 دولة أوربية تحظر (تشات جي بي تي) بسبب انتهاك تشريعات البيانات

روما‭ (‬أ‭ ‬ف‭ ‬ب‭) – ‬أعلنت‭ ‬السلطات‭ ‬الإيطالية‭ ‬الجمعة‭ ‬حظر‭ ‬روبوت‭ ‬المحادثة‭ “‬تشات‭ ‬جي‭ ‬بي‭ ‬تي‭”‬،‭ ‬معللة‭ ‬قرارها‭ ‬بعدم‭ ‬احترام‭ ‬البرنامج‭ ‬التشريعات‭ ‬المتعلقة‭ ‬بالبيانات‭ ‬الشخصية،‭ ‬وبعدم‭ ‬وجود‭ ‬نظام‭ ‬للتحقق‭ ‬من‭ ‬عمر‭ ‬المستخدمين‭ ‬القصّر‭.‬

وأوضحت‭ ‬الهيئة‭ ‬الوطنية‭ ‬الإيطالية‭ ‬لحماية‭ ‬البيانات‭ ‬الشخصية‭ ‬في‭ ‬بيان‭ ‬أن‭ ‬هذا‭ ‬القرار‭ ‬الذي‭ ‬يُعمَل‭ ‬به‭ ‬فوراً‭ ‬يؤدي‭ ‬إلى‭ “‬تقييد‭ ‬موقت‭ ‬لقدرة‭ ‬المستخدمين‭ ‬الإيطاليين‭ ‬على‭ ‬معالجة‭ ‬بيانات‭” ‬شركة‭ “‬اوبن‭ ‬ايه‭ ‬آي‭” ‬التي‭ ‬ابتكرت‭ “‬تشات‭ ‬جي‭ ‬بي‭ ‬تي‭”.‬‮ ‬

وأبهرت‭ ‬المنصّة‭ ‬التي‭ ‬أُطلقت‭ ‬في‭ ‬تشرين‭ ‬الثاني‭/‬نوفمبر،‭ ‬المستخدمين‭ ‬بقدرتها‭ ‬على‭ ‬الإجابة‭ ‬بوضوح‭ ‬ودقّة‭ ‬على‭ ‬أسئلة‭ ‬صعبة،‭ ‬لا‭ ‬سيّما‭ ‬كتابة‭ ‬أغان‭ ‬أو‭ ‬شيفرات‭ ‬برمجية،‭ ‬وحتى‭ ‬النجاح‭ ‬في‭ ‬امتحانات‭. ‬ويمكن‭ ‬أيضاً‭ ‬استخدام‭ “‬تشات‭ ‬جي‭ ‬بي‭ ‬تي‭” ‬لكتابة‭ ‬رموز‭ ‬معلوماتية‭ ‬من‭ ‬دون‭ ‬الحاجة‭ ‬إلى‭ ‬امتلاك‭ ‬معرفة‭ ‬تقنية‭.‬

وأشارت‭ ‬الهيئة‭ ‬الإيطالية‭ ‬إلى‭ ‬أن‭ “‬تشات‭ ‬جي‭ ‬بي‭ ‬تي‭” ‬تعرّض‭ ‬في‭ ‬20‭ ‬آذار‭/‬مارس‭ “‬لفقدان‭ ‬بيانات‭ (‬خرق‭ ‬بيانات‭) ‬متعلقة‭ ‬بمحادثات‭ ‬المستخدمين‭ ‬والمعلومات‭ ‬المتعلقة‭ ‬بمدفوعات‭ ‬المشتركين‭ ‬في‭ ‬الخدمة‭ ‬المدفوعة‭”. ‬وأخذت‭ ‬الهيئة‭ ‬على‭ “‬تشات‭ ‬جي‭ ‬بي‭ ‬تي‭”‬‮ ‬عدم‭ ‬وجود‭ ‬مذكرة‭ ‬معلومات‭ ‬للمستخدمين‭ ‬الذين‭ ‬تجمع‭ “‬أوبن‭ ‬إيه‭ ‬آي‭” ‬بياناتهم،‭ ‬والأهم‭ ‬عدم‭ ‬وجود‭ ‬أساس‭ ‬قانوني‭ ‬يبرر‭ ‬الجمع‭ ‬الجماعي‭ ‬للبيانات‭ ‬الشخصية‭ ‬وتخزينها‭ ‬لغرض‭ +‬تدريب‭+ ‬خوارزميات‭ ‬تشغيل‭ ‬المنصة‭”.‬

