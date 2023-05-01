دولة تتحرك لإنقاذ طائر الكيوي الوطني

ويلينغتون‭ (‬أ‭ ‬ف‭ ‬ب‭) – ‬تتجول‭ ‬طيور‭ ‬الكيوي‭ ‬الرمزية‭ ‬لنيوزيلندا‭ ‬حول‭ ‬تلال‭ ‬ويلينغتون‭ ‬الخضراء‭ ‬للمرة‭ ‬الأولى‭ ‬منذ‭ ‬قرن،‭ ‬بعد‭ ‬حملة‭ ‬للقضاء‭ ‬على‭ ‬الحيوانات‭ ‬المفترسة‭ ‬الغازية‭ ‬من‭ ‬المناطق‭ ‬المحيطة‭ ‬بالعاصمة‭.‬

كانت‭ ‬نيوزيلندا‭ ‬قبل‭ ‬ألف‭ ‬عام‭ ‬جنة‭ ‬طيور‭ ‬حقيقية‭ ‬تسكنها‭ ‬كائنات‭ ‬مكسوة‭ ‬بالريش‭ ‬من‭ ‬كل‭ ‬الأنواع‭ ‬تتجول‭ ‬بحرية‭ ‬غير‭ ‬مكترثة‭ ‬بوجود‭ ‬ثدييات‭ ‬مفترسة‭.‬

وتسبب‭ ‬وصول‭ ‬مسافرين‭ ‬بولينيزيين‭ ‬في‭ ‬القرن‭ ‬الثالث‭ ‬عشر‭ ‬وأوروبيين‭ ‬بعد‭ ‬مئات‭ ‬السنوات‭ ‬في‭ ‬تغيير‭ ‬كل‭ ‬ذلك‭.‬

فقد‭ ‬أصبحت‭ ‬الجرذان‭ ‬تصطاد‭ ‬طيور‭ ‬الشكب‭ ‬والنوء‭ ‬فيما‭ ‬قتات‭ ‬الفئران‭ ‬من‭ ‬كل‭ ‬أنواع‭ ‬البذور‭ ‬والتوت‭ ‬المتوافرة‭ ‬بحيث‭ ‬لا‭ ‬يبقى‭ ‬شيء‭ ‬تأكله‭ ‬الطيور‭ ‬المحلية‭.‬

كذلك،‭ ‬قام‭ ‬حيوان‭ ‬البوسوم‭ ‬الذي‭ ‬جلب‭ ‬لفروه،‭ ‬بتجريد‭ ‬الأشجار‭ ‬من‭ ‬أوراقها‭. ‬تكاثرت‭ ‬الأرانب‭ ‬بسرعة‭ ‬كبيرة‭ ‬والتهمت‭ ‬المروج‭ ‬والمراعي‭.‬

وكما‭ ‬لو‭ ‬أن‭ ‬كل‭ ‬ذلك‭ ‬لم‭ ‬يكن‭ ‬كافيا،‭ ‬تسببت‭ ‬حيوانات‭ ‬القاقم‭ ‬التي‭ ‬تم‭ ‬استيرادها‭ ‬للقضاء‭ ‬على‭ ‬الأرانب،‭ ‬في‭ ‬القضاء‭ ‬على‭ ‬مجموعات‭ ‬طيور‭ ‬النمنم‭ ‬والقلاع‭ ‬والبوم‭ ‬والسمان،‭ ‬فيما‭ ‬انخفض‭ ‬عدد‭ ‬الطيور‭ ‬المحلية‭ ‬التي‭ ‬لا‭ ‬تطير‭ ‬مثل‭ ‬الكاكابو‭ ‬والكيوي‭.‬

وتقدر‭ ‬وزارة‭ ‬الحفظ‭ ‬أنه‭ ‬لم‭ ‬يتبق‭ ‬سوى‭ ‬حوالى‭ ‬70‭ ‬ألف‭ ‬طائر‭ ‬كيوي‭ ‬في‭ ‬نيوزيلندا‭.‬

