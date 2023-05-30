القطاع الصناعي في روسيا الإتحادية يتكيّف مع العقوبات الغربية

دورة نمو جديدة وديناميكيات بعد ركود

سناء عبد القادر مصطفى

مقدمة

في 4 آذار/مارس2023 شارك الدكتور أليكسي فيديف، رئيس مختبر البحوث المالية في معهد غيدارللسياسات الاقتصادية في موسكو ، في اجتماع للمجلس الاستشاري العلمي لقسم العلوم الاجتماعية بالأكاديمية الروسية للعلوم حول المشاكل القانونية والنفسية والاجتماعية والاقتصادية للمجتمع ، المكرس لتوقعات تطور الاقتصاد الروسي في العام 2023. حدد في تقريره “توقعات التنمية الاجتماعية والاقتصادية لروسيا في 2023-2025” العوامل الرئيسة التي سيعتمد عليها وضع الاقتصاد الكلي في البلاد ، بما في ذلك العقوبات والطلب على موارد الطاقة الروسية وتطوير القطاع B 2B وكذلك تحفيز السياسات الحكومية. وفقا لأليكسي فيديف ، في العام 2023 يمكننا أن نتوقع ركود الطلب باعتباره العامل الرئيسي لخفض التضخم مع انخفاض الدخل المتاح للسكان ، وسيكون النجاح في استبدال الواردات متواضا للغاية ، لكن الانخفاض في الاقتصاد سيكون صغيرا نسبيا .

التركيز على البقاء

تتفاقم مشاكل مناخ الأعمال في روسيا بسبب سعر صرف الروبل والواردات الرخيصة كما تعكسه بيانات المسح من معهد غيدار ومعهد Stolypin? فقد توصل الخبراء إلى إجماع على أن هذه التدابير الادارية تركز على البقاء. وفقا ل 43? من المستجيبين ، كان للوضع الاقتصادي تأثير سلبي بشكل عام على الأعمال. وفقا ل 48? من المستجيبين ، فإنهم يهدفون في العام أو العامين المقبلين إلى الحفاظ على مؤشرات الإنتاج الحالية أو ببساطة الحفاظ على الأنشطة على هذا النحو. المتفائلون الذين يخططون لزيادة الإنتاج بأكثر من 30 ? يشكلون حوالي 12 ?. كما أن ارتفاع التكاليف ، ونقص أو عدم استقرار الطلب في السوق يمنع تطوير وإطلاق منتجات جديدة في السوق .

وفقا لمعهد غيدار، الذي قام بإجراء مسوحات شهرية لسوق الصناعيين الروس، في الفترة من أيلول/سبتمبر إلى كانون الأول/ديسمبر 2022? أظهر الإنتاج ديناميكيات قريبة من الصفر، مما أعطى أسبابا للمسؤولين والمحللين للحديث عن استقرار الصناعة الروسية. وتشير الدراسة إلى أن خطط الإنتاج بعد الفشل في آذار/مارس 2022 “تخلصت لاحقا من التشاؤم” وحتى نهاية العام كانت متفائلة للغاية ، لكنها لم تستطع إظهار النمو إلى مستويات ما قبل الأزمة .

تشير غالبية رواد الأعمال الذين شملهم الاستطلاع الى وجود قيود خطيرة على الأعمال التجارية وإلى عدم كفاية حماية حقوق رواد الأعمال وهيمنة الدولة على الاقتصاد. وكذلك يتفق كبار المديرين والمالكين على صعوبة الوصول إلى الأموال المقترضة للأعمال. بالإضافة إلى ذلك ، اشتكى رواد الأعمال من عدم كفاية مستوى تطوير البنية التحتية ، ومشاكل الخدمات اللوجستية ، والعبء المالي المرتفع ، وضعف حماية حقوقهم – على وجه الخصوص .

وفقا لمعهد غيدار، في كانون الأول/ديسمبر 2022? توقف متوسط الحد الأدنى لسعر الفائدة على القروض المقدمة للمؤسسات الصناعية عن الانخفاض وارتفع إلى 11.2? سنويا بعد أن كان 10.9? في تشرين الثاني/نوفمبرمن نفس العام ، إذ بلغت حصة الشركات التي أعلنت عن التوفر الطبيعي للقروض بنسبة 51? . ونتيجة لذلك تفاقم الوضع بسبب قيمة الروبل المبالغ فيها والعبء المالي المرتفع ، مما وضع الشركات الروسية في وضع غير مؤات مقارنة بموردي الواردات الرخيصة ، والتي نتيجة لذلك يمكن أن تحول المستهلكين الروس إلى واردات رخيصة من الصين وغيرها من الدول الصديقة المحايدة.

