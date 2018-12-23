دور الحكومات في تحقيق أهداف التنمية المستدامة-حاكم الربيعي

تحت شعار (دور الحكومات في تحقيق اهداف التنمية المستدامة 2030 م) ناقش المؤتمر السنوي الثامن عشر للمنظمة العربية للتنمية الادارية على مدى يومي 26 و27 تشرين الثاني 2018 في العاصمة العمانية – مسقط وبرعاية صاحب السمو السيد اسعد بن طارق ال سعيد نائب رئيس الوزراء لشؤون العلاقات والتعاون الدولي والممثل الخاص لجلالة السلطان وبمشاركة واسعة من الدول العربية اشتملت على العراق وسلطنة عمان ومصر ولبنان وفلسطين والمغرب والجزائر واليمن والسعودية والامارات والسودان والاردن وقطر والبحرين وتونس وليبيا , وبمشاركة وزيري الخدمة المدنية في كل من سلطنة عمان والسعودية , وخلال اليومين القيت محاضرات من قبل خبراء عرب وخبراء دوليين . وكانت المحاضرة الاولى بعد انتهاء مراسيم افتتاح المؤتمر هي محاضرة وزير الخدمة المدنية السعودي السيد سليمان بن عبد الله الحمدان , وقد شارك السيد امين عام الجامعة العربية الدكتور احمد ابو الغيط بكلمة مسجلة في المؤتمر حيث كان من المفروض ان يكون موجودا لولا التزاماته .

التحول الرقمي

وقد تناولت محاضرة السيد الوزير موضوع التحول الرقمي والذي يهتم ببناء مجتمع رقمي ووطن رقمي واقتصاد رقمي مبني على انشاء منصات رسمية لا ثراء التفاعل والمشاركة المجتمعية الفعلية من اجل تحسين الأداء المجتمعي بكل مكوناته ومفاصله , كما تطرق الى ركائز التحول الرقمي , اي ان هذا التحول يؤثر في جميع القطاعات, وحدد مجالات التحول الرقمي في المملكة العربية السعودية . اما محاضرة الدكتورة هالة حلمي وزيرة التخطيط والمتابعة والاصلاح الاداري في جمهورية مصر العربية , فقد تضمنت محاضرتها شرحا موجزا حول التجربة المصرية في كيفية وضع وتنفيذ استراتيجية التنمية المستدامة ,اما السيد محمد بلعبد القادر وهو الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة والمكلف بإصلاح الادارة والوظيفة العمومية ,في المغرب دور المرفق العام في تحقيق اهداف التنمية المستدامة والمرفق العام هو الوحدات او المؤسسات الاقتصادية ذات الصفة العمومية ولها دور في تفعيل التنمية المستدامة وتعزيز نشاطها لتحقيق الاهداف التي حددتها . كما ساهم الدكتور محمود محيي الدين النائب الاول لرئيس البنك الدولي لا اجندة التنمية المستدامة 2030 وعلاقات الامم المتحدة والسكان, , بمحاضرة ركزت على اهداف التنمية المستدامة وهي سبعة عشر هدفا كما حددتها هيئة الامم المتحدة واهمها القضاء على الفقر والقضاء على الجوع والصحة الجيدة والرفاه والتعليم الجيد والمساواة بين الجنسين والمياه النظيفة والصحية والى الهدفين السادس عشر وهو السلام والعدل والمؤسسات القوية , اما السابع عشر فكان يهتم بعقد الشراكات لتحقيق الاهداف .

صندوق الايداع

في حين قدم الدكتور عبد اللطيف زعنون مدير عام صندوق الابداع والتدبير في المملكة المغربية ورقة بعنوان دور صندوق الايداع والتدبير في تحقيق اهداف التمية المستدامة 2030 اجمالا بلغت الاوراق التي عرضت في المؤتمر 24 ورقة ركزت ومن مداخل مختلفة على التنمية المستدامة وكيفيه التعامل مع الموارد الاقتصادية المتاحة و ترشيد استغلال الموارد لتلبية احتياجات الاجيال الحالية مع ضمان حقوق الاجيال القادمة ولآجل التوصل الى الادارة الرشيدة لهذه الموارد يتطلب اولا ايمان الحكومات القائمة بأهمية هذا الموضوع الحيوي واتباع استراتيجيات راشدة لتحقيق اهداف التنمية المستدامة , وينتمي بعض اصحاب الاوراق الى مكتب اليونسكو الاقليمي للعلوم في الدول العربية ومنظمة الشفافية الدولية والمعهد العربي للتخطيط والهيئة العربية للطاقة الذرية ومنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية والمؤسسة الاوربية للتدريب. امتلاك رؤية

وقد اكد المؤتمر اهمية امتلاك رؤية عربية للنهوض بتنفيذ خطط التنمية المستدامة من خلال :

1- تفعيل نموذج تنموي جديد يتبنى سياسات تهدف الى ضمان تمتع المواطنين بحقوقهم الاقتصادية والاجتماعية والتركيز على تامين كل الخدمات العامة كالرعاية الصحية والتعليم بجودة مناسبة .