ورغم‭ ‬أن‭ ‬هذا‭ ‬الطائر‭ ‬رمز‭ ‬وطني،‭ ‬فإن‭ ‬عدد‭ ‬قليل‭ ‬من‭ ‬النيوزيلنديين‭ ‬رأوه‭ ‬في‭ ‬البرية‭.‬

لكن‭ ‬أعدادها‭ ‬تعاود‭ ‬الارتفاع‭ ‬بفضل‭ ‬أكثر‭ ‬من‭ ‬90‭ ‬مبادرة‭ ‬مجتمعية‭ ‬تعمل‭ ‬على‭ ‬الصعيد‭ ‬الوطني‭ ‬لحمايتها،‭ ‬من‭ ‬بينها‭ “‬ذي‭ ‬كابيتل‭ ‬كيوي‭ ‬بروجكت‭”‬،‭ ‬وهي‭ ‬مؤسسة‭ ‬خيرية‭ ‬مدعومة‭ ‬بملايين‭ ‬الدولارات‭ ‬من‭ ‬منح‭ ‬حكومية‭ ‬وتبرعات‭ ‬خاصة‭.‬

‭- ‬علاقة‭ ‬خاصة‭ -‬

قال‭ ‬بول‭ ‬وورد‭ ‬مؤسس‭ ‬المشروع‭ ‬لوكالة‭ ‬فرانس‭ ‬برس‭ “‬منذ‭ ‬وصول‭ ‬البشر‭ ‬إلى‭ ‬نيوزيلندا،‭ ‬كانت‭ ‬لدينا‭ ‬علاقة‭ ‬خاصة‭ ‬بالكيوي‭”. ‬وأوضح‭ “‬انها‭ ‬محورية‭ ‬في‭ ‬أسطورة‭ ‬شعب‭ ‬الماوري‭. ‬إنها‭ ‬موجودة‭ ‬في‭ ‬كل‭ ‬شيء،‭ ‬من‭ ‬الرياضة‭ ‬إلى‭ ‬الدفاع،‭ ‬وحتى‭ ‬عندما‭ ‬نذهب‭ ‬إلى‭ ‬الخارج،‭ ‬يطلق‭ ‬علينا‭ ‬لقب‭ ‬الكيوي‭”. ‬وأضاف‭ “‬إنها‭ ‬قوية‭ ‬ومرنة‭ ‬وقابلة‭ ‬للتكيف،‭ ‬وهي‭ ‬الصفات‭ ‬التي‭ ‬نتميز‭ ‬بها‭ ‬كنيوزيلنديين،‭ ‬لكن‭ ‬معظمنا‭ ‬لم‭ ‬ير‭ ‬طيور‭ ‬الكيوي‭ ‬من‭ ‬قبل‭”.‬

يقدر‭ ‬وورد‭ ‬أن‭ ‬الكيوي‭ ‬البري‭ ‬جاب‭ ‬منطقة‭ ‬ويلينغتون‭ ‬آخر‭ ‬مرة‭ ‬قبل‭ ‬أكثر‭ ‬من‭ ‬قرن‭.‬

وتتطلب‭ ‬محاولة‭ ‬إنقاذها‭ ‬جهدا‭ ‬مستداما‭.‬

وكان‭ ‬على‭ ‬المؤسسة‭ ‬أن‭ ‬تتعامل‭ ‬أولا‭ ‬مع‭ ‬الحيوانات‭ ‬المفترسة‭ ‬التي‭ ‬تجوب‭ ‬الشجيرات‭.‬

