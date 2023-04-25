ديالى تعلن ضبط 10 شاحنات تستخدم بتهريب السكراب

ديالى ـــ سلام الشمري

اعلن قائد عمليات ديالى اللواء الركن علي فاضل عمران ، عن ضبط 10 شاحنات تستخدم في تهريب سكراب الحديد فيما اكـــد ان التهريب انتهى في ديالى.وقال عمران لــ (الزمان) ،ان (اعتماد استراتيجية شاملة لمسك الطرق البرية في ديالى من خلال تشديد المراقبة والمتابعة والرصد اتت ثمارها في ضغط كبير على كل شبكات التهريب وتحقيق نتائج ايجابية ) . واضاف عمران ،ان (10 شاحنات تستخدم في تهريب السكراب باتت في قبضة القوى الامنية مع سائقيها”، لافتا الى ان “جهود القيادة في انهاء ملف التهريب مستمرة وهي تحقيق انجازات مع الوقت). واشار الى ان (التهريب انتهى في ديالى وضرباتنا لشبكاته مستمرة خاصة مع اعتماد استراتيجية مشددة في متابعة هذا الملف). وفي سياق متصل قال عمران ، ان (اي محاولة اعتداء او تهديد تستهدف اي مواطن في ديالى تحظى بالاهتمام المباشر منا وسيتم اتخاذ كافة الاجراءات لتطبيق القانون لان الامن والاستقرار خط احمر وحرصنا على حياة كل الشرائح اولوية). واضاف عمران ،ان (قيادة عمليات تكن الاحترام لشريحة الاطباء والصيادلة ونتخذ كل الإجراءات الامنية لحمايتهم) ، لافتا الى ان (4 من المتهمين باستهداف اثنين من الصيدليات خلال الايام الماضية وراء القضبان والقضاء هو من يحسم مصيرهم). ومن جهة اخرى أعلنت وكالة الإستخبارات والتحقيقات الإتحادية، القبض على إرهابيين اثنين أحدهما شارك بتفجير أبراج نقل الطاقة في ديالى. وذكر بيان للوكالة تلقته الــ (الزمان) ، أن (وكالة الاستخبارات والتحقيقات الاتحادية في وزارة الداخلية في محافظة ديالى تمكنت من القاء القبض على متهمين اثنين من العناصر الارهابية التي عملت منذ مدة طويلة مع العصابات الإرهابية). وأوضحت أن (الإرهابيين اعترفا ومن خلال التحقيقات بارتكابهما جرائم إرهابية من بينها تفجير عبوات ناسفة وتفجير ابراج الطاقة الكهربائية في سنوات سابقة، واتخذت بحقهما الاجراءات القانونية اللازمة).