محمود أبو العباس يؤسّس مهرجان سندباد لسينما الطفل

دمى ورسوم متحرّكة تدعم فكرة التنوّع الثقافي

بغداد – أمجاد ناصر

تشير الاحصائيات لمراكز التوحد بان نسبة الاصابة بالتوحد و عزلة الاطفال ناتجة من مشاهدة قنوات الاطفال الفضائية او عبر مواقع الانترنت بدون رقابة اولياء امور الاطفال و خاصة الامهات اللواتي يتركون اطفالهم امام التلفزيون من اجل انشغالهم بالمشاهدة و الاندماج مع الرسوم المتحركة والاغاني التي على اساس انها موجهة للطفل , و من اجل تغير الصورة النمطية لأفلام الكارتون التي اعتاد الطفل على مشاهدتها وتسببت في عزلته عن المجتمع و الاسرة , يسعى الفنان الكبير محمود أبو العباس الى تأسيس اول مهرجان سينمائي للطفل بعنوان ( سندباد ) الشخصية العراقية المعروفة بحب المغامرة والسفر و الاطلاع على الثقافات و التقاليد و حياة الشعوب .

و قال أبو العباس مؤسس المهرجان (يعتمد هذا المهرجان السينمائي المستقل على التمويل الذاتي بمساعدة الجهات التي تؤمن بثقافة الطفل ، وهو أول مهرجان لسينما الطفل في العراق ( الدورة الأولى ) و من خلاله نعمل على تغيير الصورة النمطية لأفلام الكارتون التي اعتاد الطفل على مشاهدتها وتسببت في عزلته لأننا سنقدم نتاجات سينما الطفل من القارات الخمس وبهذا يحدث التنوع الثقافي وتنشط الوعي المجمعي للطفل , وكلنا نعلم إن الطفل هو العنصر الأساسي في تكوين الشعوب والبلدان ، لأنك عندما تربي الطفل معرفيا وثقافيا فإنك تربي جيلاَ ومجتمعاً وشعباً يصنع مستقبلا يتواصل مع الشعوب الأخرى ، وعليه فإن إقامة مهرجان سينمائي مختص بالطفل له أهداف وملامح واضحة وجديدة ،من حيث دعم فكرة التنوع الثقافي للطفل ويعمل على إيجاد وسيلة ترفيهية ومعرفية له .

وسنعرض الأفلام السينمائية القصيرة للطفل (الانيميشن – الدمى – الوثائقي) فضلا الى استضفة الأفلام الطويلة من التجارب العالمية ربما ستندرج ضمن المسابقة الرسمية مستقبلا ونسعى لترجمة الأفلام من لغاتها الأصلية , لأن السينما واجهة حضارة للبلدان) .

مضيفا ( نحلم بأن هذا المهرجان سيشجع السينمائيين العراقيين والدولة العراقية على إنتاج الأفلام الموجهة للطفل , وهذا المهرجان لا يقف عند حدود الفترة الزمنية لانعقاده بل يتعدى ذلك لعروض تشمل المدن العراقية والأقضية والنواحي والقصبات , لنشر الثقافة السينمائية في الأماكن النائية وخلال عام كامل , ويسعى لتقديم أفلامه للأطفال وعوائلهم ويقسم لفئات عمرية من 6- 12 ومن 12-14 ومن 14-18 حسب تصنيف اليونسيف ويرعى تقديم الأفلام حسب مستوى وعي المناطق التي تعرض فيها).

عروض استعراضية

مبيناً ( يعمل المهرجان على مشتركات مع وزارة الثقافة العراقية و وزارة التربية و وزارة العمل والشؤون الاجتماعية ومنظمة اليونيسيف فرع العراق ونقابة الفنانين العراقيين والمؤسسات المعنية بالطفولة , و سيكون الافتتاح بمستوى يليق بالحدث يقدم فلم أو أفلام في الافتتاح أو عروض استعراضية تختص بالطفولة والسينما , ويستمر المهرجان لمدة لا تقل عن خمسة أيام ثم يتنقل المهرجان في المدن , وتم تخصص جوائز مالية و(تروفي) للفائزين في المسابقة الرسمية ( الأول والثاني والثالث ) من كل فئة من فئات أفلام , و ستختص كل دورة بموضوع من موضوعات الطفولة فالدورة الأولى ستكون عن ( أطفال مرضى السرطان ) وتقدم لهم أفلام بطريقة السينما المتنقلة بعرض الافلام في مستشفيات الامراض السرطانية , كما نعمل على استضافة دولة من الدول المنتجة لأفلام الطفولة في كل دورة و البداية نأمل ان تكون ( أليابان ) ضيف الدورة الأولى) .

كما اوضح ( سنقيم على هامش المهرجان معرض تشكيلي و المخطوطات العربية وورشة عمل لفن المكياج السينمائي و فنون المهارات و المواهب الفردية و جلسات نقدية , و اقامة البازارات للصناعات اليدوية والتحفيات وريعها للأيتام وجولات سياحية في العاصمة بغداد للاطلاع على معالمها وإطلالاتها ،وسيتم توجيه دعوات رسمية للسفارات والقنصليات كافة من اجل مخاطبة بلدانهم والقنوات الفضائية التي لها شأن بالطفل و توجيه دعوات مدفوعة التكاليف من تذاكر طيران واقامة وطعام طيلة ايام المهرجان و تكريم الشخصيات التي لها دور في عالم الطفل محليا وعربيا وعالميا بدروع تصنع خصيصا وبتصميم مميز وانيق يجسد فكرة المهرجان ويقدم للفائزين في المسابقة الرسمـــــــــية بالإضافة إلى مكافـــــــأة مالية يتــــــفق عليها لاحقا).

وعن موعد المهرجان و المشاركة في مسابقات الافلام الرسمية قال : الدورة الأولى للمهرجان نهاية شهر تشرين الثاني و بداية كانون الأول 2022 وسيتم اطلاق استمارة الكترونية من خلالها ارسال الافلام للمشارك، ويتضمن مسابقة فيلم الأنيميشن– الرسوم المتحركة – لا يقل وقته عن دقيقتين ولا يزيد عن عشرة دقائق و مسابقة افلام الدمى لا يقل زمنها عن خمسة دقائق ولا يزيد عن خمسة عشر دقيقة ومسابقة الفيلم الوثائقي لا يقل زمنها عن خمـسة دقائق ولا يزيد عن خمسة عشر دقيقة وسينضم مستقبلا لها الفلم الروائي الطويل) .