تكيف الاقتصاد الروسي مع العقوبات

وفي معرض أجابة أليكسي فيديف ، رئيس مختبر البحوث المالية في معهد غيدار ، في برنامج “اليوم” على قناة RBC (Russ.Bussiness Consult) على أسئلة حول كيفية تأثير العقوبات المفروضة على الاقتصاد وحياة الروس والبلد ككل ، فقد تم تخصيص موضوع البرنامج لذكرى فرض العقوبات بعد أن اعترفت روسيا باستقلال جمهورية دونيتسك وجمهورية لوغانسك. أجاب أليكسي فيديف إلى : ” أن السلطات تستعد لخسائر اقتصادية أكثر خطورة ، لكن التدابير المتخذة في الوقت المناسب والاستراتيجية المختارة بشكل صحيح ساعدت الاقتصاد على إعادة البناء بسرعة. وفقا لتصريح فيديف من المتوقع أن يتراوح الانخفاض المتوقع في الناتج المحلي الإجمالي للعام 2023 من 2 إلى 10. كان معدل الانخفاض في العام 2022 بمقدار 2.1ولكن مع الأخذ في الاعتبار مؤشر الاستهلاك للسكان – 5يمكن تصحيح الانخفاض في الناتج المحلي الإجمالي إلى4. وللمرة الأولى، اختارت الحكومة التكتيكات الصحيحة لسياسة محفزة تهدف إلى تثبيت استقرار العمليات الاقتصادية. ولا يرى الخبير تهديدا تضخميا إذا ظل سعر صرف الروبل مستقرا ، فبحلول منتصف العام 2023 سيكون معدل التضخم 3 – 5 أن توقعات تخفيض قيمة العملة مهمة ، ووفقا للخبير ، فإن الاستهداف الحديث هو أفضل آلية للحفاظ على استقرار الاقتصاد الكلي .

تشير نتائج دراسة أجراها رئيس مختبر أبحاث السوق في معهد غيدار سيرجي تسوخلو إلى أن القناة الأكثر شعبية لاستبدال المعدات الغربية من الشركات المصنعة الروسية كانت قناة الموردين الصينيين.

في كانون الثاني/يناير 2023أجرى خبراء معهد غيدار دراسة استقصائية بين رؤساء المؤسسات الصناعية الروسية واكتشفوا كيف حلوا محل الواردات الخاضعة للعقوبات. تم إجراء مسح للمشاركين في 3 فئات من السلع – المعدات وقطع الغيار والتجهيزات المكملة. شارك حوالي 1000 شركة صناعية في مسح المختبر.

أظهر الاستطلاع أن أكثر من نصف الشركات الروسية في العام 2022 اشترت معدات وقطع غيار بديلة من الصين. لكن المصنعين الروس تمكنوا من تجاوز الصينيين في مبيعات التجهيزات المكملة ، حيث أن استبدال الواردات المحلية أكثر كفاءة. بالإضافة إلى المشتريات من الشركات المصنعة الصينية والمحلية (هاتان القناتان الرئيسيتان لاستبدال الواردات) ، دعت الشركات طرقا أخرى لاستبدال البضائع الساقطة. تمكن شخص ما من تأمين الإمدادات من الدول الصديقة الأخرى – من تركيا إلى كوريا الشمالية ، رفض شخص ما تماما استخدام البضائع المختفية في إنتاجها ، واعترف شخص ما بأنه استمر في تلقي الواردات الخاضعة للعقوبات.

أعلنت 67 من الشركات الانتقال إلى المعدات من الصين ، في حين احتل المنتجون المحليون المرتبة 2 بين قنوات استبدال الواردات ، ولكن بهامش كبير: بدأ 39? من المستجيبين في استخدام منتجاتهم والمركز الثالث بنتيجة 23 خيار “نظائرها من بلدان أخرى”. لا يشمل ذلك البلدان التي يتم توفير خيارات إجابة منفصلة لها: على وجه الخصوص ، وجد 21 من المستجيبين نظائر منتجاتهم من شركاء في الاتحاد الاقتصادي الآسيوي EAEU (أرمينيا وبيلاروسيا وكازاخستان وقيرغيزستان) ، و 17 من تركيا. وأفادت 15? من الشركات الروسية أنها لا تزال تتلقى الآلات والآلات الخاضعة للعقوبات. ومن بين سلاسل التوريد أيضا خيار الشراء من الهند وإيران وفيتنام ومصر وكوريا الشمالية (12) .

