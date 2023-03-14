دوام‭ ‬مدارس‭ ‬بالمايوه‭ ‬لمواجهة‭ ‬الحر

بوينوس ايرس‭ (‬أ‭ ‬ف‭ ‬ب‭) – ‬في‭ ‬ظل‭ ‬موجة‭ ‬الحر‭ ‬التي‭ ‬تجتاح‭ ‬مناطق‭ ‬عدة‭ ‬في‭ ‬الأرجنتين‭ ‬منذ‭ ‬نحو‭ ‬أسبوعين،‭ ‬اتخذت‭ ‬إحدى‭ ‬مدارس‭ ‬روزاريو‭ (‬شمال‭) ‬قراراً‭ ‬استثنائياً‭ ‬يجيز‭ ‬للتلامذة‭ ‬ارتيادها‭ ‬بملابس‭ ‬السباحة،‭ ‬حتى‭ ‬يتمكنوا‭ ‬من‭ ‬ترطيب‭ ‬أجسامهم‭ ‬خلال‭ ‬فترات‭ ‬الاستراحة،‭ ‬على‭ ‬ما‭ ‬أفادت‭ ‬وسائل‭ ‬إعلام‭ ‬محلية‭ ‬الاثنين‭. ‬ووصلت‭ ‬درجة‭ ‬الحرارة‭ ‬الاثنين‭ ‬إلى‭ ‬38‭ ‬درجة‭ ‬مئوية‭ ‬في‭ ‬بوينوس‭ ‬آيرس‭ ‬ومقاطعات‭ ‬أخرى‭ ‬في‭ ‬وسط‭ ‬البلاد‭ ‬الشمالي،‭ ‬مع‭ ‬تسجيل‭ ‬معدلات‭ ‬حرارة‭ ‬قياسية‭ ‬خلال‭ ‬فصل‭ ‬الصيف‭ ‬الحالي‭ ‬في‭ ‬النصف‭ ‬الجنوبي‭ ‬من‭ ‬الكرة‭ ‬الأرضية‭ ‬والذي‭ ‬صُنّف‭ ‬الأكثر‭ ‬حرّاً‭ ‬منذ‭ ‬بدء‭ ‬تسجيل‭ ‬بيانات‭ ‬الحرارة‭ ‬في‭ ‬بوينوس‭ ‬آيرس‭ ‬عام‭ ‬1906،‭ ‬ومنذ‭ ‬العام‭ ‬1961‭ ‬على‭ ‬مستوى‭ ‬البلد‭ ‬ككل‭.‬

وأقفلت‭ ‬مدارس‭ ‬عدّة‭ ‬أبوابها‭ ‬الأسبوع‭ ‬الفائت‭ ‬بسبب‭ ‬مشاكل‭ ‬مرتبطة‭ ‬بأجهزة‭ ‬تكييف‭ ‬الهواء،‭ ‬أو‭ ‬في‭ ‬انتظار‭ ‬تراجع‭ ‬درجات‭ ‬الحرارة‭ ‬كما‭ ‬هو‭ ‬متوقع‭ ‬في‭ ‬النصف‭ ‬الثاني‭ ‬من‭ ‬الأسبوع‭.‬

وعُلّقت‭ ‬الدراسة‭ ‬يومي‭ ‬الأربعاء‭ ‬والخميس‭ ‬في‭ ‬الصفوف‭ ‬الثانوية‭ ‬في‭ ‬مدرسة‭ ‬فرانسيسكو‭ ‬غوروشاغا‭ ‬الواقعة‭ ‬في‭ ‬روزاريو‭ (‬310‭ ‬كيلومترات‭ ‬من‭ ‬بوينوس‭ ‬آيرس‭)‬،‭ ‬بسبب‭ ‬مشاكل‭ ‬تحول‭ ‬دون‭ ‬إمكانية‭ ‬استخدام‭ ‬مكيفات‭ ‬الهواء‭. ‬إلا‭ ‬أنّ‭ ‬الإدارة‭ ‬سعت‭ ‬لتجنّب‭ ‬اتخاذ‭ ‬قرار‭ ‬مماثل‭ ‬بالنسبة‭ ‬إلى‭ ‬الصفوف‭ ‬الابتدائية‭.‬

وقالت‭ ‬الإدارة‭ ‬في‭ ‬رسالة‭ ‬بعثت‭ ‬بها‭ ‬إلى‭ ‬أولياء‭ ‬أمور‭ ‬التلاميذ‭ ‬الأسبوع‭ ‬الفائت‭ ‬ونقلتها‭ ‬صحيفة‭ “‬لا‭ ‬كابيتال‭” ‬اليومية‭ ‬المحلية‭ “‬اتخذنا‭ ‬قراراً‭ ‬بأنّ‭ ‬من‭ ‬يرغب‭ ‬من‭ ‬التلاميذ‭ ‬يمكنه‭ ‬ارتياد‭ ‬المدرسة‭ ‬بملابس‭ ‬السباحة‭ ‬والصندل‭ ‬مع‭ ‬إحضار‭ ‬منشفته‭ ‬الخاصة‭ ‬وملابس‭ ‬أخرى‭ ‬في‭ ‬حال‭ ‬أراد‭ ‬خلع‭ ‬زي‭ ‬السباحة‭”‬،‭ ‬مضيفةً‭ ‬ان‭ “‬فترات‭ ‬الاستراحة‭ ‬ستكون‭ ‬في‭ ‬أماكن‭ ‬محجوبة‭ ‬مع‭ ‬إمكانية‭ ‬استخدام‭ ‬خراطيم‭ ‬المياه‭ ‬ليرطّب‭ ‬الأولاد‭ ‬أجسامهم‭”.‬

وقالت‭ ‬المديرة‭ ‬ماريان‭ ‬سانشيز،‭ ‬في‭ ‬حديث‭ ‬إلى‭ “‬لا‭ ‬كابيتال‭”‬،‭ “‬ينبغي‭ ‬تقييم‭ ‬هذا‭ ‬القرار‭ ‬من‭ ‬وجهة‭ ‬نظر‭ ‬تعليمية‭”‬،‭ ‬مضيفةً‭ “‬لم‭ ‬نشهد‭ ‬موجة‭ ‬حر‭ ‬مماثلة‭ ‬مطلقاً‭ ‬في‭ ‬المنطقة،‭ ‬وعلى‭ ‬المدرسة‭ ‬إيجاد‭ ‬حلّ‭ ‬في‭ ‬هذا‭ ‬الخصوص‭”.‬‮ ‬