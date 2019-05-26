دواء‭ ‬خيالي‭ ‬الثمن‭ ‬للأطفال‭ ‬الرُضّع‭ ‬

لندن‭ ‬‭- ‬الزمان‭ ‬

قالت‭ ‬مواقع‭ ‬اخبارية‭ ‬دولية‭ ‬إن‭ ‬شركة‭ ‬«نوفارتس»‭ ‬السويسرية‭ ‬حصلت‭ ‬على‭ ‬موافقة‭ ‬الولايات‭ ‬المتحدة‭ ‬على‭ ‬علاج‭ ‬ابتكرته‭ ‬لمرض‭ ‬وراثي‭ ‬فتاك‭ ‬يصيب‭ ‬الرضع،‭ ‬لكن‭ ‬اللافت‭ ‬في‭ ‬الأمر‭ ‬هو‭ ‬ثمنه‭ ‬المرتفع‭ ‬للغاية‭.‬

وأوضحت‭ ‬المواقع‭ ‬نقلا‭ ‬عن‭ ‬رويترز‭ ‬أن‭ ‬ثمن‭ ‬علاج‭ ‬مرض‭ ‬«ضمور‭ ‬العضلات‭ ‬الشوكي‭ ‬عند‭ ‬الرضع»‭ ‬يبلغ‭ ‬2‭.‬1‭ ‬مليون‭ ‬دولار،‭ ‬الأمر‭ ‬الذي‭ ‬بجعل‭ ‬من‭ ‬العسير‭ ‬على‭ ‬الكثيرين‭ ‬الحصول‭ ‬عليه‭.‬

ويشمل‭ ‬هذا‭ ‬المبلغ‭ ‬الضخم‭ ‬فقط‭ ‬العلاج‭ ‬المقدم‭ ‬للمرضى‭ ‬«لمرة‭ ‬واحدة‭ ‬لا‭ ‬غير»‭.‬

ودافعت‭ ‬الشركة‭ ‬عن‭ ‬الرقم‭ ‬الباهظ‭ ‬للغاية،‭ ‬وقال‭ ‬مسؤولوها‭ ‬إن‭ ‬العلاج‭ ‬لمرة‭ ‬واحدة‭ ‬أفضل‭ ‬من‭ ‬العلاجات‭ ‬طويلة‭ ‬الأمد،‭ ‬التي‭ ‬يشيرون‭ ‬إلى‭ ‬أنها‭ ‬تكلف‭ ‬مئات‭ ‬الآلاف‭ ‬من‭ ‬الدولارات‭ ‬سنويا‭.‬

وكانت‭ ‬الشركة‭ ‬حاولت‭ ‬عرض‭ ‬الدواء‭ ‬الذي‭ ‬سمته‭ ‬«زولجينزما»‭ ‬في‭ ‬أبريل‭ ‬الماضي‭ ‬لقاء‭ ‬5‭ ‬ملايين‭ ‬دولار،‭ ‬لكن‭ ‬تقييما‭ ‬مستقلا‭ ‬رأى‭ ‬أن‭ ‬الرقم‭ ‬مبالغ‭ ‬فيه‭ ‬للغاية،‭ ‬مما‭ ‬أجبر‭ ‬«نوفارتس»‭ ‬على‭ ‬عرض‭ ‬الدواء‭ ‬بسعر‭ ‬أقل‭.‬

ويجعل‭ ‬هذا‭ ‬المرض‭ ‬الوراثي‭ ‬الطفل‭ ‬غير‭ ‬قادر‭ ‬على‭ ‬التحكم‭ ‬في‭ ‬عضلاته،‭ ‬فيواجه‭ ‬نتيجة‭ ‬ذلك‭ ‬مشكلات‭ ‬في‭ ‬البلع‭ ‬والتنفس،‭ ‬ولا‭ ‬يستطيع‭ ‬رفع‭ ‬رأسه‭ ‬ولا‭ ‬الجلوس‭ ‬إلا‭ ‬بمساعدة‭ ‬الآخرين،‭ ‬وفي‭ ‬حالات‭ ‬أكثر‭ ‬شدة‭ ‬قد‭ ‬يؤدي‭ ‬الأمر‭ ‬إلى‭ ‬الشلل‭ ‬والموت‭.‬

ويصيب‭ ‬هذا‭ ‬المرض‭ ‬رضيعا‭ ‬من‭ ‬بين‭ ‬كل‭ ‬10‭ ‬آلاف‭ ‬مولود‭.‬

ولفتت‭ ‬الوكالة‭ ‬إلى‭ ‬أن‭ ‬إدارة‭ ‬الغذاء‭ ‬والدواء‭ ‬الأميركية‭ ‬وافقت‭ ‬على‭ ‬استعمال‭ ‬الدواء‭ ‬الجديد‭ ‬للأطفال‭ ‬الذين‭ ‬تقل‭ ‬أعمارهم‭ ‬عن‭ ‬عامين،‭ ‬بمن‭ ‬فيهم‭ ‬أولئك‭ ‬الذين‭ ‬لم‭ ‬تظهر‭ ‬عليهم‭ ‬علامات‭ ‬المرض‭ ‬بعد،‭ ‬والذين‭ ‬يعانون‭ ‬من‭ ‬أشد‭ ‬أنواعه‭ ‬فتكا‭.‬

وتوقع‭ ‬محللون‭ ‬في‭ ‬«وول‭ ‬ستريت»‭ ‬أن‭ ‬تبلغ‭ ‬قيمة‭ ‬مبيعات‭ ‬الدواء‭ ‬الجديد‭ ‬نحو‭ ‬ملياري‭ ‬دولار‭ ‬بحلول‭ ‬عام‭ ‬2022‭.‬