كما يحتل المصنعون الصينيون في سوق قطع الغيار ، أيضا مكانة رائدة (63? من الشركات الروسية تحولت إليهم) ، في حين أن فجوة الصين من الشركات المحلية هنا أصغر – قرر 46 من المستجيبين استخدام المنتجات الروسية. بالإضافة إلى ذلك ، تحولت 24 من

الشركات الروسية إلى “نظائرها من دول أخرى” ، وقالت 22 إنها استمرت في تلقي الواردات الخاضعة للعقوبات. إن استبدال الواردات بمعنى استبدال نظائرها المستوردة بأخرى محلية في فئة المكونات (المواد الخام والمواد المكملة والمنتجات شبه المصنعة).

وفي حقيقة أن الشركات الروسية لا تزال تتلقى معدات ومكونات “خاضعة للعقوبات” وهذا لا يعني التحايل على أنظمة العقوبات في الغرب. وبالتالي ، تنص عقوبات الاتحاد الأوروبي على فترات انتقالية يمكن خلالها التسليم بموجب العقود الحالية. وبالإضافة إلى ذلك، أدخل الاتحاد الأوروبي إعفاءات للإمدادات المستمرة، على سبيل المثال للأغراض الطبية أو الإنسانية. أيضا ، إذ يجوز لأي دولة في الاتحاد الأوروبي ، كاستثناء ، إصدار تصريح لتوريد السلع الخاضعة للعقوبات إلى روسيا. قد تستمر الشركات التابعة الروسية للشركات الأجنبية في تلقي هذه السلع. وتسمى هذه الحالة بآلية “الاستيراد الموازي” .

كما يلاحظ رئيس مختبر استطلاعات السوق سيرجي تسوخلو ، فإن الشركات الروسية تظهر أعلى استقلالية عن المنتجات “الخاضعة للعقوبات” مقارنة بالمعدات وقطع الغيار بالنسبة للمكونات (المواد الخام والمواد المكملة والمنتجات شبه المصنعة) التي تظهرها. إذ لم يتم استخدام المكونات الأجنبية من قبل 20 من الشركات الروسية من قبل ، وفي حالة المعدات وقطع الغيار ، قامت 11 من الشركات باستيراد تلك المكونات .

سجلت مسوحات حالة الأسوق لمعهد غيدار، التي أجريت في كانون الثاني/يناير 2023زيادة في الطلب الفعلي في القطاع الصناعي وانخفاضا طفيفا في نقص الموظفين المؤهلين، والذي زاد بسبب التعبئة العسكرية. إذ كشفت نتائج الأداء الفعلي في الصناعة (اعتبارا من 19 يناير) والتوقعات (اعتبارا من 26 يناير) ، وفقا لمعطيات معهد غيدار ، عن بداية إيجابية نسبيا لهذا العام في هذا القطاع. فقد وصل مؤشر التفاؤل الصناعي بحلول يناير 2023 إلى مستوى أقل من نقطة واحدة فقط إلى أفضل قيمة (أيلول/سبتمبر) في العام السابق 2022. والسبب الرئيسي لذلك هو الديناميات الإيجابية للطلب. حيث ارتفع رصيد المبيعات الفعلية بعد الانخفاض في تشرين الأول/أكتوبر بمقدار 15 نقطة وفي تشرين الثاني/نوفمبر 2022 – كانون الثاني/يناير 2023 بمقدار 20 نقطة وتبين أنه أفضل قيمة في الأشهر ال 11 الماضية. ويشير الانخفاض في حصة التقديرات “العادية” لأحجام الطلب في يناير إلى 56والزيادة في حصة التقديرات “الأقل من المعتاد” إلى 36? إلى أن الشركات كانت تأمل في مبيعات أفضل في بداية العام. في الوقت نفسه ، لم تتغير توقعات الطلب فعليا منذ سبتمبر ، حيث كانت عند مستوى “غير كاف للدخول في مسار النمو الصناعي المميز إحصائيا” ، كما يلاحظ خبراء معهد غيدار (IEP) .

