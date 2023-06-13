دوديج وكرايتشيك يحصدان لقب زوجي رولان جاروس

{ مدريد- وكالات – فاز الكرواتي إيفان دوديج والأمريكي أوستن كرايتشيك بلقب فئة زوجي الرجال ببطولة فرنسا المفتوحة للتنس (رولان جاروس).

وفاز دوديج وكرايتشيك على الثنائي البلجيكي غير المصنف المكون من ساندر جيل ويوران فليجين بمجموعتين متتاليتين بنتيجة 6 /4 و6 /1 في المباراة النهائية.

واحتاج دوديج وكرايتشيك إلى ساعة واحدة و20 دقيقة فقط لحسم الفوز وحصد اللقب.

وتوج دوديج (38 عاما) بلقبه الثالث في بطولات الجراند سلام الأربع الكبرى لفئة الزوجي بعد فوزه بلقب رولان جاروس في 2015 ولقب أستراليا المفتوحة في 2021 لكن كان يلعب رفقة لاعبين أخرين.

بطولات كبرى

وفي الجانب المقابل حصد كرايتشيك (32 عاما) لقبه الأول في بطولات الجراند سلام الأربع الكبرى.

تأهلت ميار شريف، لاعبة المنتخب المصري، والمصنفة رقم 54 على العالم، لنهائي بطولة ماركارسكا الدولية للتنس فئة 125 نقطة، والتي تقام في كرواتيا خلال الفترة من 6 إلى 11 يونيو/حزيران الجاري، والتي تبلغ مجموع جوائزها 115 ألف دولار.

وتأهلت “شريف” للمباراة النهائية عقب فوزها على الفرنسية ديان باريه بمجموعتين للاشيء، بواقع: “7-5 6-2.

ومن المقرر أن تلتقي لاعبة الفراعنة في النهائي مع الإيطالية جاسمين باوليني المصنفة رقم 53 عالميا.

وكانت ميار شريف، قد استهلت مشوارها في البطولة بالفوز على السلوفينية تمارا زيدانسيك المصنفة رقم 112 على العالم بنفس النتيجة، قبل أن تفوز على البيلاروسية كريستينا دميتروك بمجموعتين نظيفتين في ثمن النهائي، قبل أن تفوز على الصينية يوي يوان في ربع النهائي.

جدير بالذكر أن ميار شريف قد ودعت مؤخرا بطولة رولان جاروس من الدور الثاني، عقب خسارتها أمام المصنفة رقم 25 على العالم، الروسية أناستاسيا بوتابوفا بنتيجة مجموعتين مقابل واحدة.

أعربت إيجا شفيونتيك عن سعادتها الغامرة بتتويجها بلقب رولان جاروس للمرة الثالثة في مسيرتها الاحترافية، وذلك بعد التغلب على التشيكية كارولينا موكوفا في المباراة النهائية.

وقالت شفيونتيك في مراسم التتويج: “أريد أولًا توجيه التهنئة لكارولينا، أعضاء فريقي يشهدون على ذلك، فمنذ أن التقينا للمرة الأولى، وكنت أعرف بأننا سنخوض تلك المباريات الصعبة وهذه النهائيات، حيث عانيت من تنوعك الهائل في أرض الملعب، آمل أن تخوضي المزيد من النهائيات”.

وأضافت: “تهانينا لفريقك أيضًا، أعرف مدى أهمية الفريق في رياضتنا حتى لو كانت رياضة فردية، فبدون فريقي لم أكن لأتواجد هنا، شكرًا لكم جميعًا”.

أمر صعب

وواصلت: “سأحاول القيام بالأمور بصورة أفضل، أعرف أننا فزنا، ولكن الأمر لم يكن سهلًا، فالتواجد في الجولة لمدة أسبوعين بدون راحة هو أمر صعب، وبالتالي أنا سعيدة ويمكننا الشعور بالرضا الآن والاحتفال”. وتابعت: “أشكر عائلتي والكثير من محبي التنس الذين أتوا من بولندا لمساندتي، قلت هذا الأمر مرارًا وتكرارًا، أنا أحب التواجد في رولان جاروس، هذه هي البطولة الأقرب إلى قلبي”.

وأتمت: “أوجه الشكر أيضًا إلى الرعاة والمنظمين والمشرفين، أنتم من تجعلون هذه البطولة كبيرة بمعنى الكلمة، وتستطيعوا إخراج أفضل ما لدي اللاعبات، وأشكر أيضًا كل الجماهير التي تواجدت اليوم ومنحتنا تلك الطاقة، كانت الأجواء صاخبة اليوم، وكذلك في نصف النهائي، وأتمنى أن تكون الأجواء أفضل العام المقبل”.