دور النشر العربية والعالمية تجتمع في معرض ابو ظبي للكتاب

دبي – علاء الخطيب

ينطلق معرض ابو ظبي للكتاب بمشاركة أكثر من 1300 دار نشر من 90 بلداً إلى جانب مجموعة من المثقفين والأدباء والمفكرين والفنانين وكبار الناشرين العرب والعالميين.

ويوفر المعرض باقة من التجارب المهنية والثقافية والفكرية والتعليمية والترفيهية، من برامج الشركاء وفعاليات توقيع الكتب، وورش العمل الإبداعية، إلى العروض الفنية والموسيقية الحية.

وقال رئيس دائرة الثقافة والسياحة محمد خليفة المبارك: “نحن نحتفل اليوم بمرور أكثر من ثلاثة عقود على تنظيم معرض أبوظبي الدولي للكتاب، هذا الحدث الثقافي الرائد للإمارة، والعنصر المهم في الرؤية الإستراتيجية لإمارة أبوظبي، التي تعتبر أن الصناعات الثقافية والإبداعية محفّزات رئيسة للنمو والتنوّع الاقتصادي والاجتماعي فيها”.

وأضاف: “نحن على ثقة أنّ المعرض في دورته هذا العام سيؤثر إيجابياً على قطاعات النشر الإقليمية والدولية، حيث يقدم فرصاً وشراكات جديدة مع صناع وقادة النشر من جميع أنحاء العالم”.

وأكد الدكتور علي بن تميم، رئيس مركز أبوظبي للغة العربية، أنّه وبينما نحن نحتفي بمرور أكثر من ثلاثة عقود على انطلاق معرض أبوظبي الدولي للكتاب، نؤكد نجاحه في ترسيخ مكانة الإمارة العالمية كحاضنة للإبداع والمبدعين في المجالات كافة، ويعزز حضورها الدولي كعاصمة ثقافية رائدة تجتمع على أرضها مختلف الثقافات والحضارات للتلاقي والحوار البنّاء الذي يدفع باتجاه إثراء الحِراك الثقافي المحلي والإقليمي والعالمي على حدّ سواء. وفي هذه الدورة سنعمل على إحياء شغف الجمهور بالكلمة المكتوبة وتمكينهم بالمعرفة والإبداع إلى جانب العمل على تسهيل نمو وتطور قطاع النشر. فهذه الدورة من معرض أبوظبي الدولي للكتاب ستؤكد على دور الثقافة والكتب في النهوض بالمجتمعات وبناء جسور التواصل بين جميع الثقافات والحضارات باعتباره الرهان طويل الأمد، إلى جانب تسلّيط الضوء على ألمانيا الدولة ضيف الشرف احتفاءً بتعاونها الثقافي والفكري مع العالم العربي.

وأضاف: تحتفي هذه الدورة بمفهوم الاستدامة كفكرة محورية، تماشياً مع إعلان دولة الإمارات العربية المتحدة 2023 عاماً للاستدامة، وقبيل استضافة مؤتمر الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ (كوب 28) خلال شهر نوفمبر 2023، حيث تحتضن فعاليات وجلسات نقاشية حول الاستدامة بمفهومها الواسع، مع التركيز على الاستدامة في صناعة النشر.

ويشارك في دورة هذا العام نخبة من الشخصيات الثقافية والأدبية على المستويين العربي والعالمي، الذين سيشاركون في أكثر من 400 فعالية ثقافية، تضم جلسات وندوات فكرية وأدبية، تجمع حولها نخبة من أبرز الأدباء، والكتّاب، والمفكرين العرب والعالميين، واثنين من الحائزين على جائزة نوبل، الذين يسلطون الضوء على جملة من المعارف المتنوعة في حقول تثري تجربة الزوّار، وتنمّي حصيلة معارفهم ومداركهم، إلى جانب الأمسيات الشعرية لعدد من الشعراء، وحفلات توقيع كُتب لـ 80 مؤلفاً.

• تركيا والعالم العربي

تركيا ستكون ضيف شرف المعرض ببرامج وفعاليات وندوات تبحث التبادل الثقافي بين تركيا والعالم العربي، وسبل تعزيز الحوار بينهما. ويتناول البرنامج تاريخ الأدب التركي، والشعر العربي والتركي، والترجمات الأدبية بين اللغتين، ويمنح الزوّار فرصة المشاركة في الحوارات والندوات حول موضوعات عدة منها «النساء تغيّر قواعد اللعبة» و«الفلسفة للأطفال» و«ثقافة الطهي التركية»، والاستماع إلى مؤلّفين مشهورين مثل بشير أيفاز أوغلو، ومحمد حقي صوتشين. ويضم الجناح التركي الخاص عدداً من أبرز الناشرين والشركاء، من بينهم وزارة الثقافة والسياحة التركية وغرفة تجارة إسطنبول.

• المؤتمر الدولي للنشر

من جهة أخرى، يعقد «المؤتمر الدولي للنشر العربي والصناعات الإبداعية» فعاليات دورته الثانية يومي 21 و22 مايو في مركز أبو ظبي الوطني للمعارض بالتزامن مع «معرض أبوظبي الدولي للكتاب»، مسلطاً الضوء على أحدث التوجهات في قطاع النشر وتطوير المحتوى العربي والصناعات الثقافية والإبداعية عبر سلسلة من العروض التقديمية وحلقات النقاش وفعّاليات التواصل وورش العمل، مع التركيز على موضوع «تطويع السرد القصصي».