ساعد النمو في الطلب على المنتجات الصناعية ، والذي يرتبط في المقام الأول بزيادة الطلبات العسكرية الشركات على زيادة خطط الإنتاج والانتقال من سياسة تقليل مخزونات المنتجات النهائية إلى تكوين فائض فيها. وانطلاقا من ما ىسبق ، أظهرت توقعات التضخم في الصناعة في كانون الثاني/يناير ، وفقا ل IEP أكبر زيادة منذ آذار/مارس 2022 – بمقدار 13 نقطة. ولذلك من غير المرجح أن يتم تفسير هذه الزيادة بالتحسن المتوقع في المبيعات وتعكس الانخفاض الحالي في قيمة الروبل ، والذي بدأ في أواخر العام 2022.

توقعات تغيرات في الأيدي العاملة في الصناعة. (التوازن = نسبة الزيادة – نسبة الانخفاض)

المنحني الأحمر يمثل روسيا

المنحني الأزرق يمثل المنطقة الاوروبية

المصدر: معهد غايدار ، موسكو، روسيا الاتحادية

أظهر تقييم الشركات لتزويدها بموظفين مؤهلين في يناير انخفاضا في توتر الوضع. في الوقت نفسه ، لا تزال حصة 28 % من الشركات التي تعاني من نقص في الموظفين (في ذروتها في تشرين الأول/أكتوبر 2022 ? كان هناك 33?) أعلى من مستوى كانون الأول/يناير 2022. «الانخفاض الطفيف في يناير في التفاؤل بخطط التوظيف لم يغير بشكل جذري صورة مشاكل الموظفين في القطاع: نقص العمال المهرة، الذي وصل إلى أعلى مستوى تاريخي في تشرين الأول/ٍ أكتوبر، يجبر الشركات على الحفاظ على ارتفاع الطلب على العمالة»? (انظر الرسم البياني). الرصيد الحالي لهذه الخطط أعلى بكثير من قيم الفترة 2010-2019.

علامات ركود

أظهرت ديناميكيات الصناعة الروسية في يناير 2023 المزيد من علامات الركود ، كما كتبت صحيفة كوميرسانت باللغة الروسية ، معتمدة على تحليل الدراسات الاستقصائية التي أجراها الجهاز المركزي للإحصاء في روسيا الاتحادية Rosstat ومعهد Gaidar للسياسات الاقتصادية .

وفقا لإحصائيات الجهاز المركزي للإحصاء في روسيا الاتحادية في كانون الثاني/يناير 2023 انخفض الإنتاج الصناعي في الاتحاد الروسي بنسبة 2.4من حيث القيمة السنوية وبنسبة 0.6مقارنة بشهر كانون الأول/ ديسمبر 2022 مع مراعاة الموسمية في الانتاج وعلى الرغم من الدعم الهائل للميزانية والمستويات العالية من التفاؤل من الشركات. مستثنيا من ذلك الصناعات التي ترتبط بطريقة أو بأخرى بالانتاج الصناعي العسكري وتركز على طلب المستهلكين.

كان الانخفاض في الإنتاج الصناعي بنسبة 2.4على أساس سنوي في يناير 2023 في سياق القطاعات الصناعية الموسعة في كل مكان: انخفض التعدين بنسبة 3.1 والمعالجة – بنسبة 2.3 والصناعات المتعلقة بإمدادات المياه والصرف الصحي ، والتخلص من النفايات والقضاء على التلوث – بنسبة 7.5 ظهرت زيادة طفيفة (0.7 في الشهر الأول من العام فقط من خلال الطاقة.

ومن بين الصناعات التحويلية، تجلى النمو في الإنتاج من خلال إنتاج المركبات الأخرى (27.4والمواد الغذائية (4.4 والمشروبات (7.1 والملابس (5.5وأجهزة الكمبيوتر والأجهزة الطرفية (الأطراف الصناعية)، والمنتجات البصرية والإلكترونية (5.5والمعدات الكهربائية (0.7وسجل أكبر انخفاض في إنتاج السيارات (54.6والآلات والمعدات (22والخشب (22.1

الصناعة لم تنفصل عن الاستيرادات الخاضعة للعقوبات

أظهر مسح أجراه معهد غيدار (IEP) لممثلي المؤسسات الصناعية حول كيفية استبدالهم للاستيراد الخاضع للعقوبات للمعدات وقطع الغيار والمكونات في العام 2022 أن المصنعين الصينيين أصبحوا “بدائل استيراد” غير مشروطة. 67? من المستجيبين تحولوا إلى منتجاتهم ، كما كتبت صحيفة كوميرسانت. ومع ذلك ، في وقت سابق ، في العام 2022 ? ادعى الصناعيون أن الانتقال إلى هذه الإمدادات من الصين كان قسريا وأن الشركات تفضل نظائرها الأوروبية. حتى ولوكان عالي الثمن .

