر في تصريح تابعته (الزمان) امس ان (جميع المحافظات لديها عجز في اعداد الملاكات الطبية والتمريضية) مبيناً ان (النقص الحاصل في مؤسساتنا الصحية اغلبه من الاطباء المختصين والعام و الملاكات التمريضية وبعض المهن الصحية)، لافتاً الى ان (الوزارة تواصل تنسيقها مع وزارة التخطيط ومجلس الخدمة الاتحادي عبر دائرة التخطيط لتحديد الاحتياجات وتطوير الملاكات العاملة في مختلف التخصصات، وكذلك استقطاب الملاكات التي تركت عملها تزامناً مع انفتاح الهجرة خارج العراق). من جانب اخر، وضعت ناحية السعدية التابعة لقضاء خانقين في محافظة ديالى، حجر الاساس لمشروع بناء اول مستشفى طوارئ ذو 25 سرير.

توفير اجهزة

وقال مدير ناحية السعدية احمد الزركوشي، في تصريح امس ان (محافظ ديالى مثنى التميمي ، وضع حجر الاساس لبناء اول مستشفى تخصصي للطوارئ ضمن مدن حوض حمرين داخل ناحية السعدية).

واشارالى ان (المستشفى سيكون بسعة 25 سرير الى جانب توفير اجهزة طبية متطورة لمعالجة الحالات الطارئة والحرجة والاصابات المختلفة)، مضيفاً ان (المشروع سيُنفذ بتمويل من صندوق الاعمار خلال ايام من قِبل شركات محلية متخصصة).

واوضحت إحصائية صادرة عن مستشفى الإمام الحسن التعليمي في كربلاء، تقديم مركز الاورام والعلاج الإشعاعي الخدمات الى نحو 3 الاف مريض من داخل المحافظة وخارجها. وقال الطبيب حسين علي حكيم ان (المركز يستقبل مراجعيه يومياً حتى ساعات متأخرة من الليل)، مبيناً ان (استشارية الاورام وامراض الدم للكبار، إستقبلت 995 مراجعاً، وبلغت الجلسات الكيميائية والهورمونية 861 جلسة، اما عدد مراجعي إستشارية الإشعاع بلغ الف و568 والجلسات الاشعاعية الف و497 في حين وصل عدد مرضى الاطفال في مستشارية الاورام الى 114 مراجعاً)، ونوه الى ان (المركز مختص بتقديم العلاج الاشعاعي والكيميائي وامراض الدم). على صعيد متصل، سجّلت المستشفى البيطري في محافظة كربلاء، عشرين إصابة بمرض الحمى النزفية بين المواطنين في المحافظة. وذكر مدير المستشفى، وسام الجابري، في تصريح امس ان (مرض الحمى النزفية ينتقل من الحيوان الى الانسان او من شخص الى اخر).

واوضح ان (هنالك نوعاً من القرّاد يسمى الهايلومتك يعد مستودعاً للفايروس المُسبب لهذا المرض)، وتابع ان (اول حالة للحمى النزفية سُجلت بالعراق في سبعينيات القرن الماضي ولم تسجل أي حالة أخرى منذ ذلك الوقت، وبدأت بالانتشار في اواخر العام الماضي لاسيما في جنوب العراق ومنها الى محافظات الوسط والشمال عن طريق نقل الحيوانات)، مؤكداً ان (كربلاء سجّلت عشرين إصابة بمرض الحمى النزفية اكثرها لأشخاص وافدين من محافظات مجاورة لتلّقي العلاج في مستشفيات المحافظة)، واشار الجابري الى (اصابة اغلب القصّابين بسبب تربية الحيوانات في المنازل والمزارع وذبح المواشي بأماكن قريبة دون الالتزام بإجراءات السلامة).

داعياً اياهم الى (ذبح الحيوانات في المجازر الرسمية والالتزام بإجراءات السلامة عند الذبح خارج المجازر والابتعاد عن تربية المواشي في البيوت لكونها الناقل الرئيسي لهذا المرض.

كما شدد على المواطنين عدم شراء اللحوم من الاماكن غير المختصة او المجازة من قِبل الدوائر الصحية).