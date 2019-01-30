دياب تخوض تحدي الظهور دون مكياج

بيروت -الزمان

خاضت الفنانة مايا دياب تحدي الظهور دون مكياج ودون الحاجة إلى برامج التعديل على الصور، وذلك من خلال خضوعها لجلسة تصوير لصالح مجلة (عربية بازار)، وشاركت دياب صورة الغلاف الخاصة بالمجلة عبر حسابها على موقع إنستغرام، وتركت تعليقًا على الصورة قالت فيه(لا فوتوشوب، ولا فيلتر، ولا مكياج، كان لدي الشجاعة والثقة للظهور على الغلاف الرئيسي لمجلة بازار، بشكل حقيقي وطبيعي). وجاءت التعليقات إيجابية من قبل متابعيها على مواقع التواصل الاجتماعي، حيث أشادوا بجمالها وأنهم لم يكن أي منهم يتوقع أن تكون جميلة دون مكياج، بينما أشاد البعض بشجاعتها وثقتها العالية بنفسها لتظهر على طبيعتها دون الحاجة لاستعمال مساحيق التجميل. على الصعيد الفني، آخر أعمال دياب كانت أغنية نور العين للفنان عمرو دياب