تشير الدراسة إلى أن 15 من المستجيبين أفادوا بأنهم يستمرون بطريقة ما في تلقي الآلات والمعدات “الخاضعة للعقوبات”. أصبح المصنعون الروس ، الذين واجهوا في العام 2022 نقصا في كل من المكونات والموظفين ، موردين ل 39? من المستجيبين لمتطلبات معهد السياسات الاقتصادية (معهد غايدار) ، وشركات من الإتحاد الأسيوي الاقتصادي EAEU – بنسبة 21 ومن تركيا – 17.

أصبحت الصين أيضا رائدة في استبدال قطع الغيار التي وقعت تحت العقوبات – 63 من الشركات الصناعية تحولت إلى منتجاتها. تم استلام نظائرها الروسية من قبل 46 ? من الشركات ، وأفاد 22 أنه تم الحفاظ على توريد قطع الغيار “الخاضعة للعقوبات”. تمكن الموردون من دول الاتحاد الاسيوي الاقتصادي EAEU وتركيا من تلبية الطلب على قطع الغيار بنفس الحصص تقريبا كما في حالة المعدات. ومع ذلك ، تمكن المصنعون الروس من استعادة المكانة الرائدة في إنتاج المكونات من المنافسين الصينيين بنسبة تصل إلى 2 نقطة مئوية ، كما قال 54? من المستجيبين. ولا يتم استخدام المواد الخام والمواد “الخاضعة للعقوبات” من قبل 20 من الشركات والآلات والمعدات إلا ب 11 فقط. وفي نفس يستمر 23 في الحصول على المكونات المستوردة “المحظورة” .

تشير بيانات المراقبة التشغيلية للصناعة الروسية إلى تحسن في المؤشرات الرئيسة واستعادة تفاؤل الشركات. ويأتي الانتعاش من بعد إعلان أيلول /سبتمبر 2022 عن “التعبئة الجزئية”، عندما خسر تفاؤل المستجيبين لاستطلاعات السوق في معهد غيدار أربع نقاط. وبحلول 16 فبراير 2023 ? ارتفع المؤشر بمقدار سبع نقاط ووصل إلى أعلى مستوى له في 12 شهرا. وعلى النحو التالي من الدراسة ، فإن نمو تفاؤل الصناعة هو نتيجة لزيادة الطلب ، والتي ، وفقا للمؤسسات الصناعية ، وصلت في الفترة من يناير إلى فبراير 2023 إلى أفضل القيم لهذا العام وحتى تجاوزت مستويات 2018-2019

. ومع ذلك ، تم تسجيل نفس المستوى من الرضا عن الطلب بالفعل في سبتمبر 2022 . وعلى الأرجح ، ترتبط القفزة في الطلب بنمو الانتاج للمعدات العسكرية من قبل الدولة .

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على الرغم من انتعاش الطلب ، انخفضت خطط الإنتاج ، وفقا ل IEP ? بمقدار 4 نقاط في فبراير بعد قفزة قياسية في يناير (انظر الرسم البياني). “على ما يبدو ، قررت الصناعة تعديل خططها قليلا ، دون الانحناء ، إلى التشاؤم من الأزمة. قال مؤلف الدراسة سيرجي تسوخلو إن التوازن الإيجابي للمؤشر ، الذي تم تسجيله بشكل مطرد من خلال الدراسات الاستقصائية منذ أغسطس 2022 ? يشير إلى أن الشركات لا تزال مستعدة للانتقال من “نمو” قريب من الصفر إلى زيادة واضحة في الإنتاج. وفي الواقع ، لم تتمكن الصناعة بعد من تحقيق التفاؤل العالي لخطط الإنتاج. تعمل بيانات فبراير مرة أخرى على إصلاح ميزان التغييرات الفعلية في الإنتاج داخل الصفر ، حيث كان منذ سبتمبر 2022.

