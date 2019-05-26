الصحة: نقابة الصيادلة ضعيفة ولم تؤد دورها

ديالى تدعو لخارطة وطنية لإنقاذ أبو كرمة

ديالى ــ سلام الشمري

دعا رئيس مجلس ديالى علي الدايني ،لخارطة طريق لانقاد قرية “ابو كرمة”، التابعة لناحية ابي صيدا ضمن قضاء المقدادية من معاناتها المستمرة منذ 16 عاما، فيما بين أن مطالب اهالي القرية بشأن اخراج الجيش مرتبطة بالحكومة المركزية.

وقال الدايني لـ (الزمان) ، أن (مجلس ديالى منفتح على مطاليب اهالي قرية ابو كرمة ضمن حوض الوقف لكن بعضها من صلاحيات بغداد حصرا وخاصة استبدال القوات الماسكة للقاطع الامني) .

وأضاف الدايني، أن (منطقة الوقف والتي تمثل اكبر حوض زراعي في ديالى تعاني مشاكل معقدة ومزمنة من بينها المتطرفون) ، مؤكدا أن، (المنطقة تحتاج الى خارطة طريق وطنية تشارك بها كل الاطراف المؤثرة لوضع النقاط على الحروف لأنها منطقة متضررة من الارهاب منذ 16 سنة متتالية وفقد المئات ارواحهم بسببه ناهيك عن نزوح الالاف) . ومن جهة اخرى سيعقد مجلس محافظة ديالى ، اجتماعا الأسبوع الحالي لمناقشة الوضع الخدمي والأمني لقرى حوض الوقف وابي كرمة. وقال المجلس في بيان تلقت الـ (الزمان) نسخة منه، إن (عضو مجلس محافظة ديالى احمد رزوقي الربيعي استقبل وفدا من أهالي منطقة ابي كرمة وتم خلال اللقاء مناقشة الواقع الأمني والخدمي للمنطقة والقرى التابعة لحوض الوقف).

وأضاف البيان، أنه (تم استلام طلباتهم الخاصة بتوفير الخدمات وتحسين الوضع الأمني وإعادة النازحين لتلك المناطق) ، لافتا إلى (الاتفاق على عقد اجتماع خلال الأسبوع الحالي بحضور الجهات الأمنية وذات العلاقة للنظر بهذه الطلبات وتوفيرها).

وكشف مديرعام صحة ديالى علي حسين التميمي ، عن وجود أكثر من 450 صيدلية وهمية في المحافظة ، فيما اشار الى ان النقابة ضعيفة ولم تؤد دورها.

صيدليات وهمية

وقال التميمي لـ (الزمان) امس إن (تضارب أسعار الأدوية في محافظة ديالى سببه الصيدليات الوهمية التي يتجاوز عددها الـ450 صيدلية) ، مبينا أنه (تم ارسال معلوماتها وعناوينها الى الأجهزة المعنية ابرزها الاستخبارات والمخابرات لإجراء اللازم) . وأضاف التميمي ، أن (موضوع أسعار الأدوية ليس من مسؤوليتنا ونقابة الصيادلة في ديالى ضعيفة ولم تؤد دورها ، لدرجة ان احد اعضائها قال لي اننا لا نخرج لغرض التفتيش بعد الآن لأننا نخاف التهديد والضغط السياسي ). وأشار التميمي ، الى أن (هذا الملف يحتاج لعرضه على خلية الازمة كونه يهدد حياة المواطن وهناك شكاوى كثيرة بشأنه). فيما كشفت نقابة الصيادلة في ديالى عن وجود جهات معروفة تعمل على اضعاف دور النقابة داخل المحافظة، مشيرة الى انها لن تخضع للتهديدات. وذكرت النقابة في بيان، تلقت (الزمان)، نسخة منه، ان (ملف الصيدليات الوهمية هو من مسؤولية دائرة صحة ديالى بالدرجة الأولى بالاشتراك مع الجهات الأمنية المختصة) ، معربة عن استغرابها من (تصريحات مدير عام صحة ديالى كون الموضوع من ضمن واجبات الدائرة بالدرجة الأولى) .

