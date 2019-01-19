شهق الناس

دولة (ما أدري) – ياس خضير البياتي

أكثر ما يزعجني في شباب اليوم، انه كلما تسأل أحدهم عن قضية ما يقول لك سريعا (والله ما أدري)، حتى وان كان من صميم حياته وعمله ودراسته، حتى شكلت لي هذه الجملة البليدة عقدة نفسية تصل حد الكآبة والاشمئزاز والنفور. ويبدو انها أصبحت ظاهرة تتأسس في مدارك شبابنا بقوة، وتصبح ثقافة مريضة، فأين أذهب أجد امامي هذه العبارة العصرية تلاحقني في الجامعة والبيت والحياة. وقد وصلت الحالة بي بأنني لن أسأل طلبتي عن معلومات مهما كانت طبيعتها، الا ما أقتضى الأمر لاسباب تعليمية، لأنني اعرف مقدما الجواب الجاهز (ما أدرى)، وعندما اسأل ابنائي أشياء خارج تخصصهم، فأنني أجد نفس النغمة واللحن. بل الأمر يصل الى أن جيل اليوم لم يعد مهتما بمعرفة ما يدور حوله الا في بعض الحاجات التي تلامس طموحاته الفقيرة وغرائزه وهوسه الرقمي.

تعميم ظاهرة

ربما أكون ظالما بعض الشيء، وقاسيا في تعميم الظاهرة، بسبب مرض الماضي، لأننا كنا بالأمس نناقش ونقرأ ونعمل ونكتب ونحترم الآخرين، ونصنع وجودنا وشخصيتنا في بيئة صعبة قد لا نجد اجرة سيارة تنقلنا الى مدارسنا وجامعاتنا، ولا تكنولوجيات تفتح لنا آفاق العلم والترفيه. باختصار كنا نعرف ان العيب ان تقول (ما أدرى)!

انا لا اتحدث هنا عن مقارنات بين جيلين، قديم وجديد، ولا عن صراع الأجيال، وانما اتحدث عن توصيف حالة قد تكون مناسبة للجيل الجديد، وعسيرة الفهم للجيل القديم، لأن الماضي ليس كله ربيعا اخضر ، ولا الجيل القديم اكثر ذكاء من الجيل الجديد، فالأمور لا تستوي بهذه المعادلات الرياضية الجامدة ،انما قصدت ان اصل الى جوهر القضية ان كلمة (ما ادري) لها دلالات اجتماعية وثقافية ، لا ترتبط فقط بالجيل الجديد ،وانما أصبحت ترتبط برموز سياسية واجتماعية من كل الأجيال ،وهي تؤكد الكثير من المعاني النفسية والاجتماعية لقائلها ،هي أحيانا تعكس السذاجة في التفكير ،وقصر النظر ، واللامبالاة ،وزهايمر الشيخوخة ،وعذابات الحب .هل نسيتم اغنيات السبعينات التي تتغازل بكلمة (ما أدري) ،والأغنية الشهيرة للمطرب المرحوم رياض احمد (احبك ليش ما ادري ) . اليوم اكتشفت بأن (ما أدري) اللعينة، لم تعد حكرا على شباب اليوم، فقد أصبحت كما يبدو ماركة مسجلة للجميع، يستخدمها السياسي العراقي لأهداف عديدة: الاختفاء وراء هذه الكلمة للحصانة، ويستخدمها الآخر اجبارا، والبعض الآخر يتمثلها مثل (الاطرش بالزفة)، بل أصبحت هذه الكلمة مصطلحا سياسيا عراقيا بامتياز، الكل ما يدري من هو الفاسد، والكل يتكلم بالسياسة وما يدري، وإذا تسأل أحدهم عن خراب العراق (ما يدري)، بل أن البعض منهم يقول صورني واني (ما أدري) وكأنهم لا يعلمون بالتقاطها. وما بين أدرى ولا أدرى في عراق اليوم، ما صنع الحداد، وما حفرت الأفاعي في بُطون الأرض. والمضحك ان كلمة (ما أدرى) تحولت الى هاشتاك يلهم المتابعين للشأن العراقي والناشطين، وأصبحت العبارة الأكثر شيوعا في أوساط المواطنين والمدونين، لتعكس صورة السياسي العراقي وانفصامه عن الواقع العراقي، وعدم قدرته على استيعاب المتغيرات، وما ستؤول اليه الأوضاع. ولعل أذكى تعليق كتبه مدون عراقي يقول (والله .. ما أدري انا عراقي)!

ازمة كبيرة

حدثني صديق صحفي في أربيل انه التقى وزيرا مهما في بغداد، وكانت هناك ازمة كبيرة في احدى الخدمات، وكان عليه ان يستجلي منه الموقف، ويحصل على المعلومات منه شخصيا، وتفاجأ الصديق انه كلما يسأله عن قضية في اختصاص الوزارة يقول له (والله… ما أدري)، ويقوم الوزير باستدعاء مدير مكتبه بهدف الإجابة عن الأسئلة، لكن بعض الأسئلة كانت تحتاج الى أجوبة تخصصية، فيتم احضار المدير العام المعني للإجابة عن السؤال، لكن المفاجأة ان المدير كان يجيب على بعض المعلومات، ثم يعتذر للوزير (أستاذ …ما أدري) لأنها من اختصاص المدير الفلاني. المهم، كما يقول صديقي الصحفي، خلال الجلسة التي استمرت ساعتين، كنت في البداية وحيدا مع الوزير، فأصبحت في نهاية الجلسة مع أربعة شخصيات، مدير المكتب ووكيل الوزارة واثنين من المدراء العامين. لكن اشطرهم كان مدير مكتبه لأنه صاحب خبرة في إحدى مكاتب الأحزاب الاقتصادية! وكانت الحصيلة النهائية معلومات شحيحة وفقيرة للغاية، وحصاد جميل من كلمة (ما أدري). ولأنني شغوف بمعرفة كتلة الوزير، فقد سألت صديقي الصحفي، أي كتلة ينتمي لها الوزير، فقال لي بسرعة دون تفكير، اعتقد انه من كتلة… ثم توقف قليلا للتفكير، وكأنه نسى كتلة الوزير، ليفاجأني بخبث (والله …ما أدري)!