كذلك‭ ‬أخذت‭ ‬الهيئة‭ ‬الإيطالية‭ ‬على‭ ‬روبوت‭ ‬المحادثة‭ ‬المخصص‭ ‬مبدئياً‭ ‬لمن‭ ‬تزيد‭ ‬أعمارهم‭ ‬عن‭ ‬13‭ ‬عاماً‭ “‬عدم‭ ‬وجود‭ ‬أي‭ ‬أداة‭ ‬للتحقق‭ ‬من‭ ‬عمر‭ ‬المستخدمين،‭ ‬ما‭ ‬يعرّض‭ ‬القاصرين‭ ‬إلى‭ ‬إجابات‭ ‬قد‭ ‬لا‭ ‬تكون‭ ‬ملائمة‭ ‬على‭ ‬الإطلاق‭ ‬لمستوى‭ ‬نموّهم‭”.‬

وطلبت‭ ‬الهيئة‭ ‬من‭ “‬أوبن‭ ‬إيه‭ ‬آي‭” ‬إبلاغها‭ “‬في‭ ‬غضون‭ ‬20‭ ‬يوماً‭ ‬‮ ‬بالإجراءات‭ ‬المتخذة‭” ‬لمعالجة‭ ‬هذا‭ ‬الوضع،‭ “‬تحت‭ ‬طائلة‭ ‬عقوبة‭ ‬تصل‭ ‬إلى‭ ‬20‭ ‬مليون‭ ‬يورو‭ ‬أو‭ ‬ما‭ ‬يصل‭ ‬إلى‭ ‬4‭ ‬في‭ ‬المئة‭ ‬من‭ ‬حجم‭ ‬المبيعات‭ ‬العالمية‭ ‬السنوية‭”.‬

ويأتي‭ ‬هذا‭ ‬الإعلان‭ ‬بعد‭ ‬أيام‭ ‬من‭ ‬تحذير‭ ‬وكالة‭ ‬الشرطة‭ ‬الأوروبية‭ “‬يوروبول‭” ‬الاثنين‭ ‬من‭ ‬خطر‭ ‬أن‭ ‬يستغلّ‭ ‬مجرمون‭ ‬منصّة‭ “‬تشات‭ ‬جي‭ ‬بي‭ ‬تي‭” ‬للذكاء‭ ‬الاصطناعي‭ ‬لممارسة‭ ‬عمليات‭ ‬احتيال‭ ‬أو‭ ‬ارتكاب‭ ‬جرائم‭ ‬سيبرانية‭.‬

ومن‭ ‬التصيّد‭ ‬الإلكتروني‭ ‬إلى‭ ‬التضليل‭ ‬مروراً‭ ‬بالبرمجيات‭ ‬الخبيثة،‭ ‬قد‭ ‬يسارع‭ ‬أشخاص‭ ‬سيّئو‭ ‬النوايا‭ ‬لاستغلال‭ ‬القدرات‭ ‬السريعة‭ ‬التطوّر‭ ‬لروبوتات‭ ‬الدردشة،‭ ‬وفق‭ ‬تقرير‭ ‬جديد‭ ‬لوكالة‭ ‬الشرطة‭ ‬الأوروبية‭. ‬وقّع‭ ‬إيلون‭ ‬ماسك‭ ‬ومئات‭ ‬الخبراء‭ ‬العالميين‭ ‬الأربعاء‭ ‬عريضة‭ ‬دعوا‭ ‬فيها‭ ‬إلى‭ ‬وقف‭ ‬لستة‭ ‬أشهر،‭ ‬تطوير‭ ‬برامج‭ ‬للذكاء‭ ‬الاصطناعي‭ ‬أقوى‭ ‬من‭ “‬تشات‭ ‬جي‭ ‬بي‭ ‬تي‭ ‬4‭” ‬الذي‭ ‬أطلقته‭ ‬شركة‭ “‬اوبن‭ ‬ايه‭ ‬آي‭” ‬في‭ ‬منتصف‭ ‬آذار‭/‬مارس،‭ ‬مشيرين‭ ‬إلى‭ ‬ما‭ ‬تحمله‭ ‬هذه‭ ‬البرامج‭ ‬من‭ “‬مخاطر‭ ‬كبيرة‭ ‬على‭ ‬البشرية‭”.‬