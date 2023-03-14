دهشة في اليابان من انطلاق موسم تفتح أزهار الكرز مبكرا

طوكيو‭ (‬أ‭ ‬ف‭ ‬ب‭) – ‬افتُتح‭ ‬رسمياً‭ ‬موسم‭ ‬تفتّح‭ ‬زهر‭ ‬الكرز‭ ‬في‭ ‬طوكيو‭ ‬الثلاثاء،‭ ‬أي‭ ‬قبل‭ ‬عشرة‭ ‬أيام‭ ‬من‭ ‬الموعد‭ ‬المعتاد،‭ ‬وهو‭ ‬منحى‭ ‬بات‭ ‬سائداً‭ ‬في‭ ‬السنوات‭ ‬الأخيرة‭ ‬بسبب‭ ‬تبعات‭ ‬الاحترار‭ ‬المناخي‭.‬‮ ‬‭ ‬وتشكّل‭ ‬هذه‭ ‬المحطة‭ ‬انطلاق‭ ‬ما‭ ‬يُعرف‭ ‬بالـ‭”‬هانامي‭”‬،‭ ‬وهو‭ ‬تقليد‭ ‬ياباني‭ ‬يقوم‭ ‬على‭ ‬مراقبة‭ ‬تفتّح‭ ‬الأزهار‭ ‬الجديدة‭ ‬لأشجار‭ “‬ساكورا‭” (‬أشجار‭ ‬الكرز‭)‬،‭ ‬والاحتفال‭ ‬بحلول‭ ‬موسم‭ ‬الربيع‭ ‬من‭ ‬خلال‭ ‬تنظيم‭ ‬نزهات‭ ‬مع‭ ‬العائلة‭ ‬أو‭ ‬الأصدقاء‭. ‬وبالتالي،‭ ‬يشكّل‭ ‬تفتّح‭ ‬أزهار‭ ‬شجر‭ ‬الكرز‭ ‬حدثاً‭ ‬يحظى‭ ‬باهتمام‭ ‬في‭ ‬جميع‭ ‬أنحاء‭ ‬البلاد‭. ‬وتتنافس‭ ‬وسائل‭ ‬الإعلام‭ ‬اليابانية‭ ‬على‭ ‬التكهن‭ ‬بموعد‭ ‬بدء‭ ‬هذا‭ ‬الموسم‭ ‬عبر‭ ‬الأرخبيل،‭ ‬وتغطّي‭ ‬أخباره‭ ‬سنوياً‭ ‬بحماس‭ ‬لافت‭. ‬وظهرت‭ ‬الأزهار‭ ‬الرقيقة‭ ‬باللونين‭ ‬الأبيض‭ ‬والوردي‭ ‬في‭ ‬هذا‭ ‬الوقت‭ ‬المبكر‭ ‬من‭ ‬السنة‭ ‬في‭ ‬طوكيو‭ ‬عامي‭ ‬2020‭ ‬و2021،‭ ‬بحسب‭ ‬وكالة‭ ‬الأرصاد‭ ‬الجوية‭ ‬اليابانية استناداً‭ ‬إلى‭ ‬إحصائياتها‭ ‬المستمرة‭ ‬منذ‭ ‬70‭ ‬عاماً‭ ‬حول‭ ‬هذا‭ ‬الموضوع‭. ‬أما‭ ‬العام‭ ‬الماضي،‭ ‬فقد‭ ‬بدأ‭ ‬تفتّح‭ ‬هذه‭ ‬الأزهار‭ ‬بعد‭ ‬ستة‭ ‬أيام‭ ‬من‭ ‬السنة‭ ‬السابقة‭. ‬وقال‭ ‬مسؤول‭ ‬في‭ ‬وكالة‭ ‬الأرصاد‭ ‬الجوية‭ ‬اليابانية‭ ‬لكاميرات‭ ‬التلفزيون‭ ‬في‭ ‬طوكيو‭ ‬الثلاثاء‭ ‬في‭ ‬محاولة‭ ‬لشرح‭ ‬الانطلاق‭ ‬المبكر‭ ‬للموسم‭ “‬لقد‭ ‬شهدنا‭ ‬الكثير‭ ‬من‭ ‬الأيام‭ ‬الحارة‭ ‬في‭ ‬آذار‭/‬مارس‭” ‬الجاري‭.‬

وأضاف‭ “‬ربما‭ ‬أدى‭ ‬تغير‭ ‬المناخ‭ ‬دوراً‭ ‬أيضاً‭” ‬في‭ ‬هذا‭ ‬الوضع‭.‬

كانت‭ ‬الوكالة‭ ‬لفتت‭ ‬عام‭ ‬2021‭ ‬إلى‭ ‬أن‭ ‬هذه‭ ‬الظاهرة‭ ‬مرتبطة‭ ‬بالاتجاه‭ ‬التصاعدي‭ ‬في‭ ‬درجات‭ ‬الحرارة‭.‬

وقد‭ ‬أفسدت‭ ‬جائحة‭ ‬كوفيد‭-‬19‭ ‬جزئياً‭ ‬بهجة‭ ‬حلول‭ ‬موسم‭ ‬الـ‭”‬هانامي‭” ‬بين‭ ‬2020‭ ‬و2022،‭ ‬بعد‭ ‬أن‭ ‬نصحت‭ ‬السلطات‭ ‬اليابانية‭ ‬بعدم‭ ‬المشاركة‭ ‬في‭ ‬تجمعات‭ ‬احتفالية‭ ‬خلال‭ ‬هذه‭ ‬الفترة،‭ ‬حتى‭ ‬في‭ ‬الهواء‭ ‬الطلق‭.‬

وبالتالي،‭ ‬ستكون‭ ‬احتفالات‭ ‬عام‭ ‬2023‭ ‬في‭ ‬اليابان‭ ‬أول‭ ‬موسم‭ ‬تفتح‭ ‬أزهار‭ ‬الكرز‭ ‬من‭ ‬دون‭ ‬قيود‭ ‬منذ‭ ‬عام‭ ‬2019‭. ‬وسيكون‭ ‬أيضاً‭ ‬الأول‭ ‬منذ‭ ‬أربع‭ ‬سنوات‭ ‬الذي‭ ‬يتاح‭ ‬للسياح‭ ‬الأجانب‭ ‬الذين‭ ‬أغلقت‭ ‬اليابان‭ ‬أبوابها‭ ‬أمامهم‭ ‬بين‭ ‬عامي‭ ‬2020‭ ‬و2022‭ ‬بسبب‭ ‬الأزمة‭ ‬الصحية‭.‬