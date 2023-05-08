دولة رخوة – مارد الحسون

[ماهي الدولة الرخوة )عرف الاقتصادي السويدي كونتر مردال والحائز على جائزة نوبل 1974الدولة الرخوة التي تضع القوانين ولاتطبقها ليس فقط لما فيها من ثغرات ولكن لا احد يحترم القانون ، فالكبار لايبالون به لان لديهم من المال والسلطة مايكفي ليحميهم والصغار يتلقون الرشاوي لغض البصر عنه، ورخاوة الدولة تشجع الفساد وانتشاره والفساد يزيدها رخاوه ، والفساد ينتشر في السلطتين التنفيذية والتشريعية حتى يصل الى القضاء والجامعات ويصبح الفساد في ظل الدولة الرخوة 1 / عدم احترام القانون 2 /ضعف ثقة المواطن بالقوانين.