دواء‭ ‬واعد‭ ‬لمكافحة‭ ‬أمراض‭ ‬السرطان‭.. ‬والزنجبيل‭ ‬علاج‭ ‬سحري

نيويورك‭ – ‬الزمان‭ ‬

اعلن‭ ‬فريق‭ ‬من‭ ‬الباحثين‭ ‬الدوليين‭ ‬أنهم‭ ‬تمكنوا‭ ‬من‭ ‬تطوير‭ ‬علاج‭ ‬شامل‭ ‬للسرطان،‭ ‬من‭ ‬خلال‭ ‬تركيبة‭ ‬جديدة‭ ‬من‭ ‬الببتايد،‭ ‬تستهدف‭ ‬الخلايا‭ ‬السرطانية‭ ‬دون‭ ‬حدوث‭ ‬أي‭ ‬آثار‭ ‬جانبية‭ ‬أو‭ ‬استجابات‭ ‬للورم‭. ‬وقد‭ ‬أجرى‭ ‬الفريق‭ ‬تجربة‭ ‬استكشافية‭ ‬واحدة‭ ‬بهذا‭ ‬العلاج‭ ‬على‭ ‬الفئران،‭ ‬وحقق‭ ‬نجاحاً‭ ‬باهراً‭. ‬وأفادت‭ ‬«ديلي‭ ‬ميل»‭ ‬أن‭ ‬الباحثين‭ ‬استخدموا‭ ‬3‭ ‬«ببتايدات»؛‭ ‬لاستهداف‭ ‬هرمونات‭ ‬تؤجج‭ ‬نمو‭ ‬الورم‭ ‬الخبيث،‭ ‬ولكن،‭ ‬لا‭ ‬يستهدف‭ ‬أي‭ ‬واحد‭ ‬من‭ ‬هذه‭ ‬«الببتايدات»‭ ‬الورم‭ ‬نفسه‭ ‬بصورة‭ ‬مفردة‭. ‬وقارن‭ ‬الباحثون‭ ‬التركيبة‭ ‬الجديدة‭ ‬بمزيج‭ ‬الأدوية‭ ‬المستخدم‭ ‬في‭ ‬علاج‭ ‬الإيدز،‭ ‬الذي‭ ‬يستهدف‭ ‬الفيروس‭ ‬المسبب‭ ‬للمرض‭ ‬بطرق‭ ‬عدة‭ ‬في‭ ‬آن‭. ‬فيما‭ ‬قالت‭ ‬تقرير‭ ‬طبي‭ ‬حديث‭ ‬ان‭ ‬الزنجبيل‭ ‬دواء‭ ‬للامراض‭ ‬المستعصية‭ ‬،‭ ‬تميز‭ ‬الزنجبيل‭ ‬بمذاقه‭ ‬اللذيذ‭ ‬وتركيبته‭ ‬الغذائية‭ ‬عالية‭ ‬القيمة‭ ‬التي‭ ‬تساعد‭ ‬في‭ ‬علاج‭ ‬العديد‭ ‬من‭ ‬الأمراض‭ ‬الطارئة‭ ‬أو‭ ‬المزمنة‭. ‬ويحارب‭ ‬الزنجبيل‭ ‬الخلايا‭ ‬السرطانية‭ ‬ويجعلها‭ ‬تقوم‭ ‬بتدمير‭ ‬نفسها‭ ‬ذاتيا‭.‬

كما‭ ‬يساهم‭ ‬النبات‭ ‬المنتشر‭ ‬في‭ ‬أنحاء‭ ‬العالم‭ ‬في‭ ‬وقف‭ ‬مرض‭ ‬دوار‭ ‬الحركة،‭ ‬فعوضا‭ ‬عن‭ ‬تناول‭ ‬الأدوية‭ ‬لعلاج‭ ‬دوار‭ ‬البحر‭ ‬أو‭ ‬الدوخة‭ ‬الناجمة‭ ‬عن‭ ‬قيادة‭ ‬السيارة،‭ ‬يكفي‭ ‬تناول‭ ‬كمية‭ ‬صغيرة‭ ‬من‭ ‬الزنجبيل‭ ‬للتمتع‭ ‬بسفرة‭ ‬مريحة‭ ‬وآمنة‭. ‬ويخدر‭ ‬كوب‭ ‬واحد‭ ‬من‭ ‬شاي‭ ‬الزنجبيل‭ ‬الألم‭ ‬والوجع،‭ ‬كما‭ ‬يحفز‭ ‬الجسم‭ ‬على‭ ‬امتصاص‭ ‬المكملات‭ ‬الغذائية‭. ‬ويساعد‭ ‬على‭ ‬معالجة‭ ‬الاعتلالات‭ ‬التي‭ ‬تصيب‭ ‬الجيوب‭ ‬الأنفية‭ ‬وله‭ ‬قدرة‭ ‬كبيرة‭ ‬على‭ ‬الوقاية‭ ‬من‭ ‬الزهايمر‭ ‬وهشاشة‭ ‬العظام‭ ‬وضعف‭ ‬الذاكرة‭ ‬كما‭ ‬أنه‭ ‬يعزز‭ ‬القدرات‭ ‬المعرفية‭.‬

ويمثل‭ ‬الزنجبيل‭ ‬وصفة‭ ‬سحرية‭ ‬وطبيعية‭ ‬لمحاربة‭ ‬الغثيان‭ ‬المرتبط‭ ‬بالحمل‭ ‬كما‭ ‬أنه‭ ‬ينظم‭ ‬عمل‭ ‬الجهاز‭ ‬الهضمي‭. ‬ويمكن‭ ‬تناول‭ ‬الزنجبيل‭ ‬كمشروب‭ ‬ساخن‭ ‬أو‭ ‬كتوابل‭ ‬في‭ ‬وجبات‭ ‬الطعام،‭ ‬أو‭ ‬عن‭ ‬طريق‭ ‬كبسولات‭. ‬وشرب‭ ‬الزنجبيل‭ ‬بانتظام‭ ‬يعزز‭ ‬الشعور‭ ‬بالشبع‭ ‬ويحرق‭ ‬الدهون‭ ‬المتراكمة‭ ‬حول‭ ‬البطن‭ ‬كما‭ ‬ويخفض‭ ‬نسب‭ ‬الكولسترول‭ ‬في‭ ‬الدم‭ ‬ويقلص‭ ‬من‭ ‬مخاطر‭ ‬الفشل‭ ‬الكلوي‭.‬ويدخل‭ ‬الزنجبيل‭ ‬كمركب‭ ‬أساسي‭ ‬في‭ ‬العديد‭ ‬من‭ ‬الوصفات‭ ‬التجميلية‭ ‬ويعتبر‭ ‬وصفة‭ ‬طبيعية‭ ‬لتجميل‭ ‬البشرة‭ ‬وجعلها‭ ‬أكثر‭ ‬نضارة‭ ‬ونعومة،‭ ‬الى‭ ‬جانب‭ ‬الحفاظ‭ ‬على‭ ‬صحة‭ ‬الشعر‭ ‬ولمعانه‭ ‬وتجنب‭ ‬تقصفه‭. ‬ويساعد‭ ‬الزنجبيل‭ ‬على‭ ‬علاج‭ ‬حب‭ ‬الشباب‭ ‬والبثور‭ ‬والبقع،‭ ‬كما‭ ‬أنه‭ ‬يعمل‭ ‬على‭ ‬تنظيف‭ ‬البشرة‭ ‬وترطيبها‭ ‬وعلاج‭ ‬تصبغات‭ ‬البشرة‭. ‬ويفيد‭ ‬الزنجبيل‭ ‬في‭ ‬التخفيف‭ ‬من‭ ‬الألم‭ ‬المصاحب‭ ‬للدورة‭ ‬الشهرية‭ ‬ومحاربة‭ ‬تشنجات‭ ‬الرحم‭ ‬بالنسبة‭ ‬للفتاة‭.‬