الانتاج الصناعي المتوقع والحقيقي للشركات الروسية في شهر كانون الثاني (مقدار النمو والانخفاض % حسب المواسم الانتاجية).

منحني اللون الأحمر- الانتاج المتوقع

منحني اللون السماوي – الانتاج الواقعي

المصدر: معهد غايدار، موسكو، روسيا الاتحادية

نما مستوى التفاؤل في الصناعة الروسية إلى الحد الأقصى خلال 12 شهرا ، كما قال سيرجي تسوخلو ، رئيس مختبر استطلاعات السوق في معهد غيدار ، في دراسة أخرى للقطاع الصناعي. وفي 2 مارس 2023? قدم سيرجي تسوخلو في ندوة في كلية موسكو للاقتصاد بجامعة موسكو الحكومية تقريرا عن نتائج مرور سنة على “حرب العقوبات” للصناعة ، والتي استعرضتها قناة RBC التلفزيونية . كما هو موضح في استطلاعات المديرين ، بعد مرور سنة على بدء العملية الخاصة في أوكرانيا والعقوبات الغربية الصارمة ، فإن الصناعة الروسية إيجابية بشكل عام: مؤشر التفاؤل الصناعي وتوقعات الطلب عند الحد الأقصى خلال 12 شهرا.

وقال سيرغي تسوخلو إن نتائج 12 شهرا من “حرب العقوبات” لا تبدو مأساوية على الإطلاق كما توقع جميع المشاركين فيها في البداية. كما هو موضح في الدراسات الاستقصائية للمؤسسات ، أنهت الصناعة الروسية العام التالي لبدء العقوبات بأفضل ديناميكيات الطلب لهذه الفترة ، واستقرار توقعاتها ، وتظهر أيضا مستوى جيدا من رضا المبيعات. ومن خلال ديناميكيات الطلب يوجد توازنا للتغيرات الفعلية في الطلب ، مع إزالة الموسمية ، والتي يتم حسابها على أنها الفرق بين حصة الشركات التي أشارت إلى زيادة في الطلب والحصة التي أشارت إلى انخفاضها. ان مستوى هذا المؤشر في الوقت الحاضرعند الصفر تقريبا (في المستوى الإيجابي ، كان في العام 2021 وحتى فبراير 2022 ? خلال فترة الانتعاش الاقتصادي بعد كوفيد). وقال تسوخلو إنه في فبراير 2023 ? أصبح المؤشر هو الأعلى منذ بداية العملية الخاصة ، بل تجاوزت قيمته مستوى عدم وجود الأزمة في السنوات 2018-2019.

يتم الاحتفاظ بهذا المؤشر ، الذي يعكس مستوى الرضا عن المبيعات المحققة ، عند مستوى عال إلى حد ما. ففي فبراير 2023? كانت حصة التقديرات العادية (أي المرضية) لأحجام الطلب الحالية تساوي 61? ? وهو ما يتوافق مع أو حتى يتجاوز مستوى السنوات “الهادئة”.

مجموعة أخرى من المؤشرات التي تميز الإنتاج تعكس أيضا المزاج المتفائل للصناعيين. أظهر مؤشر التغييرات الفعلية أنه في فبراير 2023 تم إنتاج المنتجات أقل بقليل مما كانت عليه في يناير نفس السنة، لكن هذا المؤشر كان مستقرا منذ سبتمبر 2023: فهو لا ينخفض كثيرا ، ولكنه أيضا لا ينمو بشكل ملحوظ. في الوقت نفسه ، يتم الاحتفاظ بمؤشر الخطط بثقة في اللون الأسود بعد سبتمبر ، “مما يشير إلى جميع الأطراف المعنية حول الرغبة العالية وغير المتأزمة تماما للشركات في إظهار “النمو الصناعي” ، وفقا لمراجعة أجراها معهد غيدار بموسكو.

كما أوضح سيرجي تسوخلو في عرض التقرير ، لم يكن لدى تقديرات الشركات في فبراير لتعكس العجز القياسي في الميزانية لشهر يناير بمقدار 1.8 تريليون روبل. والضعف اللاحق للروبل (في فبراير فقد حوالي 6 ? للدولار لهذا الشهر ، أو حوالي 4.5 روبل). ووفقا له ، يمكن أن تظهر هذه العوامل في استطلاعات الربيع.

