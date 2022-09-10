دولي السباحة يوجّه بدعم الإتحاد العراقي وصرف مستحقاته المالية

بغداد- الزمان

وجّه رئيس الاتحاد الدولي للسباحة، بدعم الاتحاد العراقي وتجهيزه بشاشة سكور بورد و صرف الاستحقاقات المالية له.وقال رئيس الاتحاد العراقي للعبة، خالد كبيان في تصريح صحفي إن رئيس الاتحاد الدولي وجه المعنيين في الاتحادين الدولي والمجلس الأولمبي الآسيوي بدعم الاتحاد العراقي للسباحة، من أجل تطوير لعبة السباحة في العراق.

وأضاف أن لقاءً جمعه مع حسين المسلم رئيس الاتحاد الدولي على هامش البطولة العربية للسباحة المقامة حاليا في مصر.وأشار إلى أن المسلم، وجه بتجهيز مسبح الشعب الأولمبي في العراق بشاشة عملاقة حديثة سكور بورد وكذلك بصرف منحة مالية دفعة أولى لشراء تجهيزات ومستلزمات رياضية تخص لعبة السباحة في العراق.وقدم رئيس الاتحاد العراقي للسباحة هدية تذكارية لرئيس الاتحاد الدولي، وعبر عن تثمينه لـموقف المسلم للمبادرة بدعم السباحة العراقية.