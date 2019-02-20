دوري أبطال أوروبا: سرقة نجم ليون الفرنسي خلال مواجهة برشلونة

ليون-(أ‭ ‬ف‭ ‬ب)‭ ‬–‭ ‬تتوالى‭ ‬فصول‭ ‬تعرض‭ ‬نجوم‭ ‬كرة‭ ‬القدم‭ ‬للسرقة‭ ‬أثناء‭ ‬خوضهم‭ ‬مبارياتهم،‭ ‬وانضم‭ ‬الى‭ ‬اللائحة‭ ‬الهولندي‭ ‬ممفيس‭ ‬ديباي‭ ‬نجم‭ ‬ليون‭ ‬الفرنسي‭ ‬الذي‭ ‬تعادل‭ ‬على‭ ‬أرضه‭ ‬مع‭ ‬برشلونة‭ ‬الإسباني‭ ‬الثلاثاء‭ ‬في‭ ‬ذهاب‭ ‬ثمن‭ ‬نهائي‭ ‬دوري‭ ‬أبطال‭ ‬أوروبا،‭ ‬بحسب‭ ‬ما‭ ‬أفادت‭ ‬الشرطة‭ ‬الفرنسية‭ ‬الأربعاء‭. ‬وقام‭ ‬اللاعب‭ ‬بتنبيه‭ ‬الشرطة‭ ‬عند‭ ‬الساعة‭ ‬00:45‭ ‬منتصف‭ ‬ليل‭ ‬الثلاثاء‭ ‬الأربعاء‭ ‬بعد‭ ‬انتهاء‭ ‬مواجهة‭ ‬ليون‭ ‬وبرشلونة‭. ‬وقام‭ ‬السارق‭ ‬(أو‭ ‬السارقون)‭ ‬بكسر‭ ‬نافذة‭ ‬في‭ ‬منزل‭ ‬ديباي‭ ‬وسرقة‭ ‬أكسسوارات‭ ‬منه‭. ‬وبحسب‭ ‬الصحف‭ ‬المحلية،‭ ‬تعرض‭ ‬منزلا‭ ‬زميلي‭ ‬ديباي،‭ ‬لوكا‭ ‬توسار‭ ‬والإسباني‭ ‬باب‭ ‬شيخ‭ ‬ديوب،‭ ‬للسرقة‭ ‬أيضا‭ ‬خلال‭ ‬المباراة‭.‬

وليست‭ ‬المرة‭ ‬الأولى‭ ‬التي‭ ‬يتعرض‭ ‬لها‭ ‬ديباي‭ ‬للسرقة،‭ ‬ففي‭ ‬أيلول/سبتمبر‭ ‬2018‭ ‬أبلغ‭ ‬عن‭ ‬سرقة‭ ‬محتويات‭ ‬تفوق‭ ‬المليون‭ ‬يورو‭ ‬خلال‭ ‬مواجهة‭ ‬نيس‭ ‬في‭ ‬الدوري‭ ‬المحلي‭. ‬وكانت‭ ‬شرطة‭ ‬باريس‭ ‬ذكرت‭ ‬في‭ ‬كانون‭ ‬الأول/ديسمبر‭ ‬الماضي‭ ‬تعرض‭ ‬منزل‭ ‬الكاميروني‭ ‬إريك‭ ‬ماكسيم‭ ‬تشوبو–موتينغ‭.‬

‭ ‬مهاجم‭ ‬باريس‭ ‬سان‭ ‬جرمان‭ ‬لمحاولة‭ ‬سرقة‭ ‬للمرة‭ ‬الثانية‭ ‬في‭ ‬أقل‭ ‬من‭ ‬شهر،‭ ‬عندما‭ ‬قام‭ ‬لصوص‭ ‬بخلع‭ ‬باب‭ ‬مدخل‭ ‬منزله‭ ‬في‭ ‬الدائرة‭ ‬السابعة‭ ‬عشرة‭ ‬في‭ ‬العاصمة‭ ‬باريس،‭ ‬قبل‭ ‬أن‭ ‬يولوا‭ ‬هاربين‭ ‬بعد‭ ‬سماع‭ ‬جرس‭ ‬الإنذار‭. ‬وأتت‭ ‬هذه‭ ‬المحاولة‭ ‬بعد‭ ‬يومين‭ ‬فقط‭ ‬من‭ ‬تعرض‭ ‬منزل‭ ‬قائد‭ ‬الفريق‭ ‬البرازيلي‭ ‬تياغو‭ ‬سيلفا‭ ‬في‭ ‬باريس،‭ ‬لسرقة‭ ‬محتويات‭ ‬قدرت‭ ‬قيمتها‭ ‬بنحو‭ ‬مليون‭ ‬يورو،‭ ‬بحسب‭ ‬تقارير‭ ‬صحافية‭. ‬وفي‭ ‬إسبانيا‭ ‬تعرض‭ ‬الغاني‭ ‬كيفن‭ ‬برينس‭ ‬بواتنغ‭ ‬الاسبوع‭ ‬الماضي‭ ‬لعملية‭ ‬سرقة‭ ‬استهدفت‭ ‬منزله‭ ‬خلال‭ ‬تواجده‭ ‬مع‭ ‬برشلونة‭ ‬في‭ ‬مواجهة‭ ‬بلد‭ ‬الوليد‭. ‬وذكرت‭ ‬صحيفة‭ ‬«موندو‭ ‬ديبورتيفو»‭ ‬ان‭ ‬اللصوص‭ ‬حملوا‭ ‬مجموعة‭ ‬من‭ ‬المجوهرات‭ ‬بقيمة‭ ‬نحو‭ ‬300‭ ‬ألف‭ ‬يورو‭ ‬إضافة‭ ‬إلى‭ ‬مبلغ‭ ‬من‭ ‬المال‭.‬