لا تزال الشركات تفشل في توفير نمو إنتاج ملحوظ إحصائيا حتى مع التفاؤل الكبير بخططها ، كما اعترف تسوخلو. لكن تنفيذ الخطط يعوقه “عدم اليقين في الوضع الحالي وآفاقه” – على مدى الأرباع الأربعة الماضية ، وصفت معظم الشركات هذا الخطر.

وخلص الخبير إلى أن «العواقب الأكثر ضخامة للعقوبات على الصناعة الروسية كانت نمو التكاليف، واكتشاف عدم وجود موردين ومصنعين بديلين في روسيا وتغيير كبير في السلاسل التكنولوجية بسبب استحالة استبدال المكونات المستوردة».

في 2 فبراير 2023? تحدث سيرغي تسوخلو ، رئيس مختبر أبحاث السوق في معهد غيدار ، على الهواء مباشرة في برنامج “الأخبار الرئيسية” على قناة RBC التلفزيونية ، بأن المصنعين الصينيين حلوا محل المصنعين الغربيين الذين غادروا السوق الروسية. وكيف يؤثر تغيير موردي المعدات الصناعية على جودة الإنتاج وما إذا كانت هناك فرصة للمصنعين المحليين لاتخاذ مكانة رائدة في هذا القطاع.

آثار رحيل الشركات الغربية من روسيا الاتحادية: ارتفاع في تكاليف الانتاج

كان الأكثر ضخامة هو ارتفاع تكاليف الانتاج في ظروف التضخم العالمي. وكان هذا متوقعا فيما أكدته 64? من الشركات ، حيث أفاد المستجيبون أنه في فبراير (لأول مرة منذ مايو 2022) تم رفع أسعار بيع المنتجات ، وتغير ميزان توقعات تغيرات الأسعار لصالح نموها في سبتمبر 2022 ? وفي الفترة من يناير إلى فبراير 2023 استقر عند مستوى زائد 20 نقطة. بقي غياب الموردين والمصنعين البديلين في الاتحاد الروسي في المرتبة الثانية في قائمة المشاكل ، لكن حجمه بين الدراسات الاستقصائية انخفض بنسبة 9 نقاط مئوية إلى 53?. في المرتبة الثالثة في قائمة عواقب مشاكل الواردات ، أعطت الصناعة “تغييرا قويا في السلاسل التكنولوجية بسبب نقص المكونات الغربية”. وبذلك انخفضت أهمية هذه المشكلة بشكل طفيف ، بنسبة 3 نقاط مئوية ، إلى 38 ?. ” ولم يتم استبدال جميع الإمدادات الغربية دون الالمام بنظائرها الروسية أو الصينية” ، كما أكد ذلك معهد غيدار بموسكو.

وانخفض ذكر مشكلة “إيقاف أو استبدال المعدات المستوردة بسبب عدم القدرة على الصيانة” للسنة 2022 من 40? إلى 22?? وهو ما قد يشير إلى زيادة الواردات الموازية. كان نمو الطلب على استبدال الواردات أقل قليلا من التوقعات: 33? مقابل 36? في أبريل 2022 .

الخاتمة

يشعر العلماء بالقلق إزاء الوضع الديموغرافي الحالي في العالم. وصل عدد سكان العالم إلى رقم قياسي بلغ 8 مليارات شخص ، وهو ، وفقا للتوقعات العلمية ، عتبة حرجة لكوكب الأرض. ومع ذلك ، يذكر علماء الديموغرافيا أن هناك ما يكفي من الغذاء للجميع ، ولكن معدل النمو السكاني يتناقص بسرعة ، وفي عدد من البلدان ، بما في ذلك روسيا ، يتم تسجيل ديناميات سلبية. لذلك ، على عكس النبوءات حول الاكتظاظ السكاني للأرض ، يولد تهديد جديد: هناك خطر حدوث نقص خطير في الناس ، وهذا سوف يسبب فوضى اقتصادية عالمية.

وفقا للأمم المتحدة ، لوحظ الآن اتجاه ديموغرافي سلبي في 61 دولة. يتركز الاهتمام الرئيسي في هذا الصدد على الصين: في نهاية العام الماضي ، ولأول مرة منذ 60 سنة ، أظهرت انخفاضا في عدد السكان (ناقص 850 ألف) ، متنازلا عن المرتبة الاولى للهند.

