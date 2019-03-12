ديالى تعاني من الطلاق المجتمعي وقطع الأشجار

التميمي يحذر من نشاط داعش قرب مسار خطوط نقل النفط والغاز

ديالى ــ سلام الشمري

حذر النائب عن محافظة ديالى فرات التميمي ، من نشاط تنظيم داعش قرب خطوط نقل النفط والغاز جنوب محافظة ديالى، فيما أكد على ضرورة مراجعة الخطط الأمنية وتعزيز نقاط المرابطة عند تلك الخطوط .

وقال التميمي لــ (الزمان ) امس إن (نشاط تنظيم داعش في مناطق جنوب ناحيتي بهرز وكنعان جنوب ديالى ارتفع بشكل واضح، خلال الاشهر القليلة الماضية )، مشيرا الى (سقوط العديد من الضحايا في صفوف المدنيين والقوات الامنية نتيجة هجمات التنظيم المتكررة على قرى ونقاط أمنية في تلك المناطق ) . واضاف التميمي ، ان (داعش يقترب في نشاطه يوما بعد اخر من مسار خطوط نقل النفط الخام والغاز المار بالناحيتين المذكورتين ) ، لافتا الى (استهداف احدى هجماته قبل اسابيع ، نقطة حراسة لأنبوب نفط هناك، مما يؤكد أن الانابيب الناقلة للنفط والغاز ضمن اهدافه المحددة) . ودعا التميمي ، الى (ضرورة مراجعة الخطط الامنية الموضوعة لمناطق جنوب بهرز، وتعزيز نقاط المرابطة الامنية، والسعي لشن هجمات تُنهي خطر خلايا داعش الارهابية ) . الى ذلك قال عضو المجلس لقضاء بعقوبة قحطان البياتي لـ (الزمان)، إن (هجرة العوائل من الريف الى مراكز مدن ديالى ومنها بعقوبة نعتبرها هجرة تقليدية مستمرة منذ عقود ولأسباب عدة بعضها متعلق بالوضع المعيشي للعوائل والالتزامات الوظيفية ) .

وأضاف البياتي ، أن (الهجرة التقليدية للعوائل من الريف صوب بعقوبة توقفت منذ اشهر بسبب عوامل عدة ابرزها الاستقرار الامني وتحسن ملف الزراعة ) . وبين البياتي ، الى أن ( هناك هجرة عكسية بدأت تلوح بالأفق للعوائل الموجودة في بعقوبة صوب قراها والمناطق الزراعية ) ، مشيرا ، الى أن (اكثر من 10 الاف عائلة انتقلت من الارياف صوب بعقوبة بعد 2003 ما ادى الى تضخم سكاني كبير جدا ولكن تحسن ظروف الارياف سوف تسهم في عكس بوابة الهجرة من جديد ) .

ووصف عضو مجلس محافظة ديالى كريم الجبوري ،الطلاق بانه وباء انتشر داخل مجتمع المحافظة وبدء يهدد المنظومة الاسرية.

حالات طلاق

وقال الجبوري لـ ( الزمان )امس إن (ديالى تسجل معدلات مرتفعة بحالات الطلاق للعام الخامس على التوالي ويصل معدل متوسط الحالات شهريا الى اكثر من 350 حالة ) ، مبينا أن (50 % من الزيجات لا تزال في القفص الذهبي ولم يدم على زواجها اقل من عام ) . واضاف الجبوري ، أن (الطلاق تحول الى وباء مجتمعي انتشر بشكل لافت حتى بالمناطق الريفية التي كانت الى وقت قريب ذات معدلات منخفضة قياسا بالمدن ). ودعا عضو مجلس ديالى ، الى (ضرورة الانتباه الى الارقام المرعبة لحالات الطلاق ليس في ديالى فحسب بل كل المحافظات) .

