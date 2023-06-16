دولة تعتزم بيع عدد من تماسيحها بعد تزايد هجماتها

وندهوك‭ (‬أ‭ ‬ف‭ ‬ب‭) -‬‮ ‬‭ ‬أعلنت‭ ‬الحكومة‭ ‬الناميبية‭ ‬لوكالة‭ ‬الصحافة‭ ‬الفرنسية‭ ‬الخميس‭ ‬أنها‭ ‬ستطرح‭ ‬للبيع‭ ‬نحو‭ ‬40‭ ‬تمساحاً،‭ ‬فيما‭ ‬ستُصدِر‭ ‬أذونات‭ ‬إضافية‭ ‬لقتل‭ ‬عدد‭ ‬من‭ ‬هذه‭ ‬الحيوانات،‭ ‬بعدما‭ ‬تزايدت‭ ‬هجماتها‭ ‬على‭ ‬البشر‭.‬

وقال‭ ‬وزير‭ ‬البيئة‭ ‬بوهامبا‭ ‬شيفيتا‭ ‬لوكالة‭ ‬فرانس‭ ‬برس‭ ‬إنّ‭ ‬القرار‭ ‬اتُّخذ‭ ‬عقب‭ ‬تزايد‭ ‬أعداد‭ ‬التماسيح‭ ‬في‭ ‬ناميبيا،‭ ‬وهو‭ ‬ما‭ ‬يمثّل‭ ‬مشكلة‭ ‬مرتبطة‭ ‬بالسلامة‭ ‬العامة‭.‬

وأضاف‭ “‬ركّزنا‭ ‬على مناطق‭ ‬عدّة‭ ‬تجاوز‭ ‬عدد‭ ‬التماسيح فيها‭ ‬ما‭ ‬يمكن‭ ‬لهذه‭ ‬المناطق‭ ‬تحمّله،‭ ‬فيما‭ ‬باتت‭ ‬هذه‭ ‬الحيوانات‭ ‬منتشرة‭ ‬على‭ ‬ضفاف‭ ‬الأنهر‭ ‬وتهاجم‭ ‬السكان‭”.‬

وأعلنت‭ ‬الوزارة‭ ‬في‭ ‬بيان‭ ‬الأربعاء‭ ‬أنّ‭ ‬40‭ ‬تمساحاً‭ ‬من‭ ‬أنهر‭ ‬في‭ ‬منطقتي‭ ‬كافانغو‭ ‬وزامبيزي‭ ‬في‭ ‬شمال‭ ‬شرق‭ ‬البلاد‭ ‬ستوضع‭ ‬في‭ ‬الأسر‭ ‬قبل‭ ‬بيعها‭ ‬ضمن‭ ‬مزاد‭.‬

وأفادت‭ ‬الحكومة‭ ‬بأنّ‭ ‬التماسيح‭ ‬ستُباع‭ ‬لأي‭ ‬طرف‭ ‬يُثبت‭ ‬أنه‭ ‬يملك‭ ‬موائل‭ ‬مناسبة‭ ‬لها،‭ ‬ويحوز‭ ‬المستندات‭ ‬القانونية‭ ‬لتصديرها‭.‬

وقال‭ ‬شيفيتا‭ “‬نراقب‭ ‬أيضاً‭ ‬المناطق‭ ‬التي‭ ‬سُجّلت‭ ‬فيها‭ ‬هجمات‭ ‬وسنزيد‭ ‬عدد‭ ‬الأذونات‭” ‬بقتلها‭. ‬وأوضح‭ ‬أنّ‭ ‬القرار‭ ‬يستند‭ ‬إلى‭ ‬دراسة‭ ‬أجريت‭ ‬على‭ ‬التماسيح‭ ‬بعد‭ ‬زيادة‭ ‬هجماتها على‭ ‬البشر‭.‬

ومنذ‭ ‬العام‭ ‬2019،‭ ‬دفعت‭ ‬الوزارة‭ ‬أكثر‭ ‬من‭ ‬2‭,‬3‭ ‬مليون‭ ‬دولار‭ ‬ناميبي‭ (‬نحو‭ ‬153‭ ‬ألف‭ ‬دولار‭) ‬كتعويضات‭ ‬للأسر‭ ‬المتضررة‭ ‬من‭ ‬هجمات‭ ‬التماسيح‭ ‬التي‭ ‬تسبّب‭ ‬بعضها‭ ‬في‮ ‬مصرع‭ ‬أشخاص‭. ‬