من المؤكد أن سياسة “أسرة واحدة وطفل واحد” التي انتهجتها السلطات ساعدت الصين على انتشال نفسها من الفقر، ولكنها أصبحت أيضا قنبلة موقوتة. ظهر اتجاه جديد في البلاد: لم يعد الصينيون يسعون إلى الإنجاب ، موضحا ذلك بحقيقة أن الأطفال يأخذون الكثير من الموارد. وبالتالي ، فإن حصة الشباب الأصحاء آخذة في الانخفاض ، وحصة كبار السن آخذة في الازدياد ، والتي ، وفقا للعلماء ، ستؤدي بحلول العام 2050 إلى ضغط خطيرعلى نظام المعاشات التقاعدية في جمهورية الصين الشعبية.

في البلدان الأوروبية، بلغ الانخفاض الطبيعي في عدد السكان، وفقا لعلماء الديموغرافيا في الأمم المتحدة، في العام 2022 بحدود 168,085 شخصا، مع مراعاة الزيادة في متوسط العمرالمتوقع. ويتم إنقاذ الوضع الديموغرافي والاقتصاد في الاتحاد الأوروبي من قبل المهاجرين – وإلا فإنه سيكون في انخفاض كبير بسبب النقص المتزايد في الأيدي العاملة.

الوضع الديموغرافي في اليابان أسوأ لأن الانخفاض الطبيعي في عدد السكان هو 0.5-0.6? سنويا ، ونسبة الأشخاص الذين تزيد أعمارهم عن 65 سنة تقترب من 30 ? (أعلى معدل في العالم) ، في حين أن البلاد غير مضيافة تقليديا للمهاجرين.

أما من حيث نسبة المواليد والوفيات ، يتم تضمين روسيا في مجموعة البلدان ذات النوع التنازلي المتناقص من الهرم الديموغرافي. وفقا لإحصائيات الجهاز المركزي للإحصاء ، استؤنف الانخفاض الطبيعي في عدد سكان الاتحاد الروسي في العام 2016 بعد فترة من النمو لمدة ثلاث سنوات ، وغطاه تدفق المهاجرين لمدة سنتين فقط . ومنذ العام 2018 انخفضت الزيادة في السكان. أما خلال فترة وباء كوفيد-19 ? أصبح حجم الخسائر كبير (في العام 2020 انخفض عدد السكان بمقدار 689 ألف شخص ، وفي العام 2021 انخفص بمقدار 1 مليون و 43 ألف شخص). وفقا للبيانات الأولية للعام 2022 ? بلغ إجمالي الانخفاض في عدد سكان الاتحاد الروسي 555 ألف شخص ، بينما تم تسجيل تدفق هجرة للسكان يبلغ 20.6 ألف شخص. ولكن على عكس أوروبا واليابان ، فإن السكان في سن العمل في الاتحاد الروسي أعلى بأكثر من مرتين من عدد المواطنين غير العاملين. ومع ذلك، فإن هذه النسبة تفسر بانخفاض متوسط العمر المتوقع مقارنة بالعديد من البلدان المتقدمة.

تتساءل حكومات العديد من البلدان المتقدمة الآن من أين تحصل على الأشخاص الذين سيوفرون نوعية حياة لائقة للسكان المسنين ، الذين تتزايد حصتهم باستمرار. الآن يتم سد هذا العجز من قبل الدول – الجهات المانحة لموارد العمل ، ولكن في العديد منها ، لا سيما في تلك التي ترتبط ارتباطا وثيقا بروسيا ، من المتوقع حدوث انخفاض في إمكانات الهجرة ، حيث يتطور الاقتصاد بسرعة كبيرة هناك ويتم إنشاء فرص العمل. وهناك المزيد والمزيد من البلدان التي تعاني من نقص في موارد العمالة والتي تتطلب مهاجرين. “بالنظر إلى الديناميات الديموغرافية ، من الآن ممكن أن نقول إنه في العقود القادمة ستبدأ البلدان في التنافس على المهاجرين المحتملين ، وليس تسييج نفسها بالحظر ، كما هو الحال الآن” ، يعتقد إيغور إفريموف. “بمرور الوقت ، سيصبح من الصعب بشكل متزايد على روسيا التنافس على هذا المورد مع أسواق العمل في تركيا وكوريا الجنوبية ودول الخليج والصين وبولندا ودول أوروبية أخرى” .

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