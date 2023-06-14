دول‭ ‬عربية‭ ‬اشترت‭ ‬ربع‭ ‬صادرات‭ ‬إسرائيل‭ ‬العسكرية

القدس‭-(‬أ‭ ‬ف‭ ‬ب‭) – ‬أكد‭ ‬مسؤولون‭ ‬إسرائيليون‭ ‬الأربعاء‭ ‬أن‭ ‬صادرات‭ ‬الدولة‭ ‬العبرية‭ ‬العسكرية‭ ‬بلغت‭ ‬في‭ ‬العام‭ ‬2022‭ ‬أعلى‭ ‬مستوى‭ ‬لها‭ ‬على‭ ‬الإطلاق‭ ‬مع‭ ‬12،5‭ ‬مليار‭ ‬دولار‭ ‬فيما‭ ‬ذهب‭ ‬ربع‭ ‬المبيعات‭ ‬إلى‭ ‬دول‭ ‬عربية‭ ‬وقعت‭ ‬معها‭ ‬مؤخرًا‭ ‬اتفاقات‭ ‬تطبيع‭.‬‮ ‬

وقالت‭ ‬وزارة‭ ‬الدفاع‭ ‬الإسرائيلية‭ ‬المشرفة‭ ‬على‭ ‬صادرات‭ ‬‮«‬الصناعات‭ ‬الدفاعية‮»‬‭ ‬وتمنح‭ ‬الموافقات‭ ‬عليها،‭ ‬إن‭ ‬واحدة‭ ‬من‭ ‬كل‭ ‬أربع‭ ‬صفقات‭ ‬تعلقت‭ ‬بأنظمة‭ ‬الطائرات‭ ‬المسيرة‭ ‬بينما‭ ‬شكلت‭ ‬‮«‬الصواريخ‭ ‬وأنظمة‭ ‬الدفاع‭ ‬الجوي‮»‬‭ ‬19‭ ‬في‭ ‬المئة‭ ‬من‭ ‬مجمل‭ ‬الصادرات‭.‬‮ ‬

وبحسب‭ ‬بيانات‭ ‬الوزارة‭ ‬فإن‭ ‬الصادرات‭ ‬تضاعفت‭ ‬خلال‭ ‬السنوات‭ ‬التسع‭ ‬الماضية‭.‬‮ ‬

وأظهرت‭ ‬البيانات‭ ‬المتعلقة‭ ‬بمناطق‭ ‬التصدير‭ ‬وجود‭ ‬قفزة‭ ‬نوعية‭ ‬في‭ ‬الصادرات‭ ‬إلى‭ ‬الدول‭ ‬العربية‭ ‬التي‭ ‬وقعت‭ ‬مع‭ ‬إسرائيل‭ ‬اتفاقيات‭ ‬تطبيع‭.‬

وبلغة‭ ‬الأرقام‭ ‬فقد‭ ‬بلغت‭ ‬عائدات‭ ‬الصادرات‭ ‬853‭ ‬مليون‭ ‬دولار‭ ‬إلى‭ ‬هذه‭ ‬الدول‭ ‬في‭ ‬العام‭ ‬2021،‭ ‬مقابل‭ ‬2،96‭ ‬مليار‭ ‬دولار‭ ‬في‭ ‬العام‭ ‬2022،‭ ‬لترتفع‭ ‬من‭ ‬9‭ ‬إلى‭ ‬24‭ ‬في‭ ‬المئة‭ ‬من‭ ‬إجمالي‭ ‬هذه‭ ‬الصادرات‭.‬‮ ‬

وقعت‭ ‬إسرائيل‭ ‬منذ‭ ‬العام‭ ‬2020‭ ‬اتفاقيات‭ ‬لتطبيع‭ ‬العلاقات‭ ‬مع‭ ‬كل‭ ‬من‭ ‬الإمارات‭ ‬والبحرين‭ ‬والمغرب‭ ‬بوساطة‭ ‬أميركية‭.‬‮ ‬

ولم‭ ‬تقدم‭ ‬وزارة‭ ‬الدفاع‭ ‬الإسرائيلية‭ ‬مزيدا‭ ‬من‭ ‬التفاصيل‭.‬‮ ‬

وقال‭ ‬المدير‭ ‬العام‭ ‬للوزارة‭ ‬إيال‭ ‬زامير‭ ‬في‭ ‬بيان‭ ‬‮«‬يزيد‭ ‬عدم‭ ‬الاستقرار‭ ‬العالمي‭ ‬من‭ ‬الطلب‭ ‬على‭ ‬أنظمة‭ ‬الدفاع‭ ‬الجوي‭ ‬الإسرائيلية‭ ‬والطائرات‭ ‬المسيرة‭ ‬والصواريخ،‭ ‬نعمل‭ ‬باستمرار‭ ‬للحفاظ‭ ‬على‭ ‬قدراتنا‭ ‬وتعزيزها‮»‬‭.‬‮ ‬

ومن‭ ‬المقرر‭ ‬أن‭ ‬يوافق‭ ‬البرلمان‭ ‬الألماني‭ ‬الأربعاء‭ ‬على‭ ‬شراء‭ ‬أنظمة‭ ‬دفاع‭ ‬جوي‭ ‬إسرائيلية‭ ‬من‭ ‬طراز‭ ‬سهم‭-‬3‭ ‬في‭ ‬صفقة‭ ‬تقدر‭ ‬قيمتها‭ ‬بنحو‭ ‬4،3‭ ‬مليار‭ ‬دولار‭. ‬وتأتي‭ ‬الصفقة‭ ‬مع‭ ‬ألمانيا‭ ‬وسط‭ ‬تحرك‭ ‬الدول‭ ‬الأوروبية‭ ‬لتعزيز‭ ‬قدرتها‭ ‬الدفاعية‭ ‬في‭ ‬أعقاب‭ ‬الغزو‭ ‬الروسي‭ ‬لأوكرانيا‭.‬‮ ‬