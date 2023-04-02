دور صناعة الساعات الفاخرة تتكيف مع زمن الجيل الجديد

جنيف‭ (‬أ‭ ‬ف‭ ‬ب‭) – ‬تحرص‭ ‬دور‭ ‬صناعة‭ ‬الساعات‭ ‬الفاخرة‭ ‬على‭ ‬مواكبة‭ ‬الزمن‭ ‬من‭ ‬خلال‭ ‬وسائل‭ ‬عدة،‭ ‬منها‭ ‬تطبيقات‭ ‬على‭ ‬الشبكات‭ ‬الاجتماعية‭ ‬كـ‭”‬سنابتشات‭” ‬وإتاحة‭ ‬الدفع‭ ‬بواسطة‭ ‬عملة‭ ‬بيتكوين‭ ‬المشفّرة،‭ ‬سعياً‭ ‬منها‭ ‬إلى‭ ‬جذب‭ ‬المراهقين‭ ‬المنتمين‭ ‬إلى‭ “‬الجيل‭ ‬زي‭” ‬والشباب‭ ‬من‭ “‬جيل‭ ‬الألفية‭”‬،‭ ‬وجعلهم‭ ‬محركاً‭ ‬قوياً‭ ‬لنموّ‭ ‬هذا‭ ‬القطاع‭.‬‮ ‬

ويهتم‭ ‬أبناء‭ “‬جيل‭ ‬الألفية‭” ‬المولودين‭ ‬بين‭ ‬1980‭ ‬و1997‭ ‬وأبناء‭ “‬الجيل‭ ‬زي‭” ‬المولودين‭ ‬بين‭ ‬عامي‭ ‬1997‭ ‬و2010‭ ‬باكراً‭ ‬بالماركات‭ ‬الفاخرة،‭ ‬ويتوقع‭ ‬أن‭ ‬يزيد‭ ‬إنفاقهم‭ ‬ثلاث‭ ‬مرات‭ ‬أسرع‭ ‬من‭ ‬الأجيال‭ ‬الأخرى‭ ‬بحلول‭ ‬سنة‭ ‬2030،‭ ‬بحسب‭ ‬دراسة‭ ‬أجراها‭ ‬الاتحاد‭ ‬الإيطالي‭ ‬للماركات‭ ‬الفاخرة‭ “‬ألتاغامّا‭” ‬وشركة‭ “‬باين‭ ‬أند‭ ‬كومباني‭” ‬الاستشارية‭.‬

وفي‭ ‬معرض‭ “‬ووتشز‭ ‬أند‭ ‬ووندرز‭” ‬الذي‭ ‬تشارك‭ ‬فيه‭ ‬48‭ ‬من‭ ‬أبرز‭ ‬ماركات‭ ‬الساعات‭ ‬ويستمر‭ ‬إلى‭ ‬الأحد‭ ‬في‭ ‬جنيف،‭ ‬أدرك‭ ‬صانعو‭ ‬الساعات‭ ‬السويسريون جيداً‭ ‬هذا‭ ‬المنحى‭.‬

وشدد‭ ‬رئيس‭ “‬رولكس‭”‬‮ ‬جان‭- ‬فريديريك‭ ‬دوفور‭ ‬في‮ ‬‭ ‬مؤتمر‭ ‬صحافي‮ ‬‭ ‬خلال‭ ‬المعرض‭ ‬على‭ ‬أهمية‭ ‬أن‭ ‬تُبيّن‭ ‬الشركات‭ “‬مرة‭ ‬واحدة‭ ‬سنوياً‭ ‬أن‭ ‬وضع‭ ‬الساعة‭ ‬لا‭ ‬يزال‭ ‬على‭ ‬الموضة‭ ‬بل‭ ‬إنه‭ ‬أمر‭ ‬يناسب‭ ‬جيل‭ ‬الشباب‭”‬،‭ ‬معتبراً‭ ‬أن‭ ‬على‭ ‬القطاع‭ ‬جذب‭ ‬هذا‭ ‬الجيل‭ “‬الذي‭ ‬يرى‭ ‬كل‭ ‬شيء‭ ‬من‭ ‬خلال‭ ‬الشاشات‭”. ‬وفي‭ ‬جناح‭ ‬مخصص‭ ‬للابتكارات،‭ ‬راحت‭ ‬ممثلة‭ ‬عن‭ “‬سنابتشات‭” ‬تقدّم‭ ‬شرحاً‭ ‬عن‭ ‬تطبيق‭ ‬يتيح‭ ‬تجربة‭ ‬الساعات‭ ‬افتراضياً‭ ‬على‭ ‬هاتف‭ ‬ذكي‭ ‬أو‭ ‬جهاز‭ ‬لوحي‭. ‬وتتكيف‭ ‬الصورة‭ ‬مع‭ ‬معصم‭ ‬المستخدم‭ ‬لتجربة‭ ‬الموديلات‭ ‬الرئيسية‮ ‬‭ ‬في‭ ‬تشكيلة‭ “‬كارتييه‭” ‬أو‭ ‬اختيار‭ ‬ألوان‭ ‬ساعات‭ “‬أوبلو‭”. ‬وتوجهت‭ ‬دار‭ “‬إرميس‭” ‬في‭ ‬جناحها‭ ‬إلى‭ ‬الجيل‭ ‬الجديد‭ ‬من‭ ‬خلال‭ ‬مجموعة‭ ‬رسوم‭ ‬للساعات‭ ‬مستوحاة‭ ‬من‭ ‬مربعاتها‭ ‬الحريرية،‭ ‬أحدها‭ ‬يمثل‭ ‬أميرة‭ ‬على‭ ‬حصان‮ ‬‭ ‬تلتقط‭ ‬صورة‭ “‬سلفي‭” ‬ذاتية‭.‬

