ديالى تسجّل أعلى معدلات حوادث السير منذ 4 سنوات

ديالى – سلام الشمري

سجلت دائرة صحة محافظة ديالى ، اعلى معدل يومي لحوادث السير منذ 4 سنوات خلال ايام عيد الفطر المبارك ، فيما دعت سائقي المركبات الى التقيد بالأنظمة المرورية. وقال مدير اعلام صحة ديالى فارس العزاوي لــ ( الزمان ) أمس، ان ( ردهات مستشفى بعقوبة التعليمي استقبلت لوحدها مصابي اكثر من عشرين حادث سير في اول ايام عيد الفطر المبارك وهو اعلى معدل يومي لحوادث السير منذ اكثر من اربع سنوات ) . واضاف العزاوي ،ان ( عدد ليس قليل من المصابين اضطرينا لإجراء اكثر من عملية جراحية لإنقاذ حياتهم بسبب مضاعفات الاصابات الحرجة ، ما شكل ضغط على الطواقم الطبية التي بقيت مستنفرة لساعات ) . واشار الى ان (حوادث السير في تصاعد مستمر رغم تحذيراتنا المتكررة من خطورة عدم الالتزام بالإرشادات المرورية والاتصال اثناء القيادة ، لافتا الى زخم الحوادث دفع الى استنفار كل الطواقم من اجل احتواء الاصابات ) . واكد العزاوي ان (حوادث السير ارتفعت بنسبة تصل الى مئة بالمئة خلال ايام العيد لافتا الى ان تسجيل 26 حادث سير يوم واحد فقط مخلفا عشرات الاصابات ) . واضاف العزاوي انه ( تم الايعاز ببقاء ردهات الطوارئ في جميع مستشفيات ديالى في حالة استنفار على مدار الوقت بسبب كثرة الحوادث والاصابات ، لافتا الى ان طواقم الردهات تتعرض الى ضغط غير مسبوق بسبب كثرة الاصابات التي تصل في بعض الاحيان الى 10-14 مصاب دفعة واحدة ) . واشار الى ان ( دائرته تدعو سائقي المركبات الى التقيد بالأنظمة المرورية وعدم السرعة والتجاوز الخاطئ الذي يقود الى حوادث مميتة ) . من جانبها ،نفت مديرية المرور العامة، توقف النظام في مجمعات التسجيل بشكل تام. وقال بيان تلقته (الزمان) امس ان (بعض وسائل الإعلام ومواقع التواصل الاجتماعي روجت توقف النظام في مجمعات التسجيل ،وبدورنا ننفي توقف النظام بشكل تام)، واضاف ان (هناك تباطئا في عمل النظام بمجمعات التسجيل نتيجة زخم المعاملات ومنها تسجيل الدراجات النارية وإصدار وتجديد إجازات السياقة إضافة إلى معاملات تسجيل ونقل المركبات حيث اتخذت مديريتنا بعض الاجراءات من اجل تفادي زخم المراجعين ومنها تمديد وقت الدوام)، واهاب البيان بالمواطنين (المراجعة في اوقات مختلفة لتفادي الزخم في مجمعات التسجيل).