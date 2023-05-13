العراق وسوريا يوقّعان على التعاون في المجال المائي

ديالى: الأمطار الديمية زادت من إنتاج الحبوب 20 بالمئة

ديالى- سلام الشمري

بغداد – الزمان

أعلن الاتحاد المحلي للجمعيات الفلاحية التعاونية في محافظة ديالى ، ان الأمطار الديمية زادت من انتاج ديالى من الحبوب بنسبة 20 بالمئة مشيرا الى ان كل المؤشرات تدلل بان انتاج المحافظة من محصولي الحنطة والشعير هي الاعلى منذ 3 سنوات. وقال رئيس الاتحاد رعد التميمي لــ(الزمان) أمس، إن (غزارة الامطار دفعت الى زيادة المساحات المزروعة في 9 مقاطعات زراعية في ديالى خاصة الشمالية ودفعت انتاج محصولي الحنطة والشعير للزيادة بنسبة 20 بالمئة عما متوقع للموسم الحالي 2023). وأضاف التميمي، أن (الزراعة الديمية في ديالى للموسم الحالي هي الاعلى بعد 2003) مؤكدا ان ( كل المؤشرات تدلل بان انتاج المحافظة من محصولي الحنطة والشعير سيتجاوز حاجز الــ 160 الف طن وهي الاعلى منذ 3 سنوات).

واشار الى ان (تحقيق ديالى للاكتفاء الذاتي من الحنطة متوقع مع غزارة الانتاج الذي بدأ يلاحظ في الدونم الواحد بسبب الاجواء المناخية التي ساعدت على زيادة الانتاج بنسبة تصل الى 20 بالمئة وفق المختصين). وفي سياق متصل قال التميمي ، إن (الجفاف وقلة الطاقة دفعت بعض المزارعين صوب استخدام الطاقة النظيفة وتوليد الكهرباء عبر الطاقة الشمسية). وأضاف التميمي، ان (الاقبال على الطاقة النظيفة من قبل مزارعي ديالى خلال 2023 هو الأعلى).

قروض مالية

وأشار الى ان (الاتحاد يستعد لرفع مطالبه الى الحكومة من اجل دعم المزارعين بقروض مالية ميسرة لشراء منظومات توليد الكهرباء من اشعة الشمس). وتابع التميمي، ان (اعتماد تقنيات حديثة في توليد الطاقة يعكس الحاجة لتجاوز ازمات الكهرباء المستمرة منذ سنوات طويلة وفي ناحية العظيم التابعة لقضاء الخالص، قال مدير الناحية عبد الجبار العبيدي، لــ(الزمان)، ان (قرار تصريف جزء من مياه سد العظيم نحو نهر دجلة اتحادي ، ويخص وزارة الموارد المائية والجهات الحكومية المعنية)، مبيناً أن (أسباب التصريف تعزز مياه نهر دجلة المنخفضة مناسيبها بشكل كبير خلال الفترة الحالية، والحاجة للمياه في المناطق الأخرى). وأضاف العبيدي ، أن (سد العظيم ملك للجميع وليس ناحية العظيم فقط، وهو خزين مهم خلال فترات الشح ونقص المياه). واكد العبيدي، انه (لا وجود لطرق وممرات تهريب عبر أطراف سد العظيم) ، موضحاً أن (حقول علاس وعجيل النفطية تقع ضمن قاطع الفتحة 50 كم، شرق تكريت والأمر بعيد كل البعد عن حدود سد العظيم). كما وقّع وزير الموارد المائية عون ذياب، مع وزير الري السوري، تمام محمد رعد، على محاضر للتعاون الفني المشترك بين البلدين في المجال المائي. وقال بيان تلقته (الزمان) امس ان (ذياب وقع مع وزارة الري السورية على محاضر للتعاون الفني المشترك بين البلدين، ومحضر اجتماع التعاون المشترك بين اللجنتين الوطنيتين في البرنامج الهيدولوجي الحكومي الوطني اي اج بي)، واشار الى ان (بحث العلاقات الثنائية والسبل التي تعزز تطويرها مستقبلاً واستمرارية الاهتمام المشترك بالواقع المائي، خلال مراسم توقيع المحاضر)، واكد ذياب ان (العراق يتطلع الى جدية التعاون وتبادل المعلومات والبيانات ومواصلة التعاون مع المنظمات الدولية بما يخدم البلدين)، داعياً الى (مواصلة التعاون المشترك لتحقيق الاهداف الوطنية المشتركة والحصول على الحقوق المائية، وإدارة نهر الفرات). وناقشت مديرية الموارد المائية في ديالى، عدداً من القضايا المهمة ابرزها إزالة التجاوزات وبحيرات الاسماك وتوزيعات المياه وتطبيق نظام المراشنة في المحافظة. وذكر البيان ان (الاجتماع شدد على اهمية التعاون للحد من المعوقات التي تواجه عمل المديرية، والالتزام بالتوجيهات الصادرة من قِبل الوزارة والهيأة العامة لتشغيل وصيانة حوض نهر دجلة). على صعيد متصل، اوضحت مديرية زراعة كركوك، زيادة انتاجية محصول الحنطة للعام الجاري، مقارنة بالعام الماضي. وقال مدير التخطيط في زراعة كركوك، مهدي زين العابدين، في تصريح تابعته (الزمان) امس ان (المديرية تتوقع إنتاج 800 الف طن من الحنطة للموسم الجاري، اي ثلاثة اضعاف انتاج العام الماضي).

سرعة التسويق

لافتاً الى ان (ارتفاع الانتاجية جاء بفعل الدعم الحكومي للفلاحين وسرعة التسويق، فضلاً عن تزايد كميات الامطار التي شهدتها البلاد خلال الشتاء، ما اسهم في ارواء مساحات واسعة من الأراضي الزراعية ومضاعفة الانتاج)، واضاف ان (الكمية المتوقع تسويقها ضمن خطة زراعة كركوك، تبلغ 650 الف طن)، واوضح زين العابدين ان (هناك اقبالاً كبيراً للفلاحين لتسويق محصول الحنطة الى منافذ التسلّم الحكومية في المحافظة، لاسيما بعد توجيهات رئيس الوزراء التي ذللت الكثير من معاناة الفلاح)، منوهاً الى ان (عملية تسلُّم الحنطة ستستمر على مدى يوم كامل، الى جانب توفير المشتقات النفطية للحاصدات الزراعية، واتخاذ اجراءات جديدة بشأن تسهيل نقل المحصول من قِبل الفلاح إلى منافذ التسويق)، وتابع ان (لجنة الحصاد والتسويق في كركوك، ستسوّق الحنطة الى منافذ التسلّم الثلاث العائدة الى وزارة التجارة في سايلو كركوك الرئيس، ومنفذ تسلم تازة ومخازن الرياض التابعة لقضاء الحويجة، يوم 21 من الشهر الجاري)، مؤكداً ان (لجنة التسويق بدورها جهزت اماكن في حال عدم استيعاب المنافذ المذكورة، للكمية التي سيتم تسويقها من الفلاحين)، وبشأن الحاصدات ذكر زين العابدين ان (عدد الحاصدات في كركوك تتجاوز 800 حاصدة، تؤمّنها شركة المنتجات النفطية في المحافظة، وسيتم تزويدها 750 لتراً اسبوعياً خلال فترة الحصاد).