تشكيل لجنة دائمة للزيارات المليونية عقب نجاح الشعبانية في كربلاء

ديالى: السوداني يوعز بإرسال تعزيزات عسكرية لإسناد جهود فرض القانون

ديالى – سلام الشمري

كربلاء – محمد فاضل ظاهر

اوعز رئيس الوزراء محمد شياع السوداني، بارسال تعزيزات عسكرية الى محافظة ديالى لبسط الامن فيها،فيما امهل القادة الأمنيين أسبوعين لانفاذ القانون بعد خروقات امنية اسفرت عن استشهاد واصابة عدد من المدنين في المحافظة. وقال بيان تلقته (الزمان) امس ان (السوداني ترأس اجتماعاً أمنياً للقيادات الأمنية في ديالى، التي وصلها امس على رأس وفد عسكري وخدمي حكومي،واستمع إلى إيجاز عن أحوال المحافظة وجهود القوات الأمنية لبسط الأمن والاستقرار في عموم أقضيتها ونواحيها)، واشار الى ان (الاجتماع شهد مناقشة الخروقات الأمنية المتكررة التي يشهدها عدد من مناطق المحافظة، وآليات معالجتها)، ووجه السوداني (بإرسال تعزيزات عسكرية وأمنية إلى محافظة ديالى،كما امهل القادة الأمنيين أسبوعين لبسط القانون في جميع مناطق المحافظة)، وتابع ان (الملف الأمني في عموم العراق يحظى باهتمام بالغ من قبل الحكومة، باعتباره أساساً للاستقرار الاجتماعي والاقتصادي)، مؤكدا (رفضه النهايات السائبة في الملف الأمني، وأن تأخذ السياقات القانونية مجراها مع المتورطين بتعكير صفو الأمن ومرتكبي الجرائم في ديالى)، ولفت الى ان (البعض لا يروق له توجه الحكومة نحو تفعيل النشاط الاقتصادي، ويحاول إشغالها في تفاصيل أخرى بعيدة عن ذلك). وكان السوداني ،قد زار رئيس تحالف الفتح هادي العامري في منزله ببغداد . وجرى خلال اللقاء (البحث في المستجدات المحلية والجهود الحكومية في تنفيذ البرنامج الوزاري الهادف الى تطبيق الاصلاحات في مختلف المجالات)، واضاف ان (الجانبين ناقشا الملف الأمني ، وجرى تأكيد ضرورة وضع حدٍ للخروقات الأمنية التي تحصل في بعض المحافظات)، وجدد العامري (دعمه للحكومة في العمل على محاربة الفساد وملاحقة المتورطين ومحاسبتهم أضافةً الى القضاء على آفة التلكؤ التي عطلت تنفيذ المشاريع الحيوية والمهمة). بدورها ، أعلنت قيادة العمليات المشتركة، ، ان الخلية التي استهدفت في طوزخرماتو كانت تروم القيام ببعض العمليات الاجرامية. وقال المتحدث باسم العمليات اللواء تحسين الخفاجي في تصريح امس إن (الوضع الأمني في ديالى مسيطر عليه من قبل القوات الامنية، حيث أن قيادة عمليات ديالى تقوم بعمليات استباقية ونوعية لمطاردة الدواعش، وكل من يحاول العبث بالسلم المجتمعي)، واشار الى ان (العمليات النوعية الأخيرة التي نفذتها عمليات المحافظة، من خلال المعلومات الاستخبارية لجهاز المخابرات الوطني، وبواسطة سلاح الجو في قضاء طوزخرماتو، أسفرت عن قتل عدد من الدواعش،كانوا يحاولون تنفيذ بعض العمليات في تلك المنطقة). وفي كربلاء ،أعلن السوداني قبل توجهه الى ديالى لمناقشة الخروقات الامنية، العمل على تشكيل لجنة دائمية للزيارات المليونية تقوم بتهيئة الخطط الأمنية والخدمية.وقال خلال لقائه المحافظ والقادة الامنيين في كربلاء ان (هناك تزايدا في أعداد الزائرين من خارج العراق بعد التسهيلات المقدمة بمنح سمات الدخول ببعض المنافذ)، واشار الى ان (الخطط الخدمية المستقبلية ستفسح المجال أمام عدد كبير من الزائرين من خارج العراق)، وتابع ان (القطاع الخاص شريك ومساند في إنجاح الخطط الخدمية)، واستطرد بالقول ان (خطط الزيارة الشعبانية ناجحة).