ديالى تدعو إلى الحفاظ على قطاع البستنة من الهلاك والإندثار

ديالى – سلام الشمري

دعت مديرية الزراعة في محافظة ديالى الى ، الحفاظ على قطاع البستنة من الهلاك والإندثار ، فيما كشفت عن خطة لتعميم الري الحديث للحفاظ على هويتها الزراعية. وقال مدير زراعة ديالى إياد ذياب الجبوري، لــ(الزمان) أمس، إن (ديالى تضم 134 ألف دونم من البساتين المسجلة رسمياً وتمكنت من الحفاظ عليها رغم أزمات الجفاف وعمليات التجريف غير القانونية والتغيرات المناخية ، معتبرا إحصائيات التجريف المتداولة مبالغ بها ولا تتعدى 4000 دونم).

وأضاف الجبوري، أن (ديالى ام البساتين، تمكت من الحفاظ على مكانتها وتصدرها إنتاج الفواكه وتسويقها للمحافظات رغم الظروف الصعبة طيلة المواسم الثلاث الماضية وأبرزها أزمة الجفاف وتلاشي خزين بحيرة حمرين المصدر الرئيسي لإرواء البساتين)، مشيراً إلى أن (خطط المحافظة والموارد المائية أسهمت بإنعاش البساتين وتقليل أضرار الجفاف إلى أقل حد ممكن).

تراجع إنتاج

وبين الجبوري، أن (أضرار الجفاف والعوامل الأخرى لم تتجاوز 30 بالمئة في البساتين في أصعب الأزمات)، مشيراً إلى أن (إنتاجية الفواكه لم تتراجع وأبرزها البرتقال الذي وصل معدل إنتاجه للموسم الماضي 40 ألف طن وبجودة متميزة، رغم تقادم الكثير من البساتين ووصولها إلى عمر العجز الإنتاجي). وكشف مدير زراعة ديالى، عن (خطط وتوجهات شاملة من وزارتي الزراعة والموارد المائية، لاعتماد منظومات الري الحديثة التي توفر 80 بالمئة من احتياجات البساتين والبدء بتسلم طلبات المزارعين الراغبين بالحصول على المنظومات وسط إقبال وتهافت كبيرين). وأشار الجبوري، إلى (تنسيق ومطالبات مع المنظمات المانحة لتزويد ديالى بـ1000 منظومة ري حديثة من إجمالي حاجة المحافظة للمنظومة التي تبلغ بالآلاف، للوصول إلى نظام إروائي مقنن يقاوم مواسم الجفاف والصيهود ويؤمن إنتاجية عالية).

الى ذلك قالت مدير المستشفى البيطري في ديالى ابتسام محمد القيسي لـ(الزمان) ،ان (ديالى سجلت خلال 2023 اربع حالات اصابات مؤكدة بالحمى النزفية احداها توفيت وان الباقين تماثلوا للشفاء بعد خضوعهم لجلسات علاج). واضاف القيسي، (نستبعد فرض الاغلاق الوبائي بسبب الحمى النزفية من خلال منع دخول وخروج الماشية والاغنام من ديالى) لافتا الى ان (الوضع تحت السيطرة وليس هناك قلق يستدعي هذه الخطوة). واشارت الى ان (قرار اغلاق الأسواق المحلية بوجه دخول الحيوان سيتسبب في ازمة اقتصادية كبيرة فضلا عن عدم وجود أي مبرر لاتخاذ هكذا قرار في الوقت الراهن).