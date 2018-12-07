دول تتخذ تدابير مشددة ضد المهاجرين وأخرى تخرج من اللين الى التعسف

باريس‭,-(‬أ‭ ‬ف‭ ‬ب‭)‬‭ ‬:‭ ‬اتخذت‭ ‬دول‭ ‬عدة‭ ‬في‭ ‬السنوات‭ ‬الأخيرة‭ ‬تدابير‭ ‬مشددة‭ ‬مثيرة‭ ‬للجدل،‭ ‬بهدف‭ ‬إغلاق‭ ‬أبوابها‭ ‬امام‭ ‬حركات‭ ‬الهجرة‭. ‬في‭ ‬ما‭ ‬يأتي‭ ‬أبرز‭ ‬هذه‭ ‬التدابير‭ ‬المتخذة‭:‬

‭ – ‬الولايات‭ ‬المتحدة‭: ‬جدار‭ ‬الرئيس‭ ‬ترامب‭ ‬

بعدما‭ ‬جعل‭ ‬من‭ ‬الهجرة‭ ‬موضوعا‭ ‬أساسيا‭ ‬في‭ ‬حملته،‭ ‬وقع‭ ‬الرئيس‭ ‬الأميركي‭ ‬دونالد‭ ‬ترامب‭ ‬لدى‭ ‬وصوله‭ ‬إلى‭ ‬السلطة‭ ‬مرسوما‭ ‬يعلن‭ ‬بناء‭ ‬جدار‭ ‬طوله‭ ‬1600‭ ‬كلم‭ ‬على‭ ‬الحدود‭ ‬المكسيكية‭ ‬لصد‭ ‬المهاجرين،‭ ‬مؤكدا‭ ‬أنه‭ ‬سيجعل‭ ‬جارته‭ ‬الجنوبية‭ ‬تدفع‭ ‬تكاليفه،‭ ‬وهو‭ ‬ما‭ ‬ترفضه‭ ‬مكسيكو‭.‬

وفي‭ ‬مطلع‭ ‬2018،‭ ‬طلب‭ ‬من‭ ‬الكونغرس‭ ‬ميزانية‭ ‬بقيمة‭ ‬25‭ ‬مليار‭ ‬دولار‭ ‬لضمان‭ ‬أمن‭ ‬الحدود،‭ ‬لكنه‭ ‬لم‭ ‬يحصل‭ ‬سوى‭ ‬على‭ ‬1,6‭ ‬مليار‭ ‬دولار‭ ‬لبناء‭ ‬جدار‭ ‬ارتفاعه‭ ‬حوالى‭ ‬عشرة‭ ‬أمتار‭ ‬في‭ ‬المنطقتين‭ ‬الأكثر‭ ‬اكتظاظا‭ ‬من‭ ‬الحدود‭. ‬وفي‭ ‬أيار‭/‬مايو،‭ ‬أثار‭ ‬ترامب‭ ‬موجة‭ ‬تنديد‭ ‬عارمة‭ ‬حين‭ ‬قامت‭ ‬إدارته‭ ‬بفصل‭ ‬أكثر‭ ‬من‭ ‬2300‭ ‬قاصر‭ ‬عن‭ ‬أهلهم،‭ ‬عملا‭ ‬بسياسة‭ ‬‮«‬لا‭ ‬تسامح‭ ‬على‭ ‬الإطلاق‮»‬‭ ‬حيال‭ ‬الهجرة‭ ‬غير‭ ‬القانونية‭. ‬لكنه‭ ‬اضطر‭ ‬في‭ ‬نهاية‭ ‬الأمر‭ ‬إلى‭ ‬التخلي‭ ‬عن‭ ‬هذا‭ ‬الإجراء‭. ‬وقبل‭ ‬الانتخابات‭ ‬التشريعية‭ ‬في‭ ‬منتصف‭ ‬الولاية‭ ‬الرئاسية‭ ‬في‭ ‬تشرين‭ ‬الثاني‭/‬نوفمبر،‭ ‬وفيما‭ ‬كان‭ ‬آلاف‭ ‬المهاجرين‭ ‬الهاربين‭ ‬من‭ ‬العنف‭ ‬والبؤس‭ ‬في‭ ‬أميركا‭ ‬الوسطى‭ ‬يتجهون‭ ‬في‭ ‬قوافل‭ ‬إلى‭ ‬الولايات‭ ‬المتحدة،‭ ‬حذر‭ ‬من‭ ‬‮«‬اجتياح‮»‬،‭ ‬مؤكدا‭ ‬بدون‭ ‬أي‭ ‬أدلة‭ ‬أن‭ ‬بينهم‭ ‬‮«‬مجرمين‭ ‬وأشخاصا‭ ‬من‭ ‬الشرق‭ ‬الأوسط‮»‬‭.‬