واضافت النقابة في بيانها، (اننا بدورنا كنقابة متابعة وتنظيم عمل الصيدليات والمذاخر الرسمية في المحافظة وقطعنا شوطا كبيرا في هذا المجال علما ان نقابة صيادلة ديالى لديها تنسيق عالٍ مع الجهات الأمنية المختصة وقسم التفتيش في دائرة صحة ديالى).

وتابعت (نحيطكم علما أن نقيب صيادلة ديالى هو شخص معروف وينتمي لقبيلة معروفة ولا يخضع للتهديدات وغيرها من الضغوطات ولكن هناك جهات معروفة تعمل على إضعاف دور النقابة في المحافظة من خلال الضغط على الاعضاء العاملين بالنقابة لأمور شخصية ولكننا نعاهد الجميع بأننا لن نخضع لأي ضغوطات أو تهديدات أو ابتزاز) . من جانبه طالب النائب عن محافظة ديالى مضر معن الكروي بالتحقيق في وجود اكثر من 400 صيدلية وهمية داخل المحافظة.

وقال الكروي لـ (الزمان)، ان (دائرة صحة ديالى كشفت عن وجود أكثر من 400 صيدلية وهمية تنشط داخل اقضية ونواحي المحافظة دون اي معالجات من قبل الاجهزة المختصة) ، معتبـــــرا هذا الامـــر “كارثة حقيقية) . ودعا الكروي ، الى (فتح تحقيق موسع لبيان اسباب تفاقم ظاهرة الصيدليات الوهمية في ديالى وماهية الجهات الداعمة لها في ظل وجود معلومات تتحدث عن ضغوط كبيرة تتعرض لها الفرق التفتيشية لمنع اغلاق الصيدليات الوهمية التي تشكل خطر على كل مواطني المحافظة) .

وتابع الكروي ، انه (وجه كتاباً رسمياً الى لجنة النزاهة النيابية للتحقيق في وجود هذا العدد الهائل من الصيدليات الوهمية في ديالى والتي تشكل خطراً جدياً على حياة الأهالي) .

فريق مشترك

الى ذلك قال الناطق الاعلامي باسم شرطة ديالى العقيد غالب العطية لـ (الزمان) ، إن (فريقا امنيا مشتركا تمكن بجهود استثنائية من ضبط شحنة مستلزمات طبية ممنوعة التداول في منطقة الســــــراي وسط بعقوبة ) . وأضاف العطية، أن (الشحنة والتي كانت جاهزة للتسويق الى عدة صيدليات ومذاخر كانت موضوعه في منزل سكني) ، مؤكدا ان (تعاون المواطنين اسهم في الوصول اليها) . واشار العطية، الى ان ( الشحنة المضبوطة هي الاكبر من نوعها منذ 10 اشهر) ، مؤكدا ان (القيادة لديها توجيهات مباشرة بدعم ملف تعقب الادوية والمستلزمات الطبية الممنوعة واتخاذ كافة الإجراءات القانونية بحق مروجيها) . ومن جانب آخر أعلنت اللجنة المركزية للتعيينات فتح باب التقديم على الدرجات الشــــــاغرة الناتجة عن حركة الملاك في 3 دوائر بمحافظة ديالى. وقالت اللجنة في بيان تلقته (الزمان) ، إن (باب التقديم على الدرجات الشاغرة الناتجة عن حركة الملاك سيكون في ثلاث دوائر وهي ديوان محافظة ديالى ، ودائرة صحة ديالى ، ومديرية تربية محافظة ديالــى) .واضاف البيان، أن (اللجنة تدعو الى قراءة التعليمات والشروط وجداول الدرجات الشـاغرة بدقـــــــة ليتسنى على المتقدم تحديد الجهة المراد التقديم عليها) ، لافتا الى أنه ( لا يجوز للمتـــــــقدم التقديم على أكثر من دائرة والأكتفاء بالتقديم مرة واحد) .واشار الى أن (التقديم سينطلق من الساعة الثامنة صــــــباحًا ولغاية الســــــاعة الثانية بعد الظهر وخلال أيام الدوام الرسمي والعطـــــــل ولمـــــــدة أقـــــــصاها 20 يوماً أبتداءً من 23 /5/ 2019ولغـــــاية 11/ 6 / 2019).