ومن جانب آخر أكدت اللجنة الزراعية في مجلس ديالى، فقدان 50 شجرة نخيل يوميا بسبب عوامل متفرقة داخل المحافظة وقال رئيس اللجنة حقي الجبوري لـ (الزمان ) ، إن (ديالى تفقد 50 شجرة نخيل يوميا بسبب عوامل متعددة منها التجريف والآفات الزراعية وتداعيات حالة عدم الاستقرار الامني في بعض المناطق خلال السنوات الماضية ) . واضاف الجبوري ، أن ( تعويض ما نفقده من اشجار النخيل شبه مفقود باستثناء وجود محاولات محدودة لزراعة بعض البساتين النموذجية لإنتاج التمور وهي قليلة لا توازي حجم ما نفقده سنويا من اشجار النخيل ) . ودعا الجبوري ، إلى ( إطلاق حملة وطنية لإحياء زراعة النخيل في كل محافظات البلاد ومنها ديالى باعتبارها ثروة وطنية ، ناهيك عن تأثيرها الايجابي في ملف البيئة كونها تشكل احزمة خضراء للمدن ) .

واعلنت ناحية قزانية في محافظة ديالى ، عن اعادة افتتاح طريقها مع محافظة واسط ، مشيرة الى ان ذلك سيسهل من مباشرة احدى الشركات الصــــينية بعملها . وقال مدير الناحية مازن اكرم لــ (الزمان ) ، انه ( بالتنسيق مع مديرية طرق وجسور ديالى ومديرية بلدية قزانيه تم اعادة افتتاح طريق قزانيه واسط بعد تأهيله وصيانة المواقع المتضررة منه بسبب موجة السيول الأخيرة) . واضاف اكرم ، انه ( بعد انجاز الطريق تمت زيارة حقل قزانية الغازي والاجتماع مع المسؤولين في شركة ZPEC الصينية الجهة المنفذة لأعمال الحفر في الحقل الغازي ، حيث تمت مناقشة الامور التي تخص عمل الشركة ومراحل البدء بالحفر والانتاج وايضا موضوع تشغيل المواطنين الراغبين للعمل واستحقاق محافظة ديالى وناحيـــة قزانية من الايدي العاملة) . واشار اكرم ، انه ( تم التأكيد على الحصة المخصصة لمحافظة ديالى والبالغة 80% من عدد العاملين ومن مبلغ المساهمة الاجتماعية المخصصة لناحية قزانية وحسب الكتب الرسمية الصادرة من شركة نفط الوسط والذي سيتم تنفيذ العديد من المشاريع الخدمية لناحية قزانيه ومن خلال هذه المبالغ السنوية) ، مؤكدا ان ( الشركة الصينية ستقوم بأعمال الحفر في شهر نيسان القادم ) .

ودعت قيادة شرطة ديالى، الوكالات والمواقع والصحف الإخبارية الالكترونية العاملة في المحافظة الى تزويدها بمعلومات واسماء وعناوين مسؤولي الصفحات الالكترونية (الآدمن) وكافة العاملين على تلك الصفحات.

تنظيم وكالات

وقال مدير العلاقات والاعلام في قيادة الشرطة العقيد غالب العطية لــ (الزمان) امس إنه ( لغرض تنظيم عمل الوكالات والمواقع الإخبارية الالكترونية وفرز وعزل الصفحات الوهمية الصفراء المغرضة التي تبث سمومها في أوساط شبابنا دون أن يعلم احد الجهات التي تقف خلفها، يرجى تزويدنا بمعلومات واسم وعنوان مسؤول الصفحة وكافة العاملين عليها وفق النموذج المنشور ادناه) . وأضاف العطيه ، أن هذا الاجراء جاء بهدف ( تثبيت المعلومات لدينا لأمور تنظيمية وإدارية ) ، لافتة الى أنه (خلافآ لذلك سيتم اعتبار الصفحة وهمية ومعادية وسنعمل مع الجهات المختصة الأخرى لغلقها ).