2- تطبيق اليات فاعلة للحماية الاجتماعية تستند الى عقد اجتماعي يعترف بالحماية كحق انساني ودعم وسائل اعادة توزيع الدخل والثروة, من خلال توفير الاطر التشريعية والتمويلية لها وصولا لتخصيص الدولة موازنة اجتماعية شاملة لكافة ابنا ء الشعب والسعي لتوفير الموارد باليات مختلفة للقضاء على الفقر .

3- اهمية بناء النموذج التنموي الجديد على اسس صلبه تحقق الاحترام المطلق لحقوق الانسان ومبادى العدالة الاجتماعية والمساواة بين الجنسين وتوحيد كافة الجهود لتحقيق السلام والامن والابتعاد عن كافة اشكال النزاعات التي تحد من قدرة الدولة على الإيفاء بالتزاماتها في مجال الحقوق الاقتصادية والاجتماعية لمواطنيها وبما يساهم في خفض كلف الاجندات الامنية .

4- وضع استراتيجية وطنية لمكافحة الفساد ومتابعة تنفيذ ها والتركيز على رؤية موحدة حول توطيد النزاهة للحد من الفساد بشكل ملموس وواضح .

5- الوعي العام للمواطن بما يضمن تواصله مع حث الجهات في الدول العربية على استدامة خلق ثقافة الشفافية المالية العامة والوصول الى المعلومات المتعلقة بجباية الضرائب وسبل انفاق العائدات وتعزيز الوعي العام للمواطن بما تواصله مع الحكومة وايلاء اهتمام كبير لمكامن الخلل البنيوية والادارية التي تعيق عمل مؤسسات العدالة الاجتماعية. وبلورة مبادرات لتعزيز استقلاليه تلك المؤسسات ونزاهتها والحد من فرص الفساد فيها وتعزيز التواصل بينها وبين المجتمع .

6- تبني حوار بين جميع الاطراف وهم كل من الحكومة والقطاع الخاص والمنظمات الدولية حول واقع التنمية في البلدان العربية وماهي الفرص المتاحة امام الدول العربية وكيفية استغلالها والتحديات وكيفية مواجهتها لوضع خارطة طريق فعالة تنعكس على رفاهية المواطن العربي .

وتأسيسا على ما تقدم يتطلب المساهمة في وضع استراتيجية التنمية المستدامة وتحقيق اهدافها التأكيد على ما يأتي :

1- الحرص على تحقيق التوازن بين الابعاد الثلاثة للتنمية المستدامة , البعد الاقتصادي , البعد الا الاجتماعي , البعد البيئي .

2- التأكيد ان السلام والعدل وتحقيق التنمية المستدامة كيان واخد ومتكامل في مواجهة الفساد, العنف, التهميش , التمييز والاقصاء .

3- التأكيد على ان احترام حقوق الانسان وكرامته وسيادة القانون والعدالة والمساواة بين الجنسين كونها شروط لعالم قوامه العدل والانصاف والانفتاح والحرية والازهار .

4- مراعاة الواقع المعاش في كل بلد وقدراته ومستوى تنميته واحترام السياسات والاولويات الوطنية مع الاحتفاظ بالالتزامات ذات الصلة في تجسيد سياسات التنمية المستدامة ان ما تناوله المؤتمر وما طرح فيه من افكار جديرة باهتمام الحكومات العربية وعلى مستوى العراق , نامل ان تكون هناك ادارة رشيدة للموارد الاقتصادية من خلال التوزيع العادل للثروة من خلال توفير فرص العمل للعاطلين من خلال تأهيل القطاعات الاقتصادية وهي قطاعات فاعلة اذا توفرت لها الادارة الكفؤة التي يتوفر لديها الولاء والاخلاص للوطن , والعمل على اعادة استثمار ما يتم الحصول عليه من موارد بعد تلبية الحاجات الانية مع ضمان حقوق الاجيال المستقبلية .