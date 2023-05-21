دورتموند ينتزع الصدارة من بايرن في الدوري الألماني

برلين (أ ف ب) – انتزع بوروسيا دورتموند صدارة الدوري الالماني لكرة القدم من بايرن ميونيخ عقب فوزه الكبير على اوغسبورغ بثلاثية نظيفة الاحد ضمن المرحلة 33 قبل الاخيرة ويصبح على بعد خطوة واحدة من احراز اللقب.

وتبوأ دورتموند صدارة الـ “بندسليغا” بعدما بات في رصيده 70 نقطة متقدمًا بفارق نقطتين عن بايرن الذي سقط في عقر داره امام لايبزيغ 1-3 وذلك قبل مرحلة واحدة فقط من نهاية الموسم.

ويلتقي دورتموند في المرحلة الاخيرة مع ماينتس، فيما يواجه بايرن كولن، علمًا انّ فوز الاول يكفيه للتتويج باللقب للمرة الاولى منذ موسم 2011-12 ووضع حد لعشرة القاب تواليا للفريق البافاري.

ومنح المهاجم العاجي سيباستيان هالر، الذي غاب عن نصف الموسم بسبب المرض، التقدم لدورتموند في الدقيقة 58، ومن ثمّ ضاعف النتيجة قبل ست دقائق من نهاية الوقت.

وأضاف جوليان براندت هدفًا ثالثًا في الوقت بدل عن الضائع (90+3).

دخل الفريق “الاصفر والاسود” الى موقعة الاحد وهو يدرك تمامًا انّ الفوز سيضعه في صدارة الترتيب، الا انّه لم يحقق اي فوز خارج ارضه من شباط/فبراير الماضي.

ورغم غياب نجم الوسط الانكليزي جود بيلينغهام عن صفوف الضيوف بسبب استمرار الاوجاع في الركبة، الا انّ دورتموند تعامل مع اللقاء بشكل جيد خصوصًا في الشوط الثاني بعد انتهاء الاول بالتعادل السلبي.

-شتوتغارت يعزّز آماله بالبقاء-

حقّق شتوتغارت فوزًا ثمينَا في سعيه لتفادي الهبوط وذلك على حساب ماينتس بنتيجة 4-1 ضمن منافسات المرحلة 33 قبل الاخيرة من الدوري الالماني لكرة القدم الاحد.

وخرج شتوتغارت من دائرة الخطر ليحتل المركز الخامس عشر لكن بالتساوي مع بوخوم الذي تراجع الى المركز السادس عشر بـ 32 نقطة، ما يعني انّ معركة النجاة من خطر الهبوط ستبقى قائمة حتى المرحلة 34 والاخيرة. وفيما يهبط الفريقان اللذان يحتلان المركزين الـ 17 و18 مباشرة الى الدرجة الثانية، يخوض صاحب المركز السادس عشر مواجهة ملحق من ذهاب وإياب مع ثالث الدرجة الثانية.

وتبقى المعركة قائمة بين شتوتغارت وبوخوم وشالكه (31 نقطة)، فيما تأكد هبوط هرتا برلين الذي يقبع في قاع الترتيب بـ 25 نقطة. وكان دارمشتات حسم اول بطاقة مؤهلة بشكل مباشر الى الـ “بوندسليغا” من الدرجة الثانية الجمعة.

وعلى الرغم من البداية القوية التي حققها ماينتس صاحب الارض، بتسجيله هدف التقدم عن طريق الدنماركي ماركوس إنغفارتسن (23)، الا انّ شتوتغارت ضرب بقوة معادلا النتيجة قبل نهاية الشوط الاول عبر الياباني واتارو إيندو (41)، ليعود ويسجّل ثلاثة اهداف في الشوط الثاني حملوا توقيع سيرهو غيراسي (64) وكريس فيهريش (76) والفرنسي تانغي كوليبالي (90).

في المقابل، فشل ماينتس في التقدم الى المركز الثامن، حيث يحتل حاليًا المركز التاسع برصيد 45 نقطة.

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