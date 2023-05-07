دوا ليبا تخطف الأنظار بإطلالة قيمتها ملايين دولار

{ نيويورك – وكالات – أصبحت النجمة العالمية “دوا ليبا” حديث مواقع التواصل الاجتماعي بعد أن خطفت الأنظار إليها خلال حفل الميت غالا والذي أقيم في نيويورك مؤخرا.

وكان موضوع حفل الميت غالا لهذا العام يحمل اسم المصمم العالمي الراحل كارل لاغريفيلد الذي توفّي عام 2019 لتكريمه من خلال ملابسه وأزيائه وجميع مقتنياته.وأطلّت النجمة وعارضة الازياء في حفل الميت غالا بمظهر ملفت حيث ظهرت على السجادة الحمراء وهي ترتدي فستان زفاف أبيض من العلامة التجارية “شانيل”.

وجاء الفستان مصنوعًا من “التويد” حيث كانت قد ارتدته قبل ذلك عارضة الازياء العالمية “كلوديا شيفر” خلال تسعينيات القرن الماضي.لكن الملّفت هو ارتداء ليبا لعقد ألماسي ضخم من مجموعة “تيفاني أند كو” والذي يقدّر سعره بما يقارب 10 ملايين دولار، وتدعى هذه القلادة MASSIVE. شاركت ليبا مجموعة من الصور لها خلال تواجدها في الاحتفال الذي أقيم بعد الميت غالا، حيث شاركت العديد من الصور والتي التقطت مع ريهانا وبيلي ايليش. وتصدّرت صورة دوا ليبا وريهانا مواقع التواصل الاجتماعي وتم التعليق عليها: “دوا ليبا مع ريهانا خلال حفل مابعد عرض ميت غالا 2023.