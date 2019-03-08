دوري‭ ‬أبطال‭ ‬أوروبا: ‬القبض‭ ‬على‭ ‬شخص‭ ‬طعنَ‭ ‬مشجّعاً

باريس-(أ‭ ‬ف‭ ‬ب)‭ ‬–‭ ‬ذكرت‭ ‬مصادر‭ ‬قضائية‭ ‬الجمعة‭ ‬أن‭ ‬الشرطة‭ ‬الفرنسية‭ ‬أوقفت‭ ‬رجلا‭ ‬يشتبه‭ ‬في‭ ‬أنه‭ ‬طعن‭ ‬مشجعا‭ ‬لمانشستر‭ ‬يونايتد‭ ‬في‭ ‬العاصمة‭ ‬باريس،‭ ‬وذلك‭ ‬بعد‭ ‬وقت‭ ‬قصير‭ ‬من‭ ‬انتهاء‭ ‬المباراة‭ ‬التي‭ ‬شهدت‭ ‬خروج‭ ‬باريس‭ ‬سان‭ ‬جرمان‭ ‬على‭ ‬يد‭ ‬ضيفه‭ ‬الإنكليزي‭ ‬بالخسارة‭ ‬أمامه‭ ‬1-3‭ ‬في‭ ‬إياب‭ ‬ثمن‭ ‬نهائي‭ ‬دوري‭ ‬أبطال‭ ‬أوروبا‭. ‬وقال‭ ‬المصدر‭ ‬الذي‭ ‬طلب‭ ‬عدم‭ ‬ذكر‭ ‬اسمه،‭ ‬أن‭ ‬الرجل‭ ‬المحتجز‭ ‬للاشتباه‭ ‬به‭ ‬في‭ ‬«محاولة‭ ‬قتل»،‭ ‬أوقف‭ ‬مساء‭ ‬الاربعاء‭.‬

ووفقا‭ ‬لقناة‭ ‬«سكاي‭ ‬سبورتس»‭ ‬التلفزيونية،‭ ‬كان‭ ‬المشجع‭ ‬البالغ‭ ‬من‭ ‬العمر‭ ‬44‭ ‬عاما‭ ‬ينتقل‭ ‬في‭ ‬سيارة‭ ‬أجرة‭ ‬مع‭ ‬أصدقائه‭ ‬الى‭ ‬وسط‭ ‬العاصمة‭ ‬الفرنسية‭ ‬بعد‭ ‬المباراة،‭ ‬عندما‭ ‬أثاروا‭ ‬حفيظة‭ ‬السائق‭ ‬باحتفالاتهم‭ ‬المفرطة‭ ‬بانتصار‭ ‬فريقهم‭ ‬الذي‭ ‬قلب‭ ‬الطاولة‭ ‬على‭ ‬سان‭ ‬جرمان‭ ‬بهدف‭ ‬في‭ ‬الوقت‭ ‬بدل‭ ‬الضائع،‭ ‬معوضا‭ ‬بذلك‭ ‬خسارة‭ ‬الذهاب‭ ‬على‭ ‬أرضه‭ ‬صفر-2‭.‬

وذكرت‭ ‬«سكاي‭ ‬سبورتس»‭ ‬أن‭ ‬«السائق‭ ‬توقف‭ ‬جانبا‭ ‬لإخراجهم‭ ‬من‭ ‬سيارة‭ ‬الأجرة‭ ‬الخاصة‭ ‬به،‭ ‬قبل‭ ‬أن‭ ‬يخرج‭ ‬السكين‭ ‬ويهدد‭ ‬الراكب‭ ‬الأنثى‭ ‬في‭ ‬المجموعة»،‭ ‬مضيفة‭ ‬«حاول‭ ‬الضحية‭ ‬أن‭ ‬يتدخل‭ ‬لحمايتها،‭ ‬لكن‭ ‬السائق‭ ‬أدار‭ ‬السكين‭ ‬صوبه‭ ‬وطعنه‭ ‬في‭ ‬الصدر‭ ‬بما‭ ‬وصف‭ ‬بأنه‭ ‬+شفرة‭ ‬كبيرة+»‭.‬

وعبر‭ ‬يونايتد‭ ‬عن‭ ‬مساندته‭ ‬للمشجع‭ ‬الضحية،‭ ‬قائلا‭ ‬في‭ ‬بيان‭ ‬«صُدمنا‭ ‬عندما‭ ‬سمعنا‭ ‬عن‭ ‬الحادث‭ ‬الذي‭ ‬حصل‭ ‬مع‭ ‬أحد‭ ‬مشجعينا‭ ‬حيث‭ ‬تعرض‭ ‬للطعن‭ ‬أثناء‭ ‬وجوده‭ ‬في‭ ‬باريس‭ ‬لمباراة‭ ‬دوري‭ ‬الأبطال‭. ‬الجميع‭ ‬في‭ ‬النادي‭ ‬يتمنى‭ ‬له‭ ‬الخير‭ ‬خلال‭ ‬عملية‭ ‬شفائه»‭.‬

وأكد‭ ‬مصدر‭ ‬بالشرطة‭ ‬الفرنسية‭ ‬حادثة‭ ‬الطعن‭ ‬لفرانس‭ ‬برس‭ ‬بعد‭ ‬المباراة،‭ ‬لكنه‭ ‬قال‭ ‬أن‭ ‬الضحية‭ ‬لا‭ ‬يعاني‭ ‬من‭ ‬إصابات‭ ‬تهدد‭ ‬حياته‭.‬

ومن‭ ‬جهة‭ ‬أخرى،‭ ‬أفاد‭ ‬متحدث‭ ‬باسم‭ ‬وزارة‭ ‬الخارجية‭ ‬البريطانية‭ ‬«نحن‭ ‬على‭ ‬اتصال‭ ‬مع‭ ‬السلطات‭ ‬الفرنسية‭ ‬في‭ ‬أعقاب‭ ‬حادث‭ ‬متعلق‭ ‬برجل‭ ‬بريطاني‭ ‬في‭ ‬باريس‭ ‬يوم‭ ‬السادس‭ ‬من‭ ‬آذار/مارس،‭ ‬ونحن‭ ‬جاهزون‭ ‬لتقديم‭ ‬المساعدة‭ ‬إذا‭ ‬لزم‭ ‬الأمر»‭.‬