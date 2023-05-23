دوقة‭ ‬أدنبرة‭ ‬في‭ ‬ضيافة‭ ‬بغداد

بغداد- الزمان: استقبل رئيس الحكومة العراقية محمد شياع السوداني، ورئيس الجمهورية عبد اللطيف جمال رشيد، كل على حده، دوقة أدنبرة، صوفي هيلين ريس، بحضور السفير البريطاني لدى العراق، مارك برايسون ريتشاردسون وتسلم رشيد، رسالة خطيّة من الملك تشارلز الثالث ملك المملكة المتحدة، في اثناء استقباله وزوجته شاناز إبراهیم أحمد، في قصر بغداد، دوقة أدنبرة، صوفي. وأعرب الملك تشارلز، في رسالته، عن «الشكر للعراق لحضور رئيسه مراسم حفل التتويج لتولي عرش المملكة المتحدة في كاتدرائية وستمنستر في لندن، مطلع الشهر الحالي». وأكد الملك تشارلز الثالث في الرسالة، أن «المملكة المتحدة والعراق تربطهما وتجمعهما علاقات صداقة تاريخية طويلة الأمد ومميزة»، معبرا عن أمله في أن «تتعزز تلك العلاقات الوثيقة القائمة على الروابط التاريخية بين البلدين، وإقامة شراكات حديثة يمكن من خلالها العمل معاً لمواجهة التحديات الماثلة أمام الجميع بما فيها تغيرات المناخ، والأمن العالمي وحقوق الإنسان».