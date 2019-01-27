مقتل رجل وزجته بنيران مسلحين في الموصل

ديالى تضع خطة أمنية لتطهير البساتين من داعش

ديالى – سلام عبد الشمري

النجف – سعدون الجابري

اعلنت قيادة عمليات ديالى عن وضع خطة امنية لملاحقة فلول داعش في المناطق التي لم تصلها القوات الأمنية في بساتين حوض الوقف.

واشار قائد شرطة المحافظة اللواء فيصل العبادي في تصريح امس الى ان (الأوضاع الامنية في ابي صيدا مستقرة لكن هناك تواجد لعناصر داعش في البساتين تقوم باستهداف الأبرياء).

من جانبه قال المحافظ مثنى التميمي ان (المؤتمر الأمني الذي عقد امس ناقش الوضع في المحافظة ودراسة الخطط التي ستنفذ في الأيام المقبلة للحفاظ والسيطرة على مناطق التي تحدث فيها بعض الاعمال الارهابية).

وأفاد مصدر في محافظة نينوى بمقتل رجل وزوجته بنيران مسلحين يرتدون زيا عسكريا جنوب الموصل. وقال المصدر في تصريح امس إن (مسلحين بزي عسكري فتحوا النار تجاه رجل وزوجته في قرية النداس عند مفرق عين الجحش بقاطع الجزيرة شارع بغداد ما أسفر عن مقتلهما في الحال)، واضاف ان (قوة امنية فرضت طوقا على منطقة الحادث ونفذت عملية دهم وتفتيش بحثا عن المنفذين الذين لاذوا بالفرار الى منطقة مجهولة).

واحبطت هيئة الحشد الشعبي محاولة تسلل لعناصر داعش قرب الحدود العراقية السورية.وقالت الهيئة في بيان امس انه (بناء على معلومات استخبارية دقيقة قصفت مدفعية الحشد والجيش تجمعا لعناصر داعش في الجانب السوري محقق اصابات مباشرة في صفوف الارهابيين)، وأضاف أن (الارهابيين كانوا يسعون للتسلل ومهاجمة القطعات الامنية على الحدود غرب الانبار).

فلول داعش

ونفذت القوات الأمنية عملية نوعية في تدمير فلول داعش وبقاياه ببحيرة تعد الأكبر من نوعها شمال غربي العراق. وأعلن الناطق باسم مركز الإعلام الأمني العميد يحيى رسول في بيان امس عن (تمكن القوات الأمنية في قيادة عمليات الجزيرة من العثور على وكر للإرهابيين في قرية عبيد الأسود بجزيرة بحيرة الثرثار)، وأضاف ان (القوة ضبطت مواد معدة للتفجير وتعاملت معها وفق السياقات المعمول بها).

وافاد مصدر بأن قوة امنية قامت باعتقال شخصين قاما بقتل مواطنا قبل ايام في مدينة الرمادي.وقال المصدر في تصريح امسان (قوة امنية تابعة لمديرية مكافحة اجرام الانبار قامت بأعتقال شخصين لارتكابهما جريمة قتل بحق مواطنا في مدينة الرمادي قبل ايام), مشيرا الى ان (عملية الاعتقال تمت وفقا لمعلومات استخبارتية دقيقة), وتابع انه (تم احالت المتهمين للجهات المعنية لاتخاذ الاجراءات القانوينة بحقهم).

وفي محافظة ذي قار , أعلن جهاز الأمن الوطني في المحافظة عن اعتقال محتال تقمص دور محام وهو محكوم بالسجن غيابيا لخمسة أعوام.

وقال مصدر في تصريح امس ان (مفارز الأمن الوطني وبعد متابعة دقيقة تمكنت من الايقاع بالمحتال في كمين نصب له بمدينة الناصرية), واوضح ان (المتهم مطلوب للقضاء في 20 قضية جنائية وسبق وان صدر بحقه حكما غيابيا بالسجن لخمسة اعوام)، وأشار الى ان (المتهم احيل الى الجهات القضائية المختصة لاكمال التحقيق معه). والقت مكافحة الاجرام في محافظة النجف على سارق حقائب النساء خلال عملية نوعية.

عملية نوعية

وقال بيان لمديرية شرطة المحافظة تلقته (الزمان) امس ان (مكافحة الاجرام تمكنت خلال عملية نوعية القبض على سارق حقائب النساء بعد متابعته ورصد هويته)، واضاف ان (السارق اعترف قيامه بسرقات كثيرة في المحافظة).

كما عثرت القوات الامنية في المحافـــظة على اربع رمانات يدوية و 126 صاعق رمانة في مكب للنفايات والتي انفجرت واحدة منها على طفل الذي تم نقله للمستشفى دون ذكر مزيد من التفاصيل بشأن الحادث. الى ذلك اصدرت هيئة المنافذ الحدودية بياناً بشأن ما اعلنه النائب همام التميمي عن دخول شحم مسرطن للبلاد عبر منفذ مندلي الحدودي مع إيران.

وقالت الهيئة في بيان امس إنه (بناءً على ماتم نشره من تصريح للنائب عن ديالى همام التميمي بشأن دخول شحم مسرطن عبر المنفذ يفتقر إلى الدقة), واضاف ان (رئيس الهيئة كاظم العقابي ووفق معلومات مؤكدة يتم ضبط شحنات الشحم المسرطنة المحضور استيرادها وإحالتها إلى القضاء وقد سبق هذا إجراءات مماثلة أطاحت برؤوس فساد والتي كانت تهدد وتعبث بصحة المواطن والمنتوج المحلي).

مقرة حماية

مؤكدا ان (المنفذ غير معترف به من قبل الجانب الإيراني كمنفذ حدودي رسمي كما وان العقابي طالب من الحكومة المركزية إغلاق المنفذ أو تعزيزه بقوة حماية تتناسب مع مستوى التهديدات والابتزاز التي يتعرض لها القائمين على إدارته من قبل المجاميع المسلحة والخارجة عن القانون التي مازالت تتلاعب بمقدرات المنفذ دون رادع يذكر), واشار البيان الى ان (ما تم استبداله من مدراء منافذ خلال المدة الماضية هم 5 مدراء تم تغيرهم لعجزهم عن مواجهة العصابات).

وكان التميمي قد كشف عن دخول شحنة شحم مسرطن إلى البلاد عبر المنفذ سومار ، داعياً رئيس الوزراء عادل عبد المهدي وهيئة النزاهة إلى التحقيق في أسباب استبدال 11 مديراً للمنفذ خلال ثمانية أشهر.