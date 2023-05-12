دورتموند ينتظر نتائج غريمه شالكه في الدوري الألماني

برلين (أ ف ب) – يأمل بوروسيا دورتموند، ثاني الدوري الألماني لكرة القدم، في أن يقدّم له غريمه شالكه خدمة جليلة عندما يحلّ ضيفاً على بايرن ميونيخ المتصدر السبت، وذلك قبل 3 ساعات من استضافته لبوروسيا مونشنغلادباخ ضمن منافسات المرحلة 32.

ويتصدر بايرن الترتيب برصيد 65 نقطة متقدماً بفارق نقطة عن دورتموند، حيث أن اهدار النقاط من قبل بطل ألمانيا في المواسم العشرة الماضية بالتزامن مع فوز النادي “الأصفر والأسود” بدربي بوروسيا، سيسمح لدورتموند باعتلاء الصدارة قبل مرحلتين من النهاية.

وتعتبر المنافسة بين دورتموند وشالكه، وهما ناديان يقعان على بُعد 30 كيلومتراً في منطقة الرور الصناعية السابقة في ألمانيا، الأكثر شراسة في “بوندسليغا”.

ومن المؤكد أن شالكه هو آخر من يريد تقديم خدمة لدورتموند، غير أن فريق الـ “رويال بلوز” يحتل المركز الخامس عشر (30 نقطة) متقدماً بفارق نقطتين عن شتوتغارت صاحب المركز السادس عشر المؤهل لخوض ملحق الهبوط، ويحتاج بشدّة إلى النقاط الثلاث أو حتى إلى نقطة للابتعاد قدر الامكان عن منطقة الهبوط.

قال رئيس بلدية دورتموند توماس فيستفال هذا الأسبوع إنه “سيدعو فريق شالكه إلى قاعة المدينة للتوقيع على الكتاب الذهبي” الذي يستخدمه المجلس للاحتفال بالمناسبات الخاصة في حال تمكن من اجتراح معجزة ضد بايرن ميونيخ.

وضمن السياق ذاته، رأى مدرب شالكه توماس رايس (49 عاماً) انه يتوجب على “دورتموند أن يأتي ببعض الأفكار الأخرى” مضيفاً قبل المواجهة المنتظرة “إذا نجحنا واستفاد الآخرون، فلا بأس بذلك”.

غير أن النتائج التي حققها شالكه أمام بايرن لا توحي بالتفاؤل، حيث خسر آخر 11 مباراة، في حين يعود فوزه الأخير على النادي البافاري إلى عام 2011. ولكن الأرقام الحالية تمنح شالكه جرعة ثقة إضافية اذ يتحضر للقاء بايرن على وقع فوزه بثلاث من مبارياته الأربع الأخيرة في الدوري وخروجه من منطقة الهبوط للمرة الأولى منذ أيلول/سبتمبر الماضي.

في المقابل، رفض مدرب دورتموند الألماني-الكرواتي إدين ترزيتش الذي ولد وترعرع كمشجع لدورتموند في شمال المدينة فكرة أن يكون شالكه منقذ فريقه.

قال المدرب البالغ 40 عاماً الخميس “علينا أن نفوز في مبارياتنا الثلاث. هذا هو الشيء الوحيد الذي يمكننا التأثير عليه”.

وأضاف “قد نشاهد اشعار أو اشعارين (من مباراة بايرن وشالكه) لكننا لن ننظم حفلة لمشاهدة” المباراة.

وأردف “سواء كان شالكه أو لايبزيغ أو كولن هو من يساعدنا في النهاية، فان ذلك لا يهمني على الإطلاق”.

-أفضل خط هجوم أوروبي في 2023-

من ناحيته، يعوّل مونشنغلادباخ على مدافعه الأميركي جو سكالي الذي مدد عقده أخيراً لمدة عام واحد حتى 2027، لإيقاف خطورة خط هجوم دورتموند السبت.

وبينما من المرجح غياب العديد من اللاعبين الأساسيين في صفوف مونشنغلادباخ عن المواجهة المرتقبة من بينهم الثلاثي الفرنسي ماركوس تورام وألاسان بليا ومانو كوني، فقد قدّم الفريق صاحب المركز العاشر أفضل عروضه هذا الموسم أمام الأندية الكبيرة في بوندسليغا.

وبفوزه على دورتموند وبايرن ميونيخ ولايبزيغ هذا الموسم، قال سكالي لوكالة فرانس برس “سنستيقظ للمباريات” ضد أقوى ترسانة في الدوري.

وأكد سكالي أن الوقوف في وجه فوز دورتموند باللقب ليس بالعامل المحفز “في ملعبهم، أمام جماهيرهم، هو بالتأكيد دافع كافٍ”.

وبالفعل، أمام سكالي مهمة صعبة بمواجهة أفضل خط هجوم أوروبي في الدوريات الخمس الكبرى في عام 2023 حيث سجل دورتموند 48 هدفاً (من أصل 73 هذا الموسم)، مقابل 45 لمانشستر سيتي متصدر الدوري الانكليزي و43 لمواطنه أرسنال، علماً أن الاخيرين خاضا مباريات أكثر من الفريق الألماني.

في المقلب الثاني، يبدو أن بايرن الذي يضم في صفوفه العديد من لاعبي شالكه السابقين يتقدمهم لوروا سانيه وليون غوريتسكا والمهاجم الكاميروني إريك ماكسيم تشوبو موتينغ والقائد الحارس مانويل نوير المصاب، استعاد بهدوء مستواه تحت قيادة مدربه الجديد توماس توخل الذي حلّ بدلاً من يوليان ناغلسمان.

-فوزان توالياً لاول مرة مع توخل-

وللمرة الاولى منذ تولي توخل مهامه الفنية ينجح بايرن في الفوز بمباراتين توالياً أمام هرتا برلين 2-صفر وفيردر بريمن 2-1، حيث يدرك اللاعبون جيداً أن ثلاثة انتصارات جديدة ستضمن لهم الاحتفاظ بدرع الدوري في بافاريا للموسم الحادي عشر توالياً، بغض النظر عن نتائج مطارده المباشر دورتموند.

ويستضيف أينتراخت فرانكفورت التاسع والذي بلغ نهائي الكأس المحلية ماينتس السبت أيضاً، آملاً في أن يحقق فوزه الأول بعد سلسلة من 10 مباريات لم يحصد خلالها النقاط الثلاث الأمر الذي أدى إلى اتخاذ قرار الاستغناء عن مدربه أوليفر غلاسنر في نهاية الموسم الحالي.

وسيغيب غلاسنر عن مباراة الدربي بسبب “سلوكه غير الرياضي” بعد أن ركل كرة في الملعب في خسارة فريقه أمام هوفنهايم 1-3 في المرحلة الماضية.

وفي الصراع على مقعد في مسابقة دوري أبطال أوروبا، يستقبل أونيون برلين الرابع فرايبورغ الخامس بنفس عدد النقاط (56 لكل منهما) السبت، فيما يستقبل لايبزيغ الثالث بفارق نقطة فيردر بريمن الأحد في ختام منافسات هذه المرحلة.