ويبحث المؤتمر أدب الخيال العلمي العربي والتعليم الترفيهي والتقنيات الناشئة، ويرحب بنخبة من المتحدّثين في مجال القصص المصوّرة والذكاء الاصطناعي.

• مفكرون عالميون

سيتمكن زوار المعرض من الاستماع إلى عدد من المفكرين والأدباء والفنانين العالميين، بمن فيهم مات ريدلي، مؤلّف كتاب «المتفائل العقلاني» وكتاب «كيف يعمل الابتكار»، وخبيرة أخلاقيات التكنولوجيا د. كاريسا فيليز، التي تتناول في محاضرتها كيف نحافظ على خصوصياتنا في عالم التكنولوجيا، والمخرج علي تبريزي، الذي يتحدّث عن فيلمه الوثائقي «مؤامرة على البحار»، المُصنف ضمن أكثر 10 أفلام وثائقية مشاهدة على شبكة نتفليكس في 2021.

ويعود البرنامج المهني مجدداً إلى المعرض عبر أكثر من 40 فعالية من بينها جلسات حوارية تتناول التسويق والترجمة والشراكات وتطوير المحتوى والنشر، بمشاركة خبراء من مختلف مجالات النشر ومنصات التواصل الاجتماعي والتسويق، والذين يبحثون موضوعات الاستدامة في صناعة النشر، والذكاء الاصطناعي، والنشر الإلكتروني، والنشر الذاتي. وتتميز هذه الدورة بالحضور الكبير للشباب في كافة الفعاليات، بما في ذلك البرنامج الثقافي والمهني، والبرامج الإبداعية.

ويُولي المعرض أهمية خاصة لبرامج الأطفال والناشئة التي تشغل مساحتها الأكبر في تاريخ الحدث، مع تقديم قائمة رائعة من الأنشطة والعروض على مدار اليوم، من الجلسات القرائية وورش عمل لمؤلّفين ورسّامين للأطفال، إلى عروض مسرح العلوم وغيرها.

• الشخصية المحورية

يحتفي المعرض أيضاً بإنجازات الفيلسوف العربي من القرن الرابع عشر ابن خلدون، مؤسّس علم الاجتماع، باعتباره «الشخصية المحورية» لهذه الدورة من خلال مناقشات تاريخية وفلسفية وأدبية تركّز على أعماله وتراثه. وتضم قائمة المتحدثين نخبة من النقّاد والأساتذة والمؤرّخين مثل المؤرخ وعالم الآثار التونسي د. إبراهيم شبوح الذي عُرف باهتمامه بتحقيق أعمال ابن خلدون، والفيلسوف والمفكر د. أحمد برقاوي، والكاتب البريطاني أنتوني ساتين.

و قال سعيد حمدان الطنيجي المدير التنفيذي للمعرض أن النسخة الثانية من المؤتمر الدولي للنشر العربي والصناعات الإبداعية يومي 21 و22 مايو الجاري ستنظم في مركز أبوظبي الوطني للمعارض «أدنيك»، ضمن فعاليات الدورة الـ32 من معرض أبوظبي الدولي للكتاب. ويركّز المؤتمر على موضوع «تطويع السرد القصصي»، بمشاركة نخبة كبيرة من الناشرين والمترجمين وصنّاع المحتوى وروّاد الأعمال من المنطقة والعالم.

كما توفر دورة هذا العام باقة من الفعاليات المُلهمة على مدار يومين، مع ورش عمل مهنية إضافية تحتضن عدداً من الخبراء والرواد، إلى جانب معرض جديد يسلط الضوء على الاستخدامات المبتكرة لتقنيات السرد القصصي عبر مختلف الوسائط من الألعاب إلى الكتب الصوتية. ويحظى المشاركون بفرصة لقاء ممثلين عن مجموعة من أبرز العلامات الرائدة إقليمياً وعالمياً، مثل شركة إنتاج الأفلام والمحتوى الترفيهي الإماراتية «إيمج نيشن» الحائزة جوائز عديدة، وشركة «طماطم» المعنية بالألعاب الإلكترونية، وشركة خدمات المحتوى العربي على الإنترنت «مجرّة»، وشركة التقنية العالمية «أمازون”.

ويتضمن البرنامج أيضاً ورش عمل احترافية تبحث المستجدّات وأفضل الممارسات في مجال إثراء المحتوى العربي على المنصّات الإبداعية والوسائط التقنية الحديثة. ويستضيف المؤتمر متحدّثين رئيسيين وجلسات نقاشية وفعاليات للتعارف وورش للعمل، بما يجعله منصّة لروّاد الأعمال من الناشرين وممثّلي الصناعات الإبداعية للتواصل والتعرف على الفرص والتحديات وسبل التعاون على الصعيدين العربي والعالمي. ويناقش الحدث كذلك القضايا والموضوعات المرتبطة بموضوع «تطويع السرد القصصي»، مثل الخيال العربي والتعليم الترفيهي والتقنيات الناشئة، وتأثير أدوات الذكاء الاصطناعي على صناعة المحتوى والإبداع البشري.