ودعي‭ ‬مالكو‭ ‬الكلاب‭ ‬المحليون‭ ‬لحضور‭ ‬جلسات‭ ‬لتعليم‭ ‬حيواناتهم‭ ‬الأليفة‭ ‬الابتعاد‭ ‬عن‭ ‬الكيوي‭ ‬أثناء‭ ‬الخروج‭ ‬للتنزه‭. ‬ثم‭ ‬أعلنت‭ ‬المؤسسة‭ ‬الحرب‭ ‬على‭ ‬حيوانات‭ ‬القاقم‭. ‬فرغم‭ ‬أن‭ ‬الكيوي‭ ‬البالغ‭ ‬يمكنه‭ ‬محاربة‭ ‬القاقم‭ ‬باستخدام‭ ‬قائمتيه‭ ‬القويتين‭ ‬ومخالبه‭ ‬الحادة،‭ ‬فإن‭ ‬صغير‭ ‬الكيوي‭ ‬لا‭ ‬يمكنه‭ ‬ذلك،‭ ‬وفق‭ ‬وورد‭. ‬ووضعت‭ ‬المؤسسة‭ ‬4500‭ ‬مصيدة‭ ‬على‭ ‬مساحة‭ ‬تعادل‭ ‬43‭ ‬ألف‭ ‬ملعب‭ ‬كرة‭ ‬قدم‭ ‬على‭ ‬التلال‭ ‬المحيطة‭ ‬بويلينغتون‭. ‬وقد‭ ‬تمكّنت‭ ‬حتى‭ ‬الآن‭ ‬من‭ ‬الإيقاع‭ ‬بحوالى‭ ‬ألف‭ ‬من‭ ‬القاقم‭.‬

وفي‭ ‬تشرين‭ ‬الثاني‭/‬نوفمبر،‭ ‬أصبح‭ ‬عدد‭ ‬الحيوانات‭ ‬المفترسة‭ ‬منخفضا‭ ‬بما‭ ‬يكفي‭ ‬لإطلاق‭ ‬الدفعة‭ ‬الأولى‭ ‬من‭ ‬طيور‭ ‬الكيوي‭ ‬إلى‭ ‬البرية‭.‬

ونُقلت‭ ‬الطيور‭ ‬بعناية‭ ‬على‭ ‬مسافة‭ ‬500‭ ‬كيلومتر‭ ‬تقريبا‭ ‬من‭ ‬موقع‭ ‬تكاثر‭ ‬إلى‭ ‬مدرسة‭ ‬في‭ ‬ويلينغتون‭ ‬حيث‭ ‬أقيم‭ ‬احتفال‭ ‬تقليدي‭ ‬لاستقبالها‭.‬

وخيّم‭ ‬الصمت‭ ‬على‭ ‬الحضور‭ ‬عند‭ ‬رؤيتهم‭ ‬الكيوي‭ ‬للمرة‭ ‬الأولى‭. ‬وتظهر‭ ‬المتابعة‭ ‬المنتظمة‭ ‬أن‭ ‬الموجة‭ ‬الأولى‭ ‬تزدهر‭. ‬وقال‭ ‬وورد‭ “‬بعد‭ ‬شهرين‭ ‬من‭ ‬إطلاق‭ ‬الطيور،‭ ‬شعرنا‭ ‬بسعادة‭ ‬غامرة‭ ‬لاكتشاف‭ ‬أنها‭ ‬اكتسبت‭ ‬وزنا‭” ‬مضيفا‭ “‬ازداد‭ ‬وزن‭ ‬أحدها‭ ‬400‭ ‬غرام‭ (…) ‬هناك‭ ‬الكثير‭ ‬من‭ ‬الطعام‭ ‬لهذه‭ ‬الطيور‭ ‬على‭ ‬سفوح‭ ‬التلال‭”.‬

وأشار‭ ‬وورد‭ ‬إلى‭ ‬أن‭ ‬الهدف‭ ‬هو‭ ‬إطلاق‭ ‬250‭ ‬طائرا‭ ‬على‭ ‬مدى‭ ‬السنوات‭ ‬الخمس‭ ‬المقبلة‭. ‬وهو‭ ‬يريد‭ ‬أن‭ ‬تصبح‭ ‬زقزقتها‭ ‬المميزة‭ ‬جزءا‭ ‬من‭ ‬الحياة‭ ‬اليومية‭ ‬في‭ ‬ضواحي‭ ‬العاصمة‭.‬

قال‭ ‬وورد‭ “‬من‭ ‬واجبنا‭ ‬أن‭ ‬نعتني‭ ‬بالحيوان‭ ‬الذي‭ ‬منحنا‭ ‬اسمه‭”.‬