رأى‮ ‬‭ ‬المحلل‭ ‬في‭ ‬شركة‭ “‬‮ ‬فونتوبل‭” ‬جان‭ ‬فيليب‭ ‬بيرستشي‭ ‬في‭ ‬دراسة‭ ‬أن‮ ‬‭”‬هذا‭ ‬الجيل‭ ‬الشاب،‭ ‬خلافاً‭ ‬للاعتقاد‭ ‬السائد،‭ ‬يتمتع‭ ‬بقوة‭ ‬اقتصادية‭ ‬أكبر‭ ‬من‭ ‬الأجيال‭ ‬السابقة‭”. ‬وأضاف‭ “‬إنهم‭ ‬يكسبون‭ ‬أكثر،‭ ‬ويدخرون‭ ‬أكثر‭ ‬ويستثمرون‭ ‬في‭ ‬سن‭ ‬مبكرة‭”.‬

وقدّر‭ ‬بـ‭”‬أكثر‭ ‬من‭ ‬80‭ ‬الف‮ ‬‭ ‬مليار‭ ‬دولار‭ ‬بينها‭ ‬نحو‮ ‬73600‭ ‬مليار‭ ‬دولار‭ ‬في‭ ‬الولايات‭ ‬المتحدة‭ ‬وحدها‭” ‬قيمة‭ ‬الأموال‭ ‬والممتلكات‭ ‬التي‭ ‬ستنتقل‭ ‬إلى‭ “‬جيل‭ ‬الألفية‭” ‬و‭”‬الجيل‭ ‬زي‭” ‬خلال‭ ‬العقدين‭ ‬المقبلين‭.‬‮ ‬

ومع‭ ‬ذلك،‭ ‬يجد‭ ‬هذا‭ ‬الجيل‭ ‬على‭ ‬المدى‭ ‬القريب‭ ‬صعوبة‭ ‬في‮ ‬العثور‭ ‬على‭ ‬سكن‭ ‬في‭ ‬ظل‭ ‬ارتفاع‭ ‬أسعار‭ ‬العقارات،‭ ‬وفق‭ ‬ما‭ ‬أشار‭ ‬محللون‭ ‬من‭ ‬شركة‭ “‬مورغان‭ ‬ستانلي‭” ‬لاحظوا‭ ‬أن‭ ‬نحو‭ ‬نصف‭ ‬الشباب‭ ‬الأميركيين‭ ‬الراشدين‭ ‬الذين‭ ‬تراوح‭ ‬أعمارهم‭ ‬بين‭ ‬18‭ ‬و29‭ ‬عاماً‭ ‬لا‭ ‬يزالون‭ ‬يعيشون‭ ‬مع‭ ‬والديهم‭ ‬بحسب‭ ‬التعداد‭ ‬السكاني‭ ‬في‭ ‬الولايات‭ ‬المتحدة،‭ “‬وهو‭ ‬مستوى‭ ‬غير‭ ‬مسبوق‭ ‬منذ‭ ‬أربعينات‭” ‬القرن‭ ‬العشرين‭.‬‮ ‬

واستنتج‭ ‬المحللون أن‭ “‬لدى‭ ‬الشباب،‭ ‬رغم‭ ‬عجزهم‭ ‬عن‭ ‬دفع‭ ‬بدلات‭ ‬الإيجار،‭ ‬المزيد‭ ‬من‭ ‬الدخل‭ ‬المتاح‭ ‬للإنفاق‭ ‬على‭ ‬السلع‭ ‬الفاخرة‭”.‬

وقال رئيس‭ ‬دار‭ “‬آش‭ ‬موزير‭” ‬إدوار‭ ‬ميلان‮ ‬‭ ‬لوكالة‭ ‬فرانس‭ ‬برس‭ ‬إن‭ ‬فئة‭ ‬من‭ ‬الزبائن‭ “‬أصغر‭ ‬سناً‭ ‬وأكثر‭ ‬تعلقاً‭ ‬بالتقنيات‭ ‬الرقمية‭” ‬تبرز‭ ‬في‭ ‬آسياً‭ ‬حيث‭ ‬الثروات‭ ‬الكبيرة‭.‬

وأفاد‭ ‬بأن‭ ‬مصدر‭ “‬أكثر‭ ‬من‭ ‬50‭ ‬في‭ ‬المئة‭ ‬من‭ ‬المبيعات‭ ‬في‭ ‬الصين‭” ‬هو‭ “‬الجيل‭ ‬زي‭” ‬و‭”‬جيل‭ ‬الألفية‭”.‬

وهذه‭ ‬الماركة‭ ‬التي‭ ‬دخلت‭ ‬عالم‭ “‬ميتافرس‭”‬،‭ ‬باعت‭ ‬أيضاً‭ ‬منتجات‭ ‬سدد‭ ‬الشارون‭ ‬ثمنها‭ ‬بواسطة‭ ‬البيتكوين،‭ ‬منها‭ ‬ساعة‭ ‬بسعر‭ ‬350‭ ‬ألف‭ ‬فرنك‭ ‬سويسري‭ ‬‭(‬نحو‭ ‬380‭ ‬ألف‭ ‬دولار‭) ‬بيعت‭ ‬لقاء‭ ‬10‭ ‬بيتكوين‭. ‬ويقول‭ ‬ميلان‭ “‬لقد‭ ‬قمنا‭ ‬بتصوير‭ ‬الصفقة‭”.‬

ولاحظ‭ ‬محللو‭ “‬ستانلي‭ ‬مورغان‭” ‬أن‭ ‬الموديلات‭ ‬الرئيسية‭ ‬لكبرى‭ ‬الماركات‭ ‬تلقى‭ “‬إقبالاً‭ ‬خاصاً‭” ‬لدى‭ ‬هذا‭ ‬أبناء‭ ‬هذا‭ ‬الجيل‭ ‬الذين‭ ‬يولون‭ ‬أهمية‭ ‬كبيرة‭ ‬لنشر‭ ‬صور‭ ‬ما‭ ‬يشترونه‭ ‬عبر‭ ‬انستغرام‭.‬‮ ‬

وأوضح المحللون‭ ‬أن‭ ‬هذا‭ ‬الجيل‭ ‬يرغب‭ ‬في‭ ‬منتجات‭ “‬يمكن‭ ‬تمييزها‭ ‬فوراً‭” ‬وخصوصاً‭ ‬في‭ ‬ما‭ ‬يتعلق‭ ‬بالساعات‭ ‬التي‭ “‬يمكن‭ ‬إبراز‭ ‬شعارات‭ ‬الماركات‭ ‬أو‭ ‬الأحرف‭ ‬التي‭ ‬ترمز‭ ‬إليها‭ ‬بدرجة‭ ‬أقل‭ ‬مما‭ ‬هو‭ ‬متاح‭ ‬في‭ ‬السلع‭ ‬الجلدية‭ ‬أو‭ ‬الملابس‭ ‬الجاهزة‭”.‬

وقال‭ ‬الفرنسي‭ ‬كريستوف‭ ‬أوبّ‮ ‬الذي‭ ‬يعيش‭ ‬في‭ ‬أستراليا‮ ‬‭ ‬حيث‭ ‬أسس‭ ‬العلامة‭ ‬التجارية‭ “‬بازول‭” ‬بعد‭ ‬مسيرة‭ ‬مهنية‭ ‬في‭ ‬صناعة‭ ‬الساعات‭ ‬في‭ ‬سويسرا‭ ‬إن‭ ‬‭”‬البعض‭ ‬يرغب،‭ ‬على‭ ‬العكس‭ ‬من‭ ‬ذلك،‭ ‬في‭ ‬التميز‭ ‬بساعة‭ ‬لا‭ ‬يمتلكها‭ ‬الآخرون‭”.‬‮ ‬

ويحرص‭ ‬أوبّ‭ ‬دائماً‭ ‬على‭ ‬أن‭ ‬تتضمن‭ ‬ساعاته‭ ‬التي‭ ‬يصنعها‭ ‬في‭ ‬سويسرا‭ ‬ما‭ ‬يرمز‭ ‬إلى‭ ‬أستراليا‭.‬

وقال‭ ‬أوبّ‭ “‬خسرنا‭ ‬هذا‭ ‬الجيل‭ ‬بسبب‭ ‬الهواتف‭ ‬المحمولة،‭ ‬لكننا‭ ‬استرجعناه‭ ‬بفضل‭ ‬ساعة‭ ‬أبل‭”. ‬واستعان‭ ‬الفرنسي‭ ‬اخيراً‭ ‬بنجوم‭ ‬شبكات‭ ‬التواصل‭ ‬الاجتماعي‭ ‬لبيع‭ ‬موديل‭ ‬يبلغ‭ ‬سعره‭ ‬1200‭ ‬دولار‭ ‬عبر‭ ‬الإنترنت‭.‬‮ ‬

وأكد‭ ‬أوبّ‭ ‬أن‭ ‬الشباب‭ “‬عادوا‭ ‬الى‭ ‬عادة‭ ‬وضع‭ ‬شيء‭ ‬ما‭ ‬على‭ ‬المعصم‭ ‬مع‭ ‬الساعات‭ ‬المتصلة‭ ‬عبر‭ ‬الانترنت،‭ ‬أما‭ ‬الآن‭ ‬فباتوا‭ ‬يرغبون‭ ‬في‭ ‬شيء‭ ‬آخر‭”.‬