‭- ‬إيطاليا‭: ‬صد‭ ‬مهاجرين‭ ‬نجوا‭ ‬من‭ ‬حوادث‭ ‬غرق‭ -‬

تصطدم‭ ‬إيطاليا،‭ ‬بوابة‭ ‬الدخول‭ ‬الرئيسية‭ ‬للمهاجرين‭ ‬الوافدين‭ ‬عبر‭ ‬المتوسط،‭ ‬بإشكالية‭ ‬اتفاقات‭ ‬دبلن‭ ‬التي‭ ‬تنص‭ ‬على‭ ‬أن‭ ‬الدولة‭ ‬الأوروبية‭ ‬التي‭ ‬يسجل‭ ‬فيها‭ ‬دخول‭ ‬المهاجرين‭ ‬إلى‭ ‬أوروبا‭ ‬هي‭ ‬التى‭ ‬تتولى‭ ‬ملفاتهم‭ ‬حتى‭ ‬النهاية‭.‬

وانتخب‭ ‬الإيطاليون‭ ‬هذه‭ ‬السنة‭ ‬ائتلافا‭ ‬من‭ ‬اليمين‭ ‬المتطرف‭ ‬والحركات‭ ‬المناهضة‭ ‬لمؤسسات‭ ‬الحكم،‭ ‬وقام‭ ‬وزير‭ ‬الداخلية‭ ‬زعيم‭ ‬حزب‭ ‬‮«‬الرابطة‮»‬‭ ‬‭(‬أقصى‭ ‬اليمين‭)‬‭ ‬ماتيو‭ ‬سالفيني‭ ‬بإغلاق‭ ‬المرافئ‭ ‬الإيطالية‭ ‬في‭ ‬وجه‭ ‬السفن‭ ‬الإنسانية‭ ‬التي‭ ‬تقوم‭ ‬بإغاثة‭ ‬المهاجرين‭ ‬في‭ ‬البحر‭ ‬المتوسط‭.‬

وأقر‭ ‬هذا‭ ‬البلد‭ ‬في‭ ‬تشرين‭ ‬الثاني‭/‬نوفمبر‭ ‬مرسوما‭ ‬موضع‭ ‬جدل‭ ‬يشدد‭ ‬سياسة‭ ‬الهجرة،‭ ‬مع‭ ‬منح‭ ‬إقامات‭ ‬أقصر‭ ‬مدة‭ ‬واعتماد‭ ‬آلية‭ ‬طارئة‭ ‬لطرد‭ ‬أي‭ ‬طالب‭ ‬لجوء‭ ‬يعتبر‭ ‬‮«‬خطيرا‮»‬‭. ‬وسجل‭ ‬عدد‭ ‬الوافدين‭ ‬إلى‭ ‬السواحل‭ ‬الإيطالية‭ ‬منذ‭ ‬كانون‭ ‬الثاني‭/‬يناير‭ ‬تراجعا‭ ‬يزيد‭ ‬عن‭ ‬80%‭ ‬بالنسبة‭ ‬إلى‭ ‬السنوات‭ ‬السابقة‭ ‬ليتدنى‭ ‬عدد‭ ‬المهاجرين‭ ‬إلى‭ ‬23011،‭ ‬وفق‭ ‬حصيلة‭ ‬نشرتها‭ ‬منظمة‭ ‬الهجرة‭ ‬الدولية‭ ‬في‭ ‬مطلع‭ ‬كانون‭ ‬الأول‭/‬ديسمبر‭.‬

‭- ‬المجر‭: ‬سياج‭ ‬أسلاك‭ ‬شائكة‭ -‬

عمد‭ ‬رئيس‭ ‬الوزراء‭ ‬المجري‭ ‬فيكتور‭ ‬أوربان‭ ‬المعارض‭ ‬لاستقبال‭ ‬المهاجرين‭ ‬الذين‭ ‬يهددون‭ ‬برأيه‭ ‬في‭ ‬التسبب‭ ‬بـ‮»‬انحلال‮»‬‭ ‬الهوية‭ ‬المجرية‭ ‬والأوروبية،‭ ‬عام‭ ‬2015،‭ ‬إلى‭ ‬مد‭ ‬سياج‭ ‬من‭ ‬الأسلاك‭ ‬الشائكة‭ ‬على‭ ‬مسافة‭ ‬مئات‭ ‬الكيلومترات‭ ‬عند‭ ‬الحدود‭ ‬الصربية‭ ‬والكرواتية‭ ‬لصد‭ ‬حركة‭ ‬توافد‭ ‬المهاجرين‭ ‬الهاربين‭ ‬من‭ ‬الحروب‭ ‬في‭ ‬الشرق‭ ‬الأوسط‭. ‬كما‭ ‬أقرت‭ ‬المجر‭ ‬تشريعات‭ ‬تعتبر‭ ‬من‭ ‬الأكثر‭ ‬تشددا‭ ‬في‭ ‬أوروبا‭. ‬وعارض‭ ‬أوربان‭ ‬خطة‭ ‬لتوزيع‭ ‬المهاجرين‭ ‬أقرها‭ ‬الاتحاد‭ ‬الأوروبي،‭ ‬ونظم‭ ‬عام‭ ‬2016‭ ‬استفتاء‭ ‬فاز‭ ‬فيه‭ ‬الرافضون‭ ‬لاستقبال‭ ‬المهاجرين،‭ ‬ولكن‭ ‬بنسبة‭ ‬مشاركة‭ ‬غير‭ ‬كافية‭ ‬للأخذ‭ ‬بنتائج‭ ‬الاقتراع‭. ‬وباشرت‭ ‬المفوضية‭ ‬الأوروبية‭ ‬آليات‭ ‬ضد‭ ‬المجر‭ ‬لمخالفتها‭ ‬القوانين‭ ‬الأوروبية،‭ ‬واتهمتها‭ ‬بعدم‭ ‬احترام‭ ‬التشريعات‭ ‬الأوروبية‭ ‬على‭ ‬صعيد‭ ‬اللجوء‭ ‬وباعتماد‭ ‬قانون‭ ‬يجرّم‭ ‬مساعدة‭ ‬المهاجرين‭. ‬

‭- ‬استراليا‭: ‬مخيمات‭ ‬للمهاجرين‭ ‬‮«‬في‭ ‬عرض‭ ‬البحر‮»‬‭ -‬

سجل‭ ‬عدد‭ ‬المهاجرين‭ ‬الذين‭ ‬تستقبلهم‭ ‬أستراليا‭ ‬بموجب‭ ‬جوازات‭ ‬سفر‭ ‬دائمة‭ ‬تراجعا‭ ‬حادا‭ ‬عام‭ ‬2017‭ ‬ليصل‭ ‬إلى‭ ‬أدنى‭ ‬مستوياته‭ ‬خلال‭ ‬عشر‭ ‬سنوات‭ ‬‭(‬162‭ ‬ألفا‭)‬‭ ‬نتيجة‭ ‬سياسة‭ ‬تقضي‭ ‬باستقبال‭ ‬أفضل‭ ‬طالبي‭ ‬الهجرة‭ ‬حصرا،‭ ‬بحسب‭ ‬ما‭ ‬أفادت‭ ‬الحكومة‭.‬

وتقوم‭ ‬كانبيرا‭ ‬بطريقة‭ ‬منهجية‭ ‬منذ‭ ‬2013‭ ‬بصد‭ ‬سفن‭ ‬المهاجرين‭ ‬غير‭ ‬القانونيين‭ ‬المتحدرين‭ ‬بمعظمهم‭ ‬من‭ ‬أفغانستان‭ ‬وسريلانكا‭ ‬والشرق‭ ‬الأوسط،‭ ‬وفق‭ ‬سياسة‭ ‬تندد‭ ‬بها‭ ‬المنظمات‭ ‬غير‭ ‬الحكومية‭.‬

أما‭ ‬الذين‭ ‬يتمكنون‭ ‬من‭ ‬تخطي‭ ‬كل‭ ‬هذه‭ ‬التدابير‭ ‬والوصول‭ ‬إلى‭ ‬السواحل‭ ‬الأسترالية،‭ ‬فيتم‭ ‬إرسالهم‭ ‬إلى‭ ‬جزيرة‭ ‬ناورو‭ ‬أو‭ ‬جزيرة‭ ‬مانوس‭ ‬في‭ ‬بابوا‭ ‬غينيا‭ ‬الجديدة‭. ‬وحتى‭ ‬إن‭ ‬كان‭ ‬طلبهم‭ ‬يستوفي‭ ‬الشروط‭ ‬المطلوبة‭ ‬للقبول‭ ‬به،‭ ‬لا‭ ‬يسمح‭ ‬لهم‭ ‬بدخول‭ ‬الأراضي‭ ‬الأسترالية‭. ‬وتقول‭ ‬كانبيرا‭ ‬إنها‭ ‬من‭ ‬خلال‭ ‬هذه‭ ‬السياسة،‭ ‬تنقذ‭ ‬أرواحا‭ ‬بردعها‭ ‬المهاجرين‭ ‬عن‭ ‬القيام‭ ‬بالرحلة‭ ‬البحرية‭ ‬المحفوفة‭ ‬بالمخاطر‭. ‬وبعدما‭ ‬كانت‭ ‬حركة‭ ‬وصول‭ ‬سفن‭ ‬المهاجرين‭ ‬شبه‭ ‬يومية،‭ ‬باتت‭ ‬اليوم‭ ‬أمرا‭ ‬نادرا‭.‬

وقامت‭ ‬الحكومة‭ ‬بإجلاء‭ ‬الأطفال‭ ‬من‭ ‬ناورو‭ ‬بعيدا‭ ‬عن‭ ‬الأضواء،‭ ‬وسط‭ ‬موجة‭ ‬تنديد‭ ‬ومخاوف‭ ‬حيال‭ ‬الوضع‭ ‬الصحي‭ ‬للمهاجرين‭ ‬المقيمين‭ ‬في‭ ‬مخيمات‭ ‬منذ‭ ‬خمس‭ ‬سنوات‭ ‬أحيانا،‭ ‬ما‭ ‬يثير‭ ‬حالات‭ ‬اكتئاب‭ ‬ومحاولات‭ ‬انتحار،‭ ‬بما‭ ‬في‭ ‬ذلك‭ ‬بين‭ ‬الأطفال‭.‬