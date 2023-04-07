دنياك غرتني ..وعفوك شدني – عامر محسن الغريري

أيام رمضان يتنقل المؤمن من طاعة الى طاعة ومن فضيلة الى فضيلة ومن خير الى خير..

انه شهر القران والجود والطاعة والتراويح والزكاة والصدقة والاحسان يقول الباري تبارك وتعالى( كل عمل ابن ادم له الا الصوم فانه لي وانا اجزي به) و يقول الرحمة المهداة محمد (صلى الله عليه وسلم) للصائم فرحتان (اذا فطر واذا لقى ربه) وفي رمضان ليلة تعادل 80 عاما ايامه تشع بالانفاس الزكية المؤمنة لنبتعد فيه عن الصخب والغرور ولا نحمل دوننا في المسؤولية تبعات صومنا يقول الذي لا ينطق عن الهوى (اذا سابك احد او خاصمك قل اني صائم )..ياصائم رمضان ان كنت من اصحاب المال انفق ينفق الله عليك وسبح واستغفر ان كنت بلا مال تقول كتب السماء لله عتقاء من النار في كل ليلة وتذكر بالخيبهة والخسران لمن انقضى رمضان ولم تحتضنه رحمة الديان.. في موسم الطاعة تعالوا نهجر المعاصي وننتقل الى بيئة الطاعة ونسأل الله ان يغلق بوجوهنا والعباد ابواب كبار الذنوب وصغار المعاصي يقول رجال الدين: رمضان الى رمضان والجمعة الى الجمعة والصلاة الى الصلاة كفارة لما بينهما اذا اجتنبت الكبائر التي تتلاشى بالتوبة.. تعالوا نكثر من ذكر الله في خير الشهور ففي ذكره شفاء ودواء تعالوا نبكي لمن اعطى ومنع وضر ونفع وحمى ابراهيم من النيران وانزل على محمد القران وسخر الحيوان لخدمة نبي الله سليمان تعالوا نبكي الى غفار الذنوب وستار العيوب ولا تقنطوا من رحمته جل في علاه.