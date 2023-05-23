دوقة‭ ‬أدنبرة‭ ‬في‭ ‬ضيافة‭ ‬بغداد

بغداد‭- ‬الزمان‭:‬‭ ‬استقبل‭ ‬رئيس‭ ‬الحكومة‭ ‬العراقية‭ ‬محمد‭ ‬شياع‭ ‬السوداني،‭ ‬ورئيس‭ ‬الجمهورية‭ ‬عبد‭ ‬اللطيف‭ ‬جمال‭ ‬رشيد،‭ ‬كل‭ ‬على‭ ‬حده،‭ ‬دوقة‭ ‬أدنبرة،‭ ‬صوفي‭ ‬هيلين‭ ‬ريس،‭ ‬بحضور‭ ‬السفير‭ ‬البريطاني‭ ‬لدى‭ ‬العراق،‭ ‬مارك‭ ‬برايسون‭ ‬ريتشاردسون‭ ‬وتسلم‭ ‬رشيد،‭ ‬رسالة‭ ‬خطيّة‭ ‬من‭ ‬الملك‭ ‬تشارلز‭ ‬الثالث‭ ‬ملك‭ ‬المملكة‭ ‬المتحدة،‭ ‬في‭ ‬اثناء‭ ‬استقباله‭ ‬وزوجته‭ ‬شاناز‭ ‬إبراهیم‭ ‬أحمد،‭ ‬في‭ ‬قصر‭ ‬بغداد،‭ ‬دوقة‭ ‬أدنبرة،‭ ‬صوفي‭. ‬وأعرب‭ ‬الملك‭ ‬تشارلز،‭ ‬في‭ ‬رسالته،‭ ‬عن‭ ‬‮«‬الشكر‭ ‬للعراق‭ ‬لحضور‭ ‬رئيسه‭ ‬مراسم‭ ‬حفل‭ ‬التتويج‭ ‬لتولي‭ ‬عرش‭ ‬المملكة‭ ‬المتحدة‭ ‬في‭ ‬كاتدرائية‭ ‬وستمنستر‭ ‬في‭ ‬لندن،‭ ‬مطلع‭ ‬الشهر‭ ‬الحالي‮»‬‭. ‬وأكد‭ ‬الملك‭ ‬تشارلز‭ ‬الثالث‭ ‬في‭ ‬الرسالة،‭ ‬أن‭ ‬‮«‬المملكة‭ ‬المتحدة‭ ‬والعراق‭ ‬تربطهما‭ ‬وتجمعهما‭ ‬علاقات‭ ‬صداقة‭ ‬تاريخية‭ ‬طويلة‭ ‬الأمد‭ ‬ومميزة‮»‬،‭ ‬معبرا‭ ‬عن‭ ‬أمله‭ ‬في‭ ‬أن‭ ‬‮«‬تتعزز‭ ‬تلك‭ ‬العلاقات‭ ‬الوثيقة‭ ‬القائمة‭ ‬على‭ ‬الروابط‭ ‬التاريخية‭ ‬بين‭ ‬البلدين،‭ ‬وإقامة‭ ‬شراكات‭ ‬حديثة‭ ‬يمكن‭ ‬من‭ ‬خلالها‭ ‬العمل‭ ‬معاً‭ ‬لمواجهة‭ ‬التحديات‭ ‬الماثلة‭ ‬أمام‭ ‬الجميع‭ ‬بما‭ ‬فيها‭ ‬تغيرات‭ ‬المناخ،‭ ‬والأمن‭ ‬العالمي‭ ‬وحقوق‭ ‬الإنسان